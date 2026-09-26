Mujer amenaza con llamar a ICE a vendedores de tacos y el video desata polémica en California

El enfrentamiento ocurrió en Santa Clarita y provocó que decenas de personas acudieran posteriormente al establecimiento para respaldar a los vendedores.

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Una discusión entre una mujer y vendedores de tacos en California terminó convertida en una controversia que rápidamente se extendió por redes sociales. Un video grabado en Stevenson Ranch, en la zona de Santa Clarita, muestra a Francesca Ortega confrontando a los trabajadores de un puesto y advirtiéndoles que recurriría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las imágenes muestran a Ortega acercándose al establecimiento mientras mantiene una discusión con las personas que se encontraban atendiendo el negocio. Durante el intercambio, la mujer cuestiona la presencia de los vendedores en el sitio y menciona la posibilidad de comunicarse con las autoridades migratorias.

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(Captura de pantalla)

La grabación comenzó a difundirse ampliamente en plataformas digitales y generó una importante cantidad de reacciones. Diversos usuarios cuestionaron que una disputa entre particulares derivara en una amenaza relacionada con las autoridades migratorias.

La controversia no terminó con la publicación del video. Ortega posteriormente aseguró que la exposición que recibió en internet también tuvo consecuencias para su actividad profesional.

Asegura que afectaron su negocio

La mujer identificada como Francesca Ortega reaccionó a la controversia que provocó su enfrentamiento con vendedores de tacos en California y ofreció una disculpa.

Francesca Ortega es propietaria de Excellence Cleaning Pros, una empresa dedicada a servicios de limpieza con sede en Santa Clarita. Después de que el video comenzara a circular, afirmó que su negocio empezó a recibir comentarios y reseñas negativas en diferentes plataformas digitales.

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De acuerdo con sus declaraciones a medios locales, también comenzaron a llegarle llamadas y mensajes de personas a las que no conocía.

(Captura de pantalla)

La mujer sostuvo que el conflicto original tuvo un antecedente. Según su versión, la discusión comenzó después de que una persona que se encontraba en el puesto de tacos fotografiara la matrícula de su automóvil.

Ortega explicó que esa acción fue lo que provocó el enfrentamiento que posteriormente quedó registrado en video y terminó alcanzando una amplia difusión en internet.

También aparece Ricardo Morales

(Captura de pantalla)

La controversia involucró además a un hombre identificado como Ricardo Morales, quien aseguró que comenzó a recibir llamadas y mensajes de desconocidos después de publicar un comentario crítico relacionado con el caso.

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Según información difundida por FOX 11, Ortega reconoció que modificó temporalmente el número telefónico que aparecía asociado con su negocio en Google y colocó el de Morales.

La empresaria argumentó que tomó esa decisión debido a que, según su versión, estaba recibiendo llamadas que consideraba una forma de acoso.

El conflicto comenzó así a extenderse más allá de las personas que protagonizaron el altercado original, involucrando a usuarios de redes sociales y provocando nuevas reacciones en torno a los involucrados.

El puesto de tacos recibió apoyo

Mientras el video acumulaba reproducciones, la situación tuvo otra consecuencia inesperada. Personas que conocieron el caso a través de redes sociales comenzaron a acudir al establecimiento para mostrar su respaldo a los vendedores.

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De acuerdo con Telemundo, se registraron largas filas de clientes en el puesto de tacos después de que las imágenes del enfrentamiento se hicieran virales.

La respuesta convirtió al establecimiento en un punto de atención para personas que buscaban respaldar a los trabajadores involucrados en la discusión.

El caso continuó generando comentarios en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el enfrentamiento, la amenaza de recurrir a ICE y las consecuencias que tuvo la viralización para las distintas personas involucradas.

Hasta ahora, el episodio ha trascendido la discusión que aparece en el video original y se transformó en una controversia con repercusiones para el negocio de Ortega, para Ricardo Morales y para el propio puesto de tacos, que recibió una mayor afluencia de clientes tras la difusión de las imágenes.

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