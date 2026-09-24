En estaciones de gasolina y peaje carretero se eliminará el pago en efectivo con nueva Ley de Tecnología Digital

Antonio Merino, titular de la ATDT, confirmó el pago de los pagos en efectivo en sectores estratégico. Crédito: Getty Images

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Este miércoles, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Antonio Peña Merino, reveló que en las estaciones de gasolina y en el peaje carretero se eliminará el pago en efectivo.

Durante una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Merino explicó que se adoptarán medios digitales y electrónicos para realizar los pagos en cuestión cuando entre en vigor la nueva Ley de Economía Digital.

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Estaciones de gasolina y peaje carretero eliminarán el pago en efectivo

El funcionario también explicó en qué sectores estratégicos se eliminarán en forma gradual el efectivo, algo que no está mencionado en la propuesta legislativa.

“Los sectores que se han comentado, carreteras, lo que ha mencionado la presidenta en algunos espacios, y en gasolineras”, expresó ante cuestionamientos de legisladores de dónde la autoridad considera aplicar la medida.

Sectores estratégicos adoptarán pagos digitales

La propuesta impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, la Ley de Economía Digital establece que en “sectores estratégicos” y en “actividades relevantes” las únicas formas de pago serán medios digitales y electrónicos.

Mientras que las autoridades competentes deberán emitir disposiciones administrativas para fijar plazos y mecanismos de transición gradual de efectivo a digital, y únicamente en situaciones de contingencia se permitirán pagos en efectivo dentro de las áreas designadas, detalla la propuesta.

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En los artículos transitorios se estipula que, una vez en vigor la norma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de 15 días hábiles para definir dichos sectores y actividades clave.

Ya existen disposiciones para avanzar en el pago electrónico: Merino

El titular de la ATDT explicó a los diputados que ya existen disposiciones para avanzar hacia el pago electrónico y digital en las áreas mencionadas.

“En lo que toca a los sectores estratégicos, como se menciona en la ley, esto es un proceso de implementación gradual y que está asociado, lo ha mencionado en distintos espacios la presidenta, a temas de seguridad y, justamente, de protección contra temas de seguridad y lavado de dinero”, sostuvo.

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Avanza implementación en carreteras

Caminos y Puentes Federales (Capufe) concluyó la sustitución completa del hardware y la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los dispositivos Tags para el cobro del peaje, destacó el funcionario.

En las casetas se habilitarán carriles donde también se podrá pagar con el sistema Codi, disponible en las aplicaciones bancarias de los teléfonos celulares, sostiene.

El sistema prevé la generación en pantalla de un código QR para realizar la transferencia y confirmar el pago, de manera que la pluma de las casetas se levante de forma automática, enfatizó.

Estaciones de gasolina están en zona de cobertura garantizada a internet

Peña Merino explicó que se realizó un análisis de cobertura de conectividad en las estaciones de gasolina, en el que se determinó que el 98.45 por ciento de éstas se encuentra en zonas de cobertura garantizada a internet.

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Sólo 174 estaciones no cuentan con cobertura garantizada, casos en los que se requiere un esfuerzo adicional, comentó.

Otras 57 estaciones se ubican en zonas sin cobertura, de un total de 14 mil 980 gasolineras.

Asimismo, aseguró que se darán garantías para que se puedan hacer pagos si no hay conectividad, porque la misma ley considera la posibilidad de contingencias que impidan el pago electrónico.

“No puede ser que alguien no pueda adquirir un bien solo porque no hay Internet o si hubiese una contingencia. Puede haber incidencias, sin duda, y la propia ley contempla la posibilidad de contingencias”, dijo el funcionario.

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Hacienda, Energía y Telecomunicaciones definirán los sectores estratégicos

Peña Merino detalló que, si bien la Secretaría de Hacienda definirá los sectores estratégicos en los que se eliminará de manera gradual el uso de efectivo, dependencias como la Secretaría de Energía o la de Infraestructura y Comunicaciones emitirán los lineamientos correspondientes para esos sectores.

Ante legisladores de la Comisión de Hacienda, el funcionario resaltó que, para impulsar el uso de medios electrónicos de pago, existen pláticas con las empresas de telefonía celular para que las operaciones bancarias no consuman datos.

Esto significaría acceso ilimitado, similar al que actualmente se otorga para el uso de redes sociales, sostuvo.

Oficialismo y oposición avalan la ley

Diputados del oficialismo y de la oposición avalan la propuesta de ley y sólo expresaron dudas sobre qué sectores estratégicos entrarán en la obligación de eliminar el uso de efectivo, pues esto no queda precisado en la iniciativa.

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Antonio Merino solo se limitó a responder que, por el momento, solo se consideran las carreteras y las estaciones de gasolina.

Solo resta esperar que las autoridades no generen un caos con esta medida, ya que Pepe Merino confirmó, ante diputados, que en estaciones de gasolina y peaje carretero se eliminará el pago en efectivo con la nueva Ley de Economía Digital.