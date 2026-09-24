México

Receta de empanadas con tortilla de harina y rellenas de manzana: la versión fácil y deliciosa del chef José Ramón Castillo

Esta receta puede hacerse con freidora de aire para reducir calorías

empanadas con tortilla de harina
Empanadas de manzana hechas con tortilla de harina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un relleno aromático de manzana, canela y pasitas. Estas empanadas dulces son una solución rápida para preparar un postre casero sin elaborar la masa desde cero.

La propuesta, que el chef José Ramón Castillo comparte en sus redes sociales, utiliza tortillas de harina, un relleno de fruta especiada y una freidora de aire.

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El resultado recuerda a una empanada de manzana, pero con un proceso mucho más sencillo.

Dos tortillas dobladas y rellenas de manzana y pasas sobre un plato, acompañadas de varas de canela y rodajas de manzana.
Dos tortillas de harina doradas en freidora de aire contienen un relleno de manzana, canela y pasas sobre un plato de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de empanadas con tortilla de harina

Esta receta consiste en rellenar tortillas de harina con manzana, canela y pasitas. Después, se doblan, se sellan y se cocinan en la freidora de aire hasta que quedan doradas.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 13 minutos
  • Cocción: 7 minutos
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 5 tortillas de harina
  2. 3 manzanas
  3. 120 g de azúcar
  4. 60 g de mantequilla
  5. 2 cucharaditas de canela molida
  6. 100 g de pasitas
  7. Agua, cantidad necesaria para sellar

Cómo hacer empanadas con tortilla de harina, paso a paso

  1. Pela las manzanas y córtalas en dados pequeños.
  2. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.
  3. Añade la manzana y cocina durante unos minutos, hasta que empiece a ablandarse.
  4. Incorpora el azúcar y la canela. Remueve para integrar todos los ingredientes.
  5. Agrega las pasitas y cocina durante unos 3 minutos más.
  6. Retira el relleno del fuego y deja que se enfríe por completo. El relleno frío se manipula mejor y evita que las tortillas se rompan.
  7. Calienta las tortillas de harina en el microondas durante unos segundos. Deben quedar suaves y flexibles.
  8. Coloca una porción del relleno en el centro de cada tortilla. No añadas demasiado para que puedan cerrarse bien.
  9. Humedece ligeramente los bordes con agua.
  10. Dobla cada tortilla sobre el relleno para formar una empanada.
  11. Presiona los bordes con los dedos para sellarlos. Comprueba que no queden aberturas por donde pueda salir el relleno.
  12. Coloca las empanadas en la cesta de la freidora de aire sin amontonarlas.
  13. Cocina a 200 °C durante 7 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes. Deja espacio entre las unidades para que el aire circule correctamente.
  14. Espera unos minutos antes de servir. El relleno estará muy caliente.
Infografía con seis ilustraciones explicativas sobre la receta de empanadas de manzana hechas en freidora de aire.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para elaborar empanadas de manzana con tortillas de harina y cocinarlas en freidora de aire a 200 °C durante 7 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 5 empanadas, una por porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por empanada:

  • Calorías: 440 kcal
  • Hidratos de carbono: 83 g
  • Grasas: 13 g
  • Proteínas: 5 g
  • Azúcares: 48 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas se pueden conservar en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recuperar parte de su textura crujiente, caliéntalas en la freidora de aire a 160 °C durante 3 o 4 minutos.

También puedes conservar el relleno de manzana en la nevera durante 3 días. Déjalo enfriar antes de guardarlo.

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