Jaime Maussan conoce a Comando Chihuahua y redes lo bautizan como un perro ‘fuera de este mundo’

(Instagram)

Guardar

Jaime Maussan se reúne con Comando Chihuahua, el perro de la Guardia Nacional, y una fotografía del encuentro desata bromas en Instagram sobre la posibilidad de que se trate de un “perro alien”, por la imagen táctica del binomio canino y la trayectoria del comunicador en temas OVNI.

La publicación viral reúne mensajes que destacan el uniforme del chihuahua, su trabajo con la corporación y la presencia de Maussan, conocido por investigar reportes sobre objetos voladores no identificados.

PUBLICIDAD

En la imagen, Maussan sostiene al perro mientras éste porta chaleco táctico, botas negras, lentes oscuros y casco. El comunicador lo observa mientras Comando Chihuahua permanece recostado sobre sus brazos con el equipo que lo ha convertido en una figura reconocida de redes sociales.

Jaime Maussan carga a Comando Chihuahua y surge la broma del “perro alien”

La fotografía muestra a Jaime Maussan durante un encuentro con Comando Chihuahua. El periodista usa camisa rosa y chaleco beige, mientras el perro lleva una indumentaria diseñada para sus apariciones y actividades junto a la Guardia Nacional.

El detalle de los goggles, las botas y el chaleco provocó que los comentarios ligaran de inmediato al binomio con el tema extraterrestre. “Guau, guau… un perro alien”, escribió una persona.

PUBLICIDAD

(Instagram)

Otro mensaje siguió la misma línea: “Ahora sí, este chihuahua es fuera de este mundo”.

La asociación con Maussan se explica por su carrera pública. El periodista ha mantenido una presencia constante en la conversación sobre presuntos avistamientos, vida fuera de la Tierra y objetos voladores no identificados.

La publicación también acumuló comentarios que se enfocan en la apariencia del perro. “Comandante Chihuahua”, escribió una persona, mientras otra preguntó: “¿No te mordió el comandante Chihuahua?”.

El encuentro presenta a dos figuras que reúnen comunidades distintas en redes sociales: Maussan por sus investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados y Comando Chihuahua por sus labores de proximidad social vestido con uniforme táctico.

PUBLICIDAD

Los comentarios celebran al pequeño integrante de la Guardia Nacional

Los usuarios reaccionaron con mensajes de afecto hacia el perro y con bromas sobre su presencia en la corporación. “Esos son los verdaderos seres de luz”, se lee en una de las respuestas.

Otro comentario señala: “Están enormes y hermosos, héroes”. Las reacciones también destacan la relación entre el público y los perros que participan en acciones de seguridad, difusión institucional y visitas a escuelas.

“Qué hermoso. Deberían de hacer un programa donde la Guardia Nacional adopte a perritos de la calle”, propuso una persona en la publicación.

Créditos: Guardia Nacional

La presencia de Comando Chihuahua genera interés por el contraste entre su tamaño y el uniforme que lleva. El perro aparece equipado con accesorios similares a los de otros binomios caninos, aunque su función está vinculada con el contacto directo con la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“Te quiero, Comando Chihuahua. Tengo una chihuahua y en Halloween así la voy a disfrazar”, comentó otra usuaria.

Las reacciones muestran que el perro es identificado por su nombre y por la imagen que proyecta en sus recorridos. La fotografía con Maussan añadió una nueva capa de humor a esa popularidad, ahora con referencias a extraterrestres.

Comando Chihuahua llegó a la corporación tras vivir con una pareja de adultos mayores

Comando Chihuahua llegó a la Coordinación Estatal de Chihuahua luego de vivir con una pareja de adultos mayores que ya no pudo hacerse cargo de él.

La Guardia Nacional lo incorporó y lo adiestró para tareas de proximidad social. La corporación suele seleccionar perros de mayor talla y fuerza para labores especializadas, pero el chihuahua fue integrado por su potencial para acercarse a niños y familias.

PUBLICIDAD

El perro tuvo presencia durante el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia. Realizó actividades en el Ángel de la Independencia y después en el Zócalo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante el desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)

Su uniforme incluye chaleco táctico, botas, lentes y un casco con cámara. Esa apariencia lo distingue de otros perros de la corporación y lo convierte en uno de los protagonistas de publicaciones institucionales y contenidos virales.

Las actividades de Comando Chihuahua incluyen visitas a escuelas para promover el ejercicio y la adopción responsable. Sus redes también usan humor y memes para difundir mensajes de prevención y cercanía con la población.

Jaime Maussan estudió periodismo antes de concentrarse en el fenómeno OVNI

Jaime Maussan nació en Ciudad de México en 1953 y estudió periodismo en la UNAM.

Maussan comenzó su carrera en medios con coberturas deportivas y de tauromaquia en La Afición. Después trabajó en televisión y elaboró reportajes de carácter social antes de orientar su trabajo hacia la investigación de avistamientos y presuntas evidencias extraterrestres.

PUBLICIDAD

Su interés por estos temas creció a partir del caso de Billy Meier, un ciudadano suizo que difundió supuestas pruebas de contactos con seres de otros planetas. Años después, ese material fue señalado como falso.

El encuentro con Comando Chihuahua retoma esa asociación pública. El uniforme, los lentes oscuros y el casco del perro bastaron para que los seguidores lo presentaran en tono de broma como un posible visitante de otro mundo.