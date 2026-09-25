México

Ayotzinapa: Gobierno reagenda para el 28 de septiembre entrega de informe a padres de los 43 normalistas

Se cumplen 12 años desde que los jóvenes fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014

Un joven con el rostro cubierto participa en una marcha por el 10mo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
Un joven con el rostro cubierto participa en una marcha por el 10mo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el informe sobre la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, será reagendado para el próximo lunes, dos días después de que se cumplan 12 años.

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