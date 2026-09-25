El Franz Mayer se convertirá en una pista fuera de este mundo con la Gala Galactica: Dj Set, baile y cyberpunk en la noche de museos

La sede del centro histórico capitalino apostará por una experiencia con ambientación futurista que incluye retos temáticos y una promoción especial para quienes acudan caracterizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo Franz Mayer transformará su próxima Noche de Museos en una Gala Galáctica, con DJ set, estética cyberpunk y una dinámica de baile del robot, dentro de la programación que la Ciudad de México organiza el último miércoles de cada mes en distintos recintos culturales.

La sede del centro histórico capitalino apostará por una experiencia con ambientación futurista que incluye retos temáticos y una promoción especial para quienes acudan caracterizados, además del recorrido habitual por sus colecciones permanentes.

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Material promocional sobre el evento Gala Galáctica del Museo Franz Mayer, correspondiente a la Noche de Museos del 30 de septiembre.

Qué incluye la Gala Galáctica

La Gala Galáctica del Franz Mayer es una experiencia de ambiente futurista con DJ set, pensada para la Noche de Museos del 30 de septiembre, que combina música electrónica con dinámicas interactivas como el baile del robot y la elaboración de accesorios estilo cyborg, dentro del recorrido regular por las exposiciones del museo.

Entre las actividades confirmadas está una competencia de baile del robot, además de un espacio para armar accesorios con temática cyborg. El DJ set ambientará la noche con un estilo descrito por el propio museo como una experiencia capaz de “entrar a la matrix del Franz”.

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El boleto de acceso a la llamada Noche del Franz incluye la entrada general al museo, sus exposiciones regulares y todas las actividades programadas para la velada.

Fecha, horario y condiciones de acceso

El evento está dirigido a personas a partir de tres años. El museo cuenta con rampas y elevadores para accesibilidad, y no se permite el ingreso con mochilas o bultos grandes (Franz Mayer Gala Galáctica)

La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, de 18:00 a 22:00 horas, aunque el último ingreso al recinto será a las 21:00 horas, según se informó.

El evento está dirigido a personas a partir de tres años. El museo cuenta con rampas y elevadores para accesibilidad, y no se permite el ingreso con mochilas o bultos grandes. El servicio de guardarropa funcionará hasta las 21:30 horas.

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Precios y tipos de boleto

El boleto de Acceso General tiene un costo de 130 pesos, tarifa que aplica tanto para adultos como para menores de edad.

Existe además una promoción 2x1 con un valor de 65 pesos por persona, válida únicamente si los asistentes acuden con la temática de la noche. En caso contrario, deberán pagar el costo adicional directamente en taquilla el día del evento.

Los afiliados al programa “Fans del Franz” con credencial vigente tienen acceso gratuito, que será verificado en la entrada del recinto.

Noche de Museos en la Ciudad de México

La Gala Galáctica forma parte de la edición de septiembre de la Noche de Museos, programada para el mismo miércoles 30 en distintos recintos de la capital mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Gala Galáctica forma parte de la edición de septiembre de la Noche de Museos, programada para el mismo miércoles 30 en distintos recintos de la capital mexicana.

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Esa jornada incluye una variedad de propuestas culturales, entre ellas lucha libre, jazz, cumbia, observación con telescopios y experiencias relacionadas con chocolate.

Música y baile en otros recintos

Un cartel del programa Noche de Museos anuncia el concierto gratuito de La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta en el Museo Nacional de Culturas Populares. (Noche de Museos/Instagram)

El Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá un concierto del Mariachi Real de Jalisco junto con el Coro del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, a las 19:00 horas, con entrada gratuita y visitas guiadas por el recinto.

El Museo Tamayo ofrecerá una Noche de Jazz con Vania Fortuna y el grupo Islas de la Tierra Firme, con inicio a las 20:00 horas. Las salas podrán recorrerse libremente entre las 18:00 y las 19:45 horas, también con acceso gratuito.

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En Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares cambiará el silencio de sus salas por una noche de baile con la presentación de La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta, agrupación integrada por doce músicos de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México. El concierto comenzará a las 19:00 horas y será gratuito.

