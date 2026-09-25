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Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la UFC Vegas 121

Para ambos será una oportunidad importante, ya que será la primera vez que encabecen una función de UFC

(UFC)
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Raúl Rosas Jr. vuelve al octágono este sábado para protagonizar la pelea estelar de UFC Vegas 121, donde enfrentará al brasileño Raoni Barcelos en un combate de peso gallo que pondrá frente a frente a dos peleadores con una racha de cinco victorias consecutivas.

Para ambos será una oportunidad importante, ya que será la primera vez que encabecen una función de UFC. El mexicano-estadounidense llega con 21 años y una marca de 12 victorias y una derrota, mientras que Barcelos, de 39 años, cuenta con un récord de 22-5.

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El enfrentamiento también presenta un marcado contraste generacional. Entre ambos existe una diferencia de 18 años, aunque los dos han construido buena parte de su estilo alrededor del combate en el piso.

Rosas Jr. ha destacado dentro de UFC por su capacidad para conseguir derribos y controlar a sus oponentes, mientras que Barcelos buscará hacer valer la experiencia que ha acumulado durante una carrera más extensa en las artes marciales mixtas.

El mexicano-estadounidense también llega con algunos registros de precocidad dentro de la compañía, pues se convirtió en el peleador más joven en firmar un contrato con UFC y en conseguir una victoria dentro del octágono.

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¿A qué hora empieza UFC Vegas 121 y dónde ver en México?

Raúl Rosas Jr.
(@primetimetalktv)

UFC Vegas 121 se llevará a cabo este sábado en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada, con Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos como protagonistas de la pelea estelar.

La función comienza a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión para México y Latinoamérica estará disponible a través de Paramount Plus.

UFC Vegas 121: orden de las peleas y cartelera completa

(Cortesía: Paramount Plus)
(Cortesía: Paramount Plus)

La función tendrá 12 combates, con el enfrentamiento entre Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos como pelea estelar. También destaca la participación de Yazmín Jauregui, quien enfrentará a Vanessa Demopoulos en la división de peso paja femenil.

Cartelera estelar

  • Raúl Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos | Peso gallo
  • Rodolfo Vieira vs. Robert Bryczek | Peso mediano
  • Mehemmedeli Osmanli vs. Ilimbek Akylbek uulu | Peso gallo
  • Melissa Amaya vs. Valesca Machado | Peso paja femenil
  • Brady Hiestand vs. Rinya Nakamura | Peso gallo

Peleas preliminares

  • Rodolfo Bellato vs. Christian Edwards | Peso semicompleto
  • Josiah Harrell vs. Elves Brener | Peso ligero
  • Montel Jackson vs. Ricky Simón | Peso gallo
  • Norma Dumont vs. Ailín Pérez | Peso gallo femenil
  • John Castañeda vs. Alateng Heili | Peso gallo
  • Mickey Gall vs. Sedriques Dumas | Peso mediano
  • Vanessa Demopoulos vs. Yazmin Jauregui | Peso paja femenil

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