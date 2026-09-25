Ayotzinapa: Gobierno reagenda para el 28 de septiembre entrega de informe a padres de los 43 normalistas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el informe sobre la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa , desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, será reagendado para el próximo lunes, dos días después de que se cumplan 12 años.

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