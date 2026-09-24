De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

La conductora, conocida por el video viral de 2011 en Polanco, se suma a las 20 celebridades que compiten en la nueva temporada del reality de TV Azteca. (Facebook Azalia Ojeda)

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La participante Azalia Ojeda enfrenta exigencias de expulsión en el programa La Granja VIP tras agredir físicamente a un compañero, un hecho que revive su antecedente penal por la tentativa de cobro de documentos robados en el Estado de México.

El público del programa transmitido por TV Azteca demanda su salida inmediata después de que las cámaras captaron el momento en que propinó una cachetada al comediante Kevyn Contreras.

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El incidente ocurrió mientras ambos organizaban ropa dentro del inmueble donde se realiza la competencia, generando tendencia en redes sociales para solicitar la sanción de la producción.

Este comportamiento violento reactivó la memoria sobre el expediente judicial que la mantuvo tras las rejas durante 24 horas en mayo de 2021.

El incidente ocurrió mientras ambos organizaban ropa. (Captura de pantalla)

La detención en 2021 por cheques robados

En aquella ocasión, agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la aprehendieron dentro de una sucursal bancaria en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Reportes detallan que Azalia Ojeda acudió al banco con la intención de ingresar un cheque por 350,000 pesos, el cual contaba con reporte de robo vigente.

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El documento pertenecía a una caja fuerte sustraída días antes durante un atraco a una vivienda ubicada en Ciudad Satélite, de acuerdo con la información brindada por la abogada Berenice Romero.

La representación legal de las víctimas afirmó que las revisiones de seguridad permitieron hallar otros cheques pertenecientes a distintas personas ocultos en el calzado de la conductora.

Registros de cámaras de vigilancia mostraron un vehículo conducido por Azalia Ojeda afuera del domicilio donde se consumó el atraco el 10 de mayo de aquel año.

A pesar de los señalamientos, la fiscalía mexiquense determinó su liberación al no existir un reconocimiento directo por parte de los afectados ni la ratificación de la denuncia por intento de extorsión.

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La conocida como “La Negra” aseguró tras abandonar las instalaciones ministeriales que el documento cobrado formaba parte de un pago legítimo por la venta de un inmueble.

La fiscalía mexiquense determinó su liberación al no existir un reconocimiento directo por parte de los afectados (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El historial de altercados públicos de la exintegrante de Big Brother

La trayectoria pública de Ojeda inició en 2002, cuando integró la primera generación del formato Big Brother México producido por Televisa y Endemol.

Durante su participación en la emisión televisiva fue expulsada en la quinta gala de nominación, caracterizándose por discusiones constantes con el resto de los habitantes.

Años después de su incursión en la pantalla chica, se graduó como licenciada en idiomas e intentó consolidar una carrera musical mediante el lanzamiento del álbum titulado Farsante.

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La trayectoria pública de Ojeda inició en 2002, cuando integró la primera generación del formato Big Brother México. (Archivo)

Su nombre volvió a los titulares informativos en agosto de 2011, cuando se difundió una grabación en la red social YouTube que derivó en el apodo de “Lady Polanco”.

El video registró los insultos de la actriz hacia elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México sobre la avenida Presidente Masaryk durante una revisión vehicular.

Las investigaciones posteriores de la Procuraduría de Justicia capitalina revelaron que la imputada perteneció con anterioridad a la Policía Bancaria e Industrial en el Estado de México.

En esa etapa laboral mantuvo la clave de plaza 290588 asignada a la región de Tlalnepantla de Baz, según reportó la autoridad ministerial.

Meses antes de su encarcelamiento en Atizapán, acusó públicamente a la organización del certamen Nuestra Belleza México de 1996 por maltrato y supuestas tentativas de extorsión.

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En declaraciones brindadas al programa Ventaneando, la concursante relató que la ex Miss Universo Lupita Jones ejercía presiones sobre su peso corporal y hábitos de alimentación.

Meses antes de su encarcelamiento en Atizapán, acusó públicamente a la organización del certamen Nuestra Belleza México por maltrato. (Foto: Twitter / @azalialanegra)

La tensión escaló dentro de La Granja VIP tras los choques con los granjeros

La agresión hacia Contreras forma parte de una cadena de enfrentamientos desarrollados durante las primeras semanas de grabación en el proyecto de TV Azteca.

Compañeros de la emisión como el participante Pascal cuestionaron la autenticidad del comediante regiomontano dentro de las dinámicas de convivencia diaria.

Por su parte, la comediante Mónica Escobedo calificó a la expolicía como una persona que genera conflictos entre los integrantes del grupo durante la entrega de insignias.

La agresión hacia Contreras forma parte de una cadena de enfrentamientos desarrollados durante las primeras semanas de La Granja VIP. (Captura de pantalla)

Las diferencias se extendieron hacia otros concursantes como el investigador paranormal Carlos Trejo, a quien cuestionó por su trato hacia el personal técnico de la producción.

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Al respecto, Ojeda sostuvo frente a sus compañeros que el especialista en fenómenos paranormales muestra actitudes inadecuadas con los trabajadores del foro de grabación.

Pese a los roces reiterados con Niurka Marcos, solicitó al capataz del recinto evitar la eliminación de la artista cubana por considerar que aporta dinamismo al espectáculo.

Hasta el momento, la directiva del programa no emitió sanciones ni comunicados oficiales respecto al manotazo propinado por la competidora.

La decisión sobre la permanencia de la habitante continúa pendiente de evaluación por los productores durante las asambleas nocturnas del concurso.