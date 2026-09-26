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El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

El pelotero se encontraba en un momento importante en su carrera, sin embargo, deberá someterse a revisiones médicas para regresar en el 2027

El abridor de los Marineros le pondrá pausa a su carrera previo a los playoffs. (Crédito: Christopher Hanewinckel-Imagn Images)
El abridor de los Marineros le pondrá pausa a su carrera previo a los playoffs. (Crédito: Christopher Hanewinckel-Imagn Images)
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El cuerpo de pitcheo de los Seattle Mariners ha recibido un impacto devastador en el momento más crítico de la campaña. El estelar relevista mexicano Andrés Muñoz ha quedado marginado por lo que resta de la Temporada 2026 de las Grandes Ligas tras sufrir una severa lesión que le impedirá volver al montículo durante la recta final de la fase regular y la inminente postemporada.

La noticia sacudió la cueva del conjunto norteño tras confirmarse los estudios médicos pertinentes, los cuales revelaron una afección de consideración en su brazo de lanzar que requiere reposo absoluto y tratamiento especializado.

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La baja del serpentinero originario de Los Mochis, Sinaloa, representa un contratiempo gigantesco para la reestructuración del bullpen del manejador de Seattle, que pierde a su cerrador estelar y a una de las armas más dominantes en los episodios finales de los encuentros de cara a los playoffs de la MLB.

El equipo de Seattle lamenta la pérdida de su pitcher más importante. (Crédito: Dennis Lee-Imagn Images)
El equipo de Seattle lamenta la pérdida de su pitcher más importante. (Crédito: Dennis Lee-Imagn Images)

¿Cuál fue la lesión de Andrés Muñoz y cómo será su rehabilitación?

El relevista azteca, ampliamente reconocido en las Grandes Ligas por su devastadora bola rápida que supera con soltura las 100 millas por hora combinada con un slider letal, venía desempeñando un rol protagónico dentro del esquema defensivo del equipo.

Su incapacidad para continuar en el terreno de juego no solo merma el potencial del cuerpo de lanzadores de los Mariners de cara a sus aspiraciones en Octubre, sino que además frena momentáneamente la que estaba siendo una de las actuaciones individuales más destacadas para un lanzador mexicano en la Gran Carpa.

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Con la confirmación de que no volverá a vestirse de corto en lo que resta de la competencia debido a una inflamación en la rodilla derecha, la prioridad absoluta para el cuerpo médico de los Mariners y para el propio serpentinero se traslada hacia un plan de rehabilitación integral. El objetivo primordial de la organización es garantizar una recuperación anatómica completa sin precipitar los tiempos de retorno, asegurando que el ligamento y los músculos de su brazo de lanzar sanen adecuadamente.

Directivos y especialistas del club han enfatizado que se tomarán todas las precauciones necesarias para que la preparación invernal de Muñoz no sufra contratiempos mayores, con la mirada puesta en que el mexicano pueda presentarse al cien por ciento de sus capacidades físicas para el inicio de los entrenamientos de primavera del próximo año.

Para la afición mexicana y los seguidores de la Gran Carpa, la baja de Andrés Muñoz representa una ausencia sensible en el escaparate internacional, privando a la pelota tricolor de contar con uno de sus máximos referentes disputando las instancias decisivas de la Serie Mundial. Sin embargo, su sólida labor a lo largo de 2026 deja un precedente claro de su estatus como uno de los relevistas élite de todo el béisbol organizado.

De calificar, el mexicano se perdería los duelos directos para llegar a la Serie Mundial. (Crédito: Steven Bisig-Imagn Images)
De calificar, el mexicano se perdería los duelos directos para llegar a la Serie Mundial. (Crédito: Steven Bisig-Imagn Images)

Así había sido el año de Muñoz en el montículo de los Mariners

Antes de este desafortunado percance físico que forzó su paso a la lista de lesionados por el resto del año, Andrés Muñoz firmó una actuación memorable sobre el diamante, consolidándose como uno de los taponeros más confiables y dominantes de la Liga Americana. Sus registros individuales reflejan el peso específico que el sinaloense ejercía cada vez que tomaba la pelota en la novena entrada.

Durante sus 59.1 entradas lanzadas a lo largo del curso, el “Plebe” acreditó una sensacional efectividad de 2.12, permitiendo muy poco daño a las ofensivas enemigas y manteniendo un control magistral en situaciones de máxima presión. Además, acumuló un total de 24 partidos salvados, asegurando victorias cruciales para la franquicia de la División Oeste.

La capacidad del derecho para abanicar enemigos volvió a quedar en evidencia al registrar 78 ponches, manteniendo un promedio de ponches por cada nueve entradas significativamente superior a la media de la liga. Asimismo, su WHIP (promedio de basquetbolistas embasados por entrada) se mantuvo en un sobresaliente 1.01, demostrando la enorme dificultad que enfrentaron los bateadores rivales para establecerle contacto sólido.

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