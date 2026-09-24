México

Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán

Los dichos de la alcaldesa de Uruapan se dan en un contexto donde a distintos políticos de Morena les han retirado el documento migratorio, incluido el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

La alcaldesa municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viajará en próximos días a Santa Fe, California, donde se reunirá con la población migrante del estado donde se presume podría contender para la gubernatura en 2027. (Crédito: X/@GreciaMich2027)

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, destacó que ella sí cuenta con el documento migratorio expedido por Estados Unidos para poder ingresar al país gobernado por Donald Trump. Su declaración destaca por el retiro del documento a varios de los políticos que integran el partido de Morena, quien la ve como un rival político rumbo a los comicios de 2027.

En un breve encuentro con medios de comunicación, la mandataria local reiteró que el portar la visa es una señal positiva para la población, ya que es el reflejo de no deber ni tener nada que ocultar:

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“Sí, sí, cuento. Mi familia y yo contamos con nuestra visa, todo está vigente, todo está en regla y yo creo que eso debe de darnos una tranquilidad y satisfacción. Y que a la gente también que nos conoce, que saben que no tenemos algo que ocultar, ni mucho menos, y que nos vamos a seguir conduciendo de la manera más digna con la ciudadanía”.

Grecia Quiroz se reunirá con migrantes en EEUU

Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán. (Foto: redes sociales)
Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán. (Foto: redes sociales)

El diputado Carlos Bautista Tafolla aseguró que la gira de Grecia Quiroz con migrantes en Estados Unidos tendrá fines humanitarios y negó que constituya un acto anticipado de campaña.

La presidenta municipal de Uruapan viajará en los próximos días para escuchar las necesidades de comunidades michoacanas y mexicanas radicadas en ese país.

El representante del Movimiento del Sombrero informó que la comitiva llegará el viernes 25 de septiembre a California, donde prevé reunirse con al menos 200 migrantes de distintos estados. Bautista Tafolla sostuvo que buscarán conocer sus inquietudes y opciones para que puedan invertir con seguridad, tras cuestionar que el Gobierno de Michoacán reciba remesas sin atender sus principales demandas.

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Los casos del retiro de visa que generan polémica en Morena

El tema de la visa estadounidense ha generado incertidumbre en los perfiles de distintos políticos, sobre todo al interior de Morena, por lo que la oposición ha señalado como un factor de desconfianza.

Entre los casos que concentran atención está el de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su visa fue cancelada. El episodio escala por su peso dentro de la estructura partidista y abre otro frente para el oficialismo rumbo a 2027.

La controversia también alcanza a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien enfrenta el costo político por la cancelación de su documento migratorio junto con el de su entonces esposo, Carlos Torres. La mandataria primero negó el hecho y meses después lo confirmó, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Marina del Pilar Ávila y su esposo no cuentan con visa estadounidense.
Marina del Pilar Ávila y su esposo no cuentan con visa estadounidense.

El caso de Ávila Olmeda vuelve a tomar fuerza tras la difusión de un audio sobre presuntos contactos que podrían resolver su situación migratoria. La gobernadora confirmó las filtraciones en las que ofrecía información sobre mesas de seguridad a presuntas autoridades estadounidenses, un episodio que suma presión a su administración.

También circulan reportes sobre un posible retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos gobiernos rechazan esas versiones. Para Morena, estos casos se convierten en un problema político: mientras el partido acusa una posible injerencia de Estados Unidos, la oposición los usa para cuestionar la credibilidad de sus gobiernos.

¿Qué dice Estados Unidos sobre el retiro de visas a políticos mexicanos?

Por su parte, Estados Unidos sostiene que una visa es un privilegio y no un derecho, por lo que puede cancelarla cuando existan razones relacionadas con su interés o seguridad nacional. La Embajada en México afirma que esa decisión aplica sin importar quién sea el titular del documento, dónde viva o cuáles sean sus posturas políticas.

El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept

Marco Rubio señala que una visa permite ingresar como visitante a territorio estadounidense y advierte que sería retirada ante actividades contrarias a las leyes o a los intereses de ese país. La postura fue difundida el 15 de agosto, en medio de la controversia por la cancelación del documento migratorio de Andy López Beltrán.

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