La última presencia de México en la Presidents Cup

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Hay torneos que se juegan por un trofeo. Hay otros que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en recuerdos que forman parte de la historia de un deporte. La Presidents Cup es uno de ellos.

Mientras vuelve a hablarse de los mejores jugadores del mundo representando a Estados Unidos y al equipo Internacional, es inevitable pensar en la última vez que un mexicano estuvo ahí. Fue en 2019, en el Royal Melbourne Golf Club, y aquel mexicano era Abraham Ancer.

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Han pasado varios años, pero vale la pena regresar a aquella semana y recordar lo que significó para el golf mexicano.

Abraham Ancer y una Presidents Cup para recordar

Ancer llegaba a su primera Presidents Cup como uno de los nombres llamados a representar el futuro del equipo Internacional. Terminó siendo mucho más que eso.

Jugó cinco partidos y sumó 3.5 puntos, con una marca de 3-1-1. Junto con Sungjae Im, fue el jugador que más puntos aportó al equipo dirigido por Ernie Els. Su actuación fue tan relevante que terminó siendo considerado el jugador más destacado del conjunto Internacional.

Pero quizá la imagen que más permanece en la memoria ocurrió el domingo.

El equipo Internacional llegó a la última jornada con ventaja de 10-8 y necesitaba cuatro puntos para conquistar la Copa. Ernie Els tenía entonces la difícil tarea de acomodar sus piezas para los individuales y decidió poner a Ancer en el primer partido.

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Tiger Woods eligió a Ancer para el primer duelo

Del otro lado estaba Tiger Woods, capitán-jugador del equipo estadounidense, quien había llegado al último día invicto. El propio Woods eligió enfrentarse al mexicano en el duelo inaugural.

Ancer resistió hasta el hoyo 13, pero Tiger terminó imponiéndose 3 y 2. A partir de ahí, Estados Unidos protagonizó una remontada espectacular para quedarse con la Presidents Cup por 16-14.

El resultado de aquel partido no cambia lo que representó aquella semana para Ancer.

Porque hay algo que a veces olvidamos cuando hablamos del golf mexicano: también hemos tenido jugadores capaces de llegar a los escenarios más grandes del mundo y competir de tú a tú con quienes han construido buena parte de la historia de este deporte.

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Y Ancer lo hizo precisamente ahí, en Melbourne, frente a uno de los nombres más grandes que ha dado el golf.

¿Cuándo volveremos a ver una bandera mexicana?

Hoy, cuando volvemos a mirar la Presidents Cup y a los mejores jugadores del mundo defendiendo los colores de Estados Unidos y del equipo Internacional, la pregunta resulta inevitable: ¿cuándo volveremos a ver una bandera mexicana en esa competencia?

Por eso también vale la pena detenerse un momento y recordar lo que vivimos en 2019.

Recordar a Abraham Ancer entrando al primer partido de los individuales, escuchando su nombre en uno de los escenarios más importantes del golf mundial y teniendo enfrente a Tiger Woods.

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Porque, más allá del resultado, aquella semana dejó algo que trasciende una tarjeta de golpes: la certeza de que el golf mexicano puede tener un lugar entre los grandes.