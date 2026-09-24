“Fue el vaso que derramó el agua”: Gobernador de Oaxaca relaciona denuncia de la diseñadora de Sheinbaum con operativo en Juchitán. (Foto: Redes sociales)

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Tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano en Juchitán este 23 de septiembre de 2026, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, vinculó el caso con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra, quien confeccionó el vestido que Claudia Sheinbaum portó durante el Grito de Independencia.

En entrevista con un medio de comunicación de corte nacional, el mandatario estatal aseguró que el testimonio de la artesana destapó el entramado de extorsión que operaba en el municipio del Istmo de Tehuantepec.

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Cabe destacar que la postura oficial del gobierno de Oaxaca ha reiterado que garantizará la seguridad en Juchitán de Zaragoza, pese a la quema de neumáticos y la presión que ejerció la población, mototaxis y policías para evitar el traslado a CDMX del alcalde.

Salomón Jara apunta a denuncia de Elvis Guerra como el detonante de la detención

Jara Cruz reconoció ante Milenio Televisión que las autoridades tenían conocimiento previo de extorsiones contra empresarios y ciudadanos en Juchitán. Sin embargo, señaló que el caso de la diseñadora marcó un punto de quiebre en la investigación.

“Sí, tenemos conocimiento de esta extorsión, efectivamente, por parte de empresarios, por parte de ciudadanos”, declaró el gobernador. Sobre el ataque a la diseñadora muxe, añadió: “Fue el vaso que derramó el agua, porque ahí fue donde se comentó de parte del propio diseñador todo lo que ocurría en Juchitán”.

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Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)

La declaración coincide con el desenlace del operativo contra el alcalde de Juchitán, ocurrido días después de que Elvis Guerra denunciara actos de extorsión y un ataque armado a su vivienda, por lo que a través de un video en redes sociales pidió el auxilió de Claudia Sheinbaum para frenar la violencia en la región.

El operativo que sacó al alcalde de Juchitán bajo resguardo militar

Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, fue detenido este miércoles 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales, cuando se encontraba en un evento para la entrega de una obra de la Marina.

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La captura estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, grupo de élite presentado apenas dos días antes e integrado por 200 efectivos entre policías especializados, agentes de la fiscalía estatal y de la SSPC.

El edil enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Junto con él fue arrestado Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, señalado por controlar narcomenudeo y extorsión a través de una red de mototaxis. La fiscalía oaxaqueña vincula a Sánchez Altamirano con “Los Cromo”, célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo.

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Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

Tras su captura, policías municipales, transportistas y pobladores bloquearon los accesos carreteros de Juchitán en un intento por impedir el traslado del alcalde. Pese al cerco, Sánchez Altamirano fue conducido a la base aérea de Ciudad Ixtepec y trasladado por vía aérea hasta la Ciudad de México, donde llegó bajo un dispositivo con agentes tácticos, chalecos antibalas y vehículo blindado para continuar su proceso judicial.

Surgen señalamientos en contra de la administración de Jara Cruz

A través de mensajes publicados en su cuenta de X, el representante del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, Benjamín Robles, acusó al gobernador Jara Cruz de ser “socio de la delincuencia” en el estado, apuntando a una presunta colusión entre el gobierno y el crimen organizado:

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“Aquí todos lo sabemos. Por eso, la detención de uno de sus grandes amigos en Juchitán, solo confirma lo que venimos diciendo: Gobernantes de Oaxaca están coludidos con el crimen. La llegada de Salomón Jara confirmó lo que ya se sabía de él. Y también de Hamponino Morales, otro personaje de la región que no tarda en caer. Se le está terminando la impunidad al Rey del Huachicol”.

El líder opositor de Morena en la entidad, reiteró que su partido seguirá realizando señalamientos en contra del gobernador, porque “va a rendir cuentas el Cartel de los Jara”.

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Por su parte, Aracely Cruz, diputada federal petista, agregó más nombres a la lista de quienes desde su perspectiva deberían ser investigados por las autoridades:

“También deben ser investigados todos los políticos que, desde sus cargos, hayan abierto las puertas de Oaxaca al crimen. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, y la titular del Secretariado Ejecutivo, Karina Barón, deben cumplir con su responsabilidad. El presupuesto destinado a la seguridad debe usarse para proteger a la población, no para promover aspiraciones políticas”.