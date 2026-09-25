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Miguel Borja despierta el interés de Colombia tras su doblete en el Clásico Nacional ante Chivas

El doblete del atacante en el Clásico Nacional llamó la atención del técnico colombiano, Néstor Lorenzo, quien recordó su etapa con José Pékerman

El colombiano Miguel Borja celebra tras anotar uno de sus dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
El colombiano Miguel Borja celebra tras anotar uno de sus dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
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El partido entre México y Colombia tendrá un ingrediente especial más allá de tratarse del primer amistoso de ambas selecciones después del Mundial 2026: mientras Rafael Márquez comenzará oficialmente su etapa como director técnico del Tricolor, Néstor Lorenzo dejó claro que mantiene bajo observación a uno de los delanteros del América.

Previo al encuentro de este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, el entrenador colombiano habló sobre Miguel Borja, quien recientemente tuvo una actuación destacada con las Águilas durante el Clásico Nacional.

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Un futbolista de amarillo realiza un remate de chilena mientras golpea el balón cerca de rivales con uniforme a rayas
Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez (Reuters)

El delantero colombiano fue protagonista del empate del América frente a Chivas al marcar un doblete en el Estadio Azteca. Su actuación volvió a poner su nombre sobre la mesa en Colombia, pese a que actualmente cuenta con 33 años.

Néstor Lorenzo destaca a Miguel Borja

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, reacciona en el partido contra Portugal en el Mundial 2026, en Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU., 27 de junio, 2026. REUTERS/Paul Childs
FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, reacciona en el partido contra Portugal en el Mundial 2026, en Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU., 27 de junio, 2026. REUTERS/Paul Childs

Durante la conferencia previa al compromiso contra México, Lorenzo fue cuestionado por el desempeño de Borja y recordó que conoce al atacante desde su etapa en la Selección de Colombia bajo la dirección de José Pékerman.

El estratega destacó especialmente la capacidad goleadora del delantero americanista y señaló que, cuando consigue continuidad y empieza a convertir, puede convertirse en un futbolista determinante.

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Miguel Borja de Colombia reacciona Copa América 2024. EFE/EPA/JUAN G. MABANGLO
Miguel Borja de Colombia reacciona Copa América 2024. EFE/EPA/JUAN G. MABANGLO
“El gol fue un golazo, a Miguel lo conocemos de la época de Pekerman, cuando coje continuidad, cuando empieza a meterla se le abre el arco, es un goleador letal y está siempre en el radar”, aseguró Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, previo al juego contra México.

Las declaraciones colocan nuevamente a Borja en el panorama de la selección sudamericana. El atacante no forma parte de la convocatoria colombiana para este partido, pero el reconocimiento público de Lorenzo deja abierta la posibilidad de que sus actuaciones con América continúen siendo tomadas en cuenta.

De hecho, Colombia presentó una convocatoria de 26 futbolistas para sus amistosos de septiembre y octubre, aunque Borja no aparece entre los jugadores llamados para esta gira.

Rafa Márquez, bajo la mirada de Colombia

Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha
Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

El otro tema que apareció durante la conferencia fue Rafael Márquez, quien tendrá su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana.

El exdefensor asumió el puesto después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso anterior. El encuentro contra Colombia será su primer compromiso al frente del Tricolor y dará inicio a una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030.

Lorenzo habló sobre las características que podría trasladar Márquez de su etapa como futbolista al banquillo mexicano. El colombiano recordó la trayectoria que tuvo el ahora entrenador en equipos como Barcelona y planteó que el nuevo técnico podría apostar por una propuesta basada en la posesión del balón.

“Nosotros al equipo le damos las herramientas para saber en dónde nos conviene recuperar, de qué manera, cómo presionar al rival, se le dan herramientas que ellos tienen que decidir. El estudio que hicimos es que Rafa está en el grupo desde hace mucho tiempo, que conocen los jugadores, ayudó al Vasco y tendrá su propia idea. Uno imagina que por la clase de jugador que fue, por donde estuvo, que va a ir por la posición de balón, veremos cómo lo vamos a superar”, aseguró Néstor Lorenzo.

México y Colombia, frente a frente en Baltimore

Escudos de fútbol de México y Colombia separados por el texto VS frente a la estructura exterior del estadio M&T Bank.
Los escudos de la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol preceden el anuncio de un encuentro en el estadio M&T Bank de Baltimore. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amistoso se disputará este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El recinto confirmó que el encuentro marcará el debut de Márquez como entrenador principal de México.

El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación difundida por medios mexicanos. La transmisión en México estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX.

Para Colombia, el compromiso también representa el inicio de una nueva etapa posterior al Mundial, aunque Lorenzo continuará al frente del combinado nacional.

Así, el duelo tendrá dos historias paralelas: por un lado, el nuevo proyecto de Márquez comenzará a tomar forma en la cancha; por otro, jugadores como Miguel Borja buscarán mantener su nivel para volver a llamar la atención de la selección colombiana.

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