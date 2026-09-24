Conade consigue touchdown con la NFL para impulsar al Flag Football en México

La selección azteca competirá en los juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

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Mediante una alianza estratégica histórica entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la National Football League (NFL), en escuelas de México se intentará fortalecer a la práctica del Tocho Bandera, Flag Football, durante el ciclo escolar 2026-27.

El titular de la Conade, Rommel Pacheco, hoy estuvo acompañado de Arturo Olivé, director general de la NFL México para anunciar una alianza que tenga como finalidad el impuso a la actividad física y el acercamiento del futbol americano a niñas, niños y jóvenes para generar nuevas oportunidades a través del deporte en México.

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El Tocho Bandera llegará a las primarias y secundarias mexicanas mediante el Flag In-Schools, Juegos Escolares y Flag Championships. Así, más niñas, niños y jóvenes podrán adoptar esta disciplina que entrará a la programación olímpica de la justa veraniega celebrada en Los Ángeles 2028 y tendrá participación nacional femenil.

“Hoy las selecciones nacionales son referentes internacionales. La Selección Femenil, ya calificada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, encabeza el ranking de la Federación Internacional de Futbol Americano y la Selección Varonil ocupa el tercer lugar mundial”, destacó el director general de NFL México.

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“A partir de esta fortaleza, para NFL México es un honor anunciar, en un esfuerzo conjunto y de trabajo en equipo con Conade, una alianza estratégica que impulsará la práctica del flag football en escuelas primarias y secundarias de todo el país a partir del ciclo escolar 2026-2027, que recién inicia”, confirmó Arturo Olivé.

“Coordinaremos esfuerzos con las autoridades educativas locales, los clubes del programa NFL GMP, Global Markets Program o Mercados Globales que la liga tiene con sus equipos, diez de ellos con derechos especiales en México y las instituciones educativas y deportivas del país”, explicó.

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¿Cómo se conformará este programa anunciado por la Conade y NFL México?

Anuncian alianza para fomentar el Flag Football en escuelas de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa se articulará en torno a cuatro ejes: NFL Flag en escuelas, eventos nacionales, activación física y desarrollo deportivo. También incluirá material didáctico y capacitación continua para docentes, entrenadores y árbitros.

Arturo Olivé señaló que NFL México “aportará conocimiento técnico, metodología y recursos de apoyo”. Mientras tanto la Conade “contribuirá con liderazgo institucional y coordinación nacional”.

En ese sentido, el paso inicial será el lanzamiento de la Miami Dolphins Academy, en colaboración con uno de los equipos que participa en el programa NFL GMP en México, que se realizará en octubre de este año como parte de sus activaciones en la comunidad.

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“En esta jornada capacitaremos a 50 coaches y a 100 niñas y niños, dando inicio así a una ruta de formación continua. La agenda continuará los días 14 y 15 de noviembre con el festival Conade NFL México de Flag Football, que desarrollaremos con el apoyo de la UMAD y su Dirección General de Deporte Universitario”, indicó el director general de la NFL México Arturo Olivé.

En tanto, Rommel Pacheco afirmó que el futbol americano en México “es muy consumido, pero también el Flag Football y México está en el top 3” de las categorías varoniles y femeniles.

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Asimismo, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), refirió que se le brindará “todo lo necesario” a las chicas de la Selección Mexicana de Flag Football “para pelear la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ”Lo que buscamos con esta alianza es ayudarlas aún más”, sentenció Rommel Pacheco.

La Selección Mexicana es la número 1 en el ranking. Crédito: Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano

El acuerdo entre la Conade y NFL México se presenta en el periodo rumbo al magno evento de Los Ángeles 2028, edición en la que el Flag Football tendrá su primera versión como deporte olímpico y contará con la participación de la Selección Nacional Femenil.

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El equipo Tricolor encabezado por Diana Flores, ganó la medalla áurea en los Juegos Mundiales de Birmingham en 2022, venciendo a los Estados Unidos en el duelo final, pero dos años después México se quedó con la plata en el Campeonato Mundial de la IFAF, celebrado en Finlandia, tras caer ante las estadounidenses.

En el ranking mundial femenil de la IFAF publicado en su sitio oficial, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football aparece en la primera posición, mientras que la rama varonil es tercero, sólo detrás de los Estados Unidos y Austria.

La incorporación de la disciplina en la programación de los Juegos Olímpicos modifica el horizonte para jugadoras y jugadores que buscan dejar en alto el nombre de México por medio de un deporte que se fomentará en escuelas y secundarias del país.

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Para México, el crecimiento escolar puede ampliar el número de deportistas disponibles en los próximos años. La detección de talento requiere procesos de seguimiento y competencia, pero una base más amplia permite encontrar perfiles con velocidad, coordinación, lectura de juego y capacidad para lanzar o recibir pases.

El acceso desde los colegios puede ampliar la participación y reducir las barreras de entrada a la disciplina. La titularidad de la Conade en el proyecto también implica una responsabilidad institucional. La dependencia que rige Rommel Pacheco deberá definir la manera en que el programa se vincula con las políticas de activación física, el deporte escolar y los procesos de alto rendimiento.

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México varonil aún busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El Flag Football es una modalidad del futbol americano donde no existen las derribos. En lugar de atrapar a quien lleva el ovoide, la defensa debe retirar una de las banderas que lleva sujetas a un cinturón.

Su versión mantiene los elementos tradicionales del deporte de las tacleadas: americano: ofensiva y defensiva, pases completos, recepciones, anotaciones, quarterbacks y jugadas diseñadas. Se practica con menor contacto físico y sin el equipo de protección habitual.

Las principales diferencias entre uno y otro deporte son los siguientes:

No hay tacleadas: la jugada termina cuando un rival retira una bandera.

No requiere casco ni hombreras: los jugadores usan uniforme deportivo, cinturón con banderas y un balón.

Se juega con menos integrantes: normalmente participan cinco jugadoras y jugadores por equipo en el campo, frente a los 11 del futbol americano tradicional.

Hay menor contacto: no se permiten bloqueos, empujones ni golpes.

El campo suele ser más corto: las dimensiones pueden variar según la competencia, pero son menores a las de un emparrillado convencional.

Las jugadas son más rápidas: la ofensiva debe lanzar o entregar el balón antes de que la defensa quite una bandera.

El Flag Football formará parte del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que ha impulsado su crecimiento en México y con la nueva alianza estratégica entre la Conade y NFL México nuevas figuras podrían consolidar sus cualidades en futuras competencias internacionales.