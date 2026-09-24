El Señor de la T permanecerá en prisión: un juez vincula a proceso al operador del CJNG junto con otras tres personas en Michoacán

Foto: Fiscalía de Michoacán

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Un juez de Control vinculó a proceso este 23 de septiembre a Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Bajío michoacano, junto con Daniel “N”, Luis Fernando “N” y Gladis Yareli “N”, señalados como presuntos colaboradores. El juzgador calificó de legal la detención de los cuatro imputados y les impuso prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó en un comunicado que el juez estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria por delitos que incluyen portación de arma de fuego, receptación y delitos contra la salud, sin precisar la duración de dicho plazo. La dependencia estatal sostuvo que las líneas de investigación en torno a los cuatro imputados continúan abiertas mediante distintos actos de investigación.

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El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura el 15 de septiembre, no el 17

Los reportes oficiales difundidos por la FGE luego de la vinculación a proceso señalaron el 17 de septiembre como fecha de la detención de “El Señor de la T”. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentó que la captura ocurrió el martes 15 de septiembre de 2026, a las 4:25 de la tarde en la capital del estado.

El Señor de la T fue detenido en la capital de Michoacán. Foto: Fiscalía de Michoacán

De acuerdo con el registro consultado este 23 de septiembre por Infobae México, la detención se llevó a cabo en la colonia Juan Pablo II, también identificada como colonia Altozano. La autoridad que ejecutó la aprehensión fue la Policía Estatal, y el detenido quedó descrito como una persona de complexión media, tez morena clara, con calvicie, que vestía una playera tipo polo azul, pantalón de mezclilla azul y tenis azul con blanco.

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Ficha de detención de El Señor de la T. Crédito: RND

El RND precisó que Rendón Aguilar quedó a disposición del Centro Penitenciario de Alto Impacto Número 1 de Michoacán, con estatus de imputado. La discrepancia entre la fecha oficial difundida en los comunicados de seguridad y el registro nacional no fue explicada por las autoridades estatales ni federales. El documento oficial tampoco detalló el alias del detenido, en un campo marcado como “sin dato”.

La vinculación a proceso incluyó prisión preventiva justificada y oficiosa

Durante la audiencia, el juez impuso prisión preventiva justificada para los delitos del fuero común y prisión preventiva oficiosa para los correspondientes al fuero federal. Los cuatro imputados enfrentaron cargos que abarcaron portación de cartuchos y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de los delitos contra la salud y receptación ya mencionados.

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La FGE indicó que la operación que derivó en la captura de Rendón Aguilar se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El detenido contaba, además, con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó a Rendón Aguilar, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del CJNG. La FGE reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes resulten probables responsables de hechos delictivos en la entidad, bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

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Fuentes de seguridad vincularon al Señor de la T con el “Tío Lako”

Según datos obtenidos por Infobae México a través de fuentes de seguridad, “El Señor de la T” mantenía una relación operativa con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado también como líder regional del CJNG en Michoacán. Las mismas fuentes señalaron que el detenido operaba en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial

De acuerdo con esta información, a Rendón Aguilar se le relaciona con el homicidio del síndico municipal de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025, así como con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que ambos casos figuran entre los más graves atribuidos a su célula, además de una parte importante de las desapariciones documentadas en esa región.

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El seguimiento a la captura dejó 18 detenidos, entre ellos un director de Seguridad Pública municipal

Como parte del seguimiento a la captura de El Señor de la T, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en Angamacutiro y Puruándiro que dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles. Entre los arrestados figuraron cuatro policías municipales, incluido el director de Seguridad Pública de Angamacutiro, identificado como Timoteo “N”.

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro. SSP Michoacán

Durante las intervenciones se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal. La Guardia Civil de Michoacán informó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía estatal, la Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

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Un civil que portaba la insignia de la corporación policial sin formar parte de ella también fue localizado durante el operativo, según reportó la Guardia Civil de Michoacán. Las autoridades señalaron que ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba “El Señor de la T”, en lo que representa un presunto vínculo entre la célula del CJNG y la corporación municipal de Angamacutiro.