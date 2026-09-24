Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de "El Kamoni". Crédito: Especial

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La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó la detención de Edgar Valeriano N, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, con presencia en el estado de Michoacán. La captura se concretó este 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec.

El operativo se realizó gracias al intercambio de información con Interpol y a trabajos de inteligencia militar central de la SEDENA. En la acción participó personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Interpol México.

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Operativo de precisión en Tepalcatepec

La detención de “Kamoni” ocurrió durante una operación de precisión ejecutada en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, según el comunicado difundido desde Lomas de Sotelo, Ciudad de México. La acción combinó labores de inteligencia con un despliegue de fuerzas especiales sobre el terreno.

El grupo delictivo al que pertenece el detenido opera principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, ambos ubicados en Michoacán. Se trata de una zona donde el Cártel de Tepalcatepec mantiene una presencia consolidada.

El acusado es señalado como responsable de producir drogas sintéticas y de extorsionar a empresarios citrícolas de la región.

Aseguramientos durante la detención

Al momento de la captura, las autoridades le aseguraron armamento y municiones a “Kamoni”.

Estos aseguramientos se suman al expediente que ahora deberá revisar la autoridad ministerial para determinar responsabilidades adicionales vinculadas a la posesión de dichos elementos.

Extradición a Estados Unidos y situación jurídica

“Kamoni” cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico. El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura.

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El Kamoni tiene una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que derive en su captura. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

Esta cifra refleja el nivel de prioridad que las autoridades de Estados Unidos asignaban a la detención del jefe regional del Cártel de Tepalcatepec. La orden de extradición implica que, tras las investigaciones en México, el caso podría derivar en un proceso legal binacional.

Tanto el detenido como el armamento asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Ciudad de México. Ahí quedaron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR continuará con las investigaciones correspondientes y las acciones periciales pertinentes para determinar la situación jurídica de Edgar Valeriano N. El caso permanece bajo análisis de las autoridades ministeriales, que definirán los siguientes pasos del proceso, incluida la eventual solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos.

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El “Kamoni”, jefe de sicarios de Cárteles Unidos

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, según la ficha oficial del Departamento de Estado estadounidense, nació el 10 de septiembre de 1977.

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU. RRSS

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos , Orozco Cabadas fungia como jefe de sicarios de Cárteles Unidos, al mando de un grupo armado que responde directamente a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, líder de la organización.

Funciones y capacidades atribuidas

Entre sus responsabilidades, la ficha del Departamento de Estado detalla la contratación de combatientes locales y mercenarios colombianos, así como la adquisición de armamento pesado: minas terrestres, rifles calibre .50, vehículos blindados y drones con capacidad de lanzar explosivos.

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Orozco es descrito como un líder de combate que trabaja de forma estrecha con otros elementos de Cárteles Unidos. Sus hombres patrullan de manera regular el territorio de la organización para protegerlo de la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y para mantener la seguridad de zonas destinadas al narcotráfico y la extorsión.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional lo identifica como distribuidor mayor de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia territorio estadounidense.

Investigación y cargos en EEUU

La investigación de la HSI contra Orozco y otros líderes de Cárteles Unidos inició en 2019 en Knoxville, Tennessee. Las autoridades rastrearon el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde México hasta la organización.

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La evidencia recolectada reveló que, además de su rol como jefe de sicarios, Orozco ha traficado sustancias controladas durante varios años. Coordinó y organizó envíos de esas drogas desde Michoacán hacia Estados Unidos.

Esa investigación derivó en una acusación formal en su contra en el Distrito Este de Tennessee, presentada en junio de 2025 por delitos de conspiración para el tráfico de drogas. La acusación se hizo pública en julio de ese año, junto con el anuncio de sanciones del Tesoro estadounidense contra los líderes de Cárteles Unidos.

Origen y contexto de Cárteles Unidos

Cárteles Unidos, organización a la que pertenece “El Kamoni”, surgió como una alianza de cárteles pequeños en Michoacán para prevenir la incursión de organizaciones más grandes, como los Caballeros Templarios y, posteriormente, el CJNG, según la ficha del Departamento de Estado.

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Departamento de Estado. (Gobierno EUA)

La agrupación era conocida anteriormente como “La Resistencia”, surgida de alianzas de autodefensas, el Cártel de Tepalcatepec, sicarios del Cártel del Milenio y algunos miembros de “La Familia Michoacana”. Actualmente estaría conformada por dos grupos: el Cártel del Abuelo, al mando de Farías Álvarez, y Los Viagras, liderado presuntamente por Nicolás Sierra Santana.

El gobierno de Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 20 de febrero de 2025.

Quiénes quedarían al frente de Cárteles Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 14 de agosto de 2025 recompensas por 26 millones de dólares para localizar a cinco líderes de Cárteles Unidos, alianza que nació entre grupos criminales pequeños para frenar el avance de organizaciones más grandes en Michoacán.

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Con la detención de “Kamoni”, y tras la captura previa de “Poncho la Quiringua” y la muerte de “R5”, quedarían como prófugos principales Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, y Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”.

Recompensa ofrecida por EEUU en la captura de "El Gordo". Especial.

Farías Álvarez sería el líder de Cárteles Unidos en su conjunto, y no de una sola facción, lo que lo distingue de los otros objetivos, según HSI. Es identificado como fundador del Cártel de Tepalcatepec, también llamado Cártel del Abuelo, y cuenta con la recompensa más alta de los cinco: hasta 10 millones de dólares.

Sierra Santana, por su parte, es señalado como jefe de “Los Viagras”, organización que se ha aliado en distintos momentos con Cárteles Unidos sin integrarse de forma permanente a la estructura. Su recompensa asciende a hasta 5 millones de dólares.

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Ambos fueron acusados formalmente en el Distrito de Columbia: Farías Álvarez en enero de 2024 por conspiración para tráfico de drogas y delitos de armas de fuego, y Sierra Santana en junio de 2025. Ambas acusaciones se hicieron públicas en julio de 2025, junto con sanciones del Tesoro estadounidense.

La captura de “Poncho la Quiringua” y la muerte de “R5”

Antes de la detención de “Kamoni”, el balance de las recompensas de Estados Unidos por Cárteles Unidos había dejado un detenido y un abatido. Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, fue capturado el 1 de agosto de 2026 en Michoacán.

Tras la caída de “Poncho”, Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Güicho”, tomó el control de esa misma organización. Barragán Chávez murió en un enfrentamiento con militares el 30 de agosto de 2026.

A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

Comunicados de la SEDENA sobre la captura de “Poncho la Quiringua” y la muerte de “R5” identificaron a ambos como colaboradores cercanos de Farías Álvarez, lo que mantuvo a este último como el objetivo de mayor jerarquía dentro de la organización tras esas dos bajas.

Cárteles Unidos fue designada como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025. Según ese país, sus integrantes controlan la producción de metanfetamina y fentanilo en territorio michoacano, además de comprar cocaína en Colombia que trasladan a Estados Unidos por las mismas rutas que usan para el resto de las drogas.