El Museo de las Constituciones, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sumará el concierto A fuego lento, de Gabo Briones y Muna Mahklouf, que combina jazz, canción latinoamericana y poesía de Nicolás Guillén. El ingreso comenzará a las 18:30 horas y el concierto a las 19:00 horas, sin costo ni registro previo.

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Arte, ciencia y literatura en otros museos

Avistamiento del cielo y sus presagios nocturnos, en colaboración con el área de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieran la astronomía, el Museo de Arte Carrillo Gil organizará desde las 18:00 horas una sesión de observación del cielo con telescopios, junto con el diálogo La anunciación. Avistamiento del cielo y sus presagios nocturnos, en colaboración con el área de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

El Planetario Luis Enrique Erro también sumará recorridos guiados, talleres y proyecciones especiales en su Domo Inmersivo. El acceso general será gratuito, aunque las funciones del domo requieren registro previo.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrecerá a las 18:30 horas el taller La mirada de Nahui Olin: maquillaje, historia y delineado de los años 20 en México, centrado en técnicas de delineado inspiradas en la artista.

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El Museo Nacional de Arte (MUNAL) realizará a las 19:00 horas Micrófono abierto: poesía, microrrelato y visualidad, con la participación de Xitlali Rodríguez, Elisa de Gortari y Cecilia Juárez.

El Laboratorio Arte Alameda presentará a la misma hora la charla performática En las cenizas del lago, relacionada con la exposición Pentimento, de Pablo Rasgado, con la participación del artista Adrián Bracho.

El Museo Mural Diego Rivera permitirá recorrer libremente sus exposiciones temporales y acercarse a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, mediante dispositivos preparados por el museo a partir de las 18:30 horas.

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La Sala de Arte Público Siqueiros ofrecerá a las 18:00 horas un recorrido acompañado por artistas que viven en la Ciudad de México y por integrantes del equipo curatorial, por las exposiciones Siqueiros Situado, Después del lodo, la poesía de una larva y la colectiva Floresta.

Lucha libre y experiencias gastronómicas

El Museo del Chocolate (MUCHO) centrará su programación en el cacao, con recorridos, un taller para elaborar chocolate de metate y catas de chocolate acompañadas de vino mexicano. A diferencia de otros recintos, estas experiencias tienen costo y requieren reservación previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las propuestas más singulares de la jornada será Sensacional de héroes en la lucha libre, en el Museo Nacional de San Carlos, a partir de las 19:00 horas. El programa se vincula con la exposición El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares e incluirá una charla sobre el arte del pancracio, la proyección del documental La Femenil. La lucha no acaba, de Orlando Jiménez Ruiz, y una exhibición de lucha libre con ring instalado en el patio del museo.

El Museo del Chocolate (MUCHO) centrará su programación en el cacao, con recorridos, un taller para elaborar chocolate de metate y catas de chocolate acompañadas de vino mexicano. A diferencia de otros recintos, estas experiencias tienen costo y requieren reservación previa.

El Museo Kaluz ofrecerá acceso a la exposición ¡México-México-México! Abel Quezada entre arte y deporte, además de dos actividades especiales: de 18:20 a 19:20 horas se realizará La Tinta es Nuestra, con tatuajes temporales, y a las 19:30 horas se presentará el Mariachi Femenil Reynas de Garibaldi. La entrada general tiene un costo de 100 pesos e incluye el acceso a las salas y a estas actividades.

Entrada gratuita y horarios de la red INBAL

Los museos pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) permanecerán abiertos de 18:00 a 22:00 horas con entrada gratuita durante esta edición.

El Museo de las Constituciones y las actividades generales del Planetario Luis Enrique Erro también tienen acceso libre, mientras que el Museo Kaluz cobra 100 pesos y algunas experiencias del MUCHO tienen costo adicional.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) abrirá distintas exposiciones entre las 17:00 y las 21:00 horas, entre ellas Abierto de diseño, Memorias Orgánicas Oaxaca y Muerte, amor y otros demonios, esta última con un recorrido guiado a las 18:30 horas y cupo máximo de 40 personas.