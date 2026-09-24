México

De “Lady Polanco” hasta exigir su expulsión de un reality: las polémicas de Azalia Ojeda que reabre por su paso en La Granja VIP 2

La agresión de Azalia Ojeda en ‘La Granja VIP’ desató la exigencia de su expulsión y revivió sus mayores escándalos, desde “Lady Polanco” hasta su arresