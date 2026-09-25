Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

Los detenidos están vinculados con el robo de más de tres millones de pesos en efectivo, joyas y bolsas de diseñador en una vivienda de Saltillo, Coahuila. Crédito: Especial

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro presuntos ladrones de casa habitación en la alcaldía Cuauhtémoc. Los sospechosos, dos mexicanos y dos colombianos, lanzaron fajos de billetes al aire durante la persecución para generar confusión y escapar, pero los agentes los capturaron.

El grupo estaba señalado por un robo a una vivienda en Saltillo, Coahuila, cuyo botín superó los tres millones de pesos en efectivo, joyas y bolsas de diseñador. La banda planeaba vender las alhajas en joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México cuando los policías capitalinos los ubicaron.

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Según el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, la SSC colaboró con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila para dar seguimiento a la banda señalada por el robo en Saltillo. Los investigadores identificaron un vehículo Kia utilizado en el asalto y lo ubicaron en calles del Centro de la Ciudad de México.

El rastreo del automóvil permitió a los agentes anticipar el plan de los sospechosos de vender las joyas robadas en el Centro Histórico. Jiménez difundió un video en el que se observa a los integrantes de la banda correr en distintas direcciones al notar la presencia policial.

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Un grupo de personas transita por una vía pública durante la noche junto a un vehículo estacionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de la Ciudad de México detuvo a la banda de asaltantes en una casas que lanzó dinero a la calle para escapar durante una persecución en la alcaldía Cuauhtémoc. La maniobra causó que transeúntes y conductores se detuvieran a recoger los billetes, pero no impidió la captura de los sospechosos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El video muestra a uno de los sospechosos, presuntamente responsable de los disparos, correr por la calle mientras se le caían los pantalones. Otro integrante de la banda fue el que lanzó el fajo de billetes al aire durante la huida.

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Las imágenes registran a pasajeros de transporte público que descendieron de las unidades para recoger el dinero esparcido por la calle. El conductor de un camión detuvo la marcha del vehículo y bajó para juntar los billetes junto con los demás transeúntes.

Un par de repartidores de aplicaciones también intentaron llevarse la mayor cantidad posible de dinero durante el caos. La situación provocó que una persona estuviera a punto de ser atropellada en medio de la confusión.

Las manos de una persona detenida permanecen entrelazadas y sujetas por esposas metálicas tras los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder de la banda, Milton “N”, tiene antecedentes por robo en Florida, Estados Unidos

El periodista de Teodiario Televisión identificó a los dos detenidos de origen mexicano con el nombre de Ángel “N”. Los dos colombianos capturados fueron identificados como John Jairo “N” y Milton “N”.

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Milton “N” sería el presunto líder de la organización criminal, según la información recabada por C4 en Alerta. El hombre cuenta con antecedentes penales por un robo a una vivienda en Florida, Estados Unidos, y llegó a México tras cumplir una condena en ese país.

Medios locales reportaron que elementos de inteligencia de la SSC lograron detener al ciudadano colombiano señalado como responsable de lanzar el dinero, junto con sus tres presuntos cómplices. El portal precisó que parte del efectivo quedó tirado en la vía pública mientras los agentes realizaban la detención.

La persecución y la detención de los cuatro sospechosos ocurrieron pese al intento de fuga con el dinero esparcido en la calle. Los elementos de inteligencia de la SSC ubicaron y capturaron a los implicados en distintos puntos de la zona.

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Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo a casa habitación aumentó 56.4% en la Ciudad de México durante 2026

El caso de la banda colombiana se suma a un año con un incremento sostenido en las detenciones por este delito. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que entre enero y agosto las judicializaciones por robo a casa habitación crecieron 56.4% frente al mismo periodo de 2024.

El dato forma parte del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, presentado durante el informe de seguridad encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El robo de vehículo registró el mayor incremento entre los delitos prioritarios, con 49.3%, seguido por la extorsión, con 41.7%.

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Pese al aumento en las judicializaciones, la incidencia delictiva general en la capital también creció. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Ciudad de México pasó de 54 mil 473 a 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, un alza de 25.1% que la colocó como la entidad con mayor cantidad de delitos del país.

¿Por qué aumentaron las detenciones por robo a casa habitación en la Ciudad de México en 2026? El incremento de 56.4% responde al trabajo de inteligencia de la Fiscalía capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reforzaron el seguimiento de bandas organizadas mediante videovigilancia y coordinación con fiscalías estatales, como ocurrió en el caso de Saltillo.

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El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que la organización detenida operaba en al menos seis estados del país, aunque su base se ubicaba en la Ciudad de México. El funcionario precisó que los robos de la banda no se cometían con violencia, sino en viviendas que permanecían vacías al momento del atraco.