México

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

La presidenta de México aclaró que el ataque contra el negocio de la diseñadora de Modas no estaba relacionado con la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán

Sheinbaum habló sobre el ataque que sufrió la diseñadora de modas Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que utilizó durante el Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre. (Presidencia)
Sheinbaum habló sobre el ataque que sufrió la diseñadora de modas Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que utilizó durante el Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre. (Presidencia)
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, que el ataque a balazos que se registró contra el negocio de la diseñadora de modas Elvis Guerra no tiene relación con la detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca.

Ante la pregunta de un periodista en la conferencia matutina, que se llevó a cabo en Tabasco, la mandataria nacional recordó que Elvis le hizo el vestido del 15 de septiembre.

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“Es un gran artesano, o artesana, y ella vivió un, balacearon su local, hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión donde estuvo también el secretario Omar (García Harfuch), ahí nos explicó qué es lo que había vivido en Juchitán”, dijo la presidenta.

Sobre la detención del presidente municipal de Juchitán, dijo que fue resultado de una investigación previa que ya se tenía, y que se dió en el mismo momento o unos días después de la denuncia de Elvis, pero, que no estaba directamente relacionado.

“Es una investigación que venía desde hace ya tiempo, en donde había denuncia de vículos con la delicuencia organizada, y cómo ustedes saben, independientemente el partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo, y si es una denuncia penal con sustento se hace la detención”, expuso.

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Ataque a Elvis Guerra y caída del alcalde de Juchitán

Sheinbaum aclara que ambos hechos no están relacionados. Explora por pestañas.

$200,000pesos exigidos a Elvis Guerra
2detenidos junto al alcalde
23 sepfecha de la detención
Los Cromogrupo ligado al CJNG
Elvis Guerra denunció que tirotearon su casa en Juchitán, Oaxaca, después de negarse a pagar 200 mil pesos de extorsión.
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, fue detenido junto a Carlos Alberto "N", alias "La Parca", ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La detención ocurrió el miércoles 23 de septiembre durante un operativo de la Semar, seguridad federal y estatal.
El grupo criminal identificado como Los Cromo, presuntamente ligado al alcalde y al CJNG, se dedica a extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.
15 de septiembre — El vestido del Grito
Elvis Guerra diseña el vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza en la ceremonia del Grito de Independencia.
Antes del miércoles 23 — Denuncia pública
Elvis Guerra denuncia que tirotearon su casa en Juchitán tras negarse a pagar 200 mil pesos de extorsión.
Miércoles 23 de septiembre — Detención del alcalde
Miguel Sánchez Altamirano es detenido junto con Carlos Alberto "N", "La Parca", en un operativo de la Semar, seguridad federal y estatal, acusados de extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.
Mismo día — Reunión en Palacio Nacional
Elvis Guerra se reúne con la presidenta Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, y comparte en redes una fotografía del encuentro sin más detalles.
Viernes — Sheinbaum aclara en la mañanera
Desde Tabasco, la presidenta aclara que el ataque contra Elvis Guerra y la detención del alcalde no están relacionados entre sí.

Caso Elvis Guerra

Denuncia pública por extorsión y ataque a balazos contra su negocio en Juchitán. Derivó en una reunión con la presidenta y el secretario de Seguridad, pero sin acción judicial directa vinculada al alcalde, según Sheinbaum.

Detención del alcalde

Sheinbaum explicó que la detención de Sánchez Altamirano fue resultado de una investigación previa, ya en curso antes de la denuncia de Elvis Guerra, por vínculos con delincuencia organizada.
Claudia Sheinbaum, sobre Elvis Guerra
"Es un gran artesano, o artesana, y ella vivió un, balacearon su local, hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión donde estuvo también el secretario Omar (García Harfuch), ahí nos explicó qué es lo que había vivido en Juchitán".
Claudia Sheinbaum, sobre la detención del alcalde
"Es una investigación que venía desde hace ya tiempo, en donde había denuncia de vínculos con la delincuencia organizada, y cómo ustedes saben, independientemente el partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo, y si es una denuncia penal con sustento se hace la detención".
Claudia Sheinbaum, sobre Juchitán
"Cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva, y está trabajando la Secretaría de Gobernación con el Gobernador, para que muy pronto pueda tener su autoridad el municipio de Juchitán".
Fuente: conferencia presidencial, 25 de septiembre de 2026 / SSPC

“Cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva, y está trabajando la Secretaría de Gobernación con el Gobernador, para que muy pronto pueda tener su autoridad el municipio de Juchitán”, explicó la presidenta de México.

Tras tiroteo a su negocio, Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum

El pasado miércoles, la diseñadora de modas, Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el pasado 15 de septiembre en el Grito de Independencia, se reunió con la mandataria y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, en Palacio Nacional.

La diseñadora, por medio de sus redes sociales, compartió una fotografía en la que se le ve con la presidenta Sheinbaum y con el titular de la SSPC, sin dar más detalles sobre la reunión.

Horas antes, Elvis Guerra había denunciado que habían tiroteado su casa en Juchitán, Oaxaca, luego de negarse a pagar 200 mil pesos.

La reunión también se dio horas después de que autoridades federales detuvieron a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, a quien se le acusa de extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.

Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)
Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)

Sánchez Altamirano fue detenido el miércoles 23 de septiembre durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), seguridad federal y estatal.

Harfuch informó que el alcalde morenista fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. Dicho grupo criminal fue identificado como Los Cromo, y estaría ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región.

Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

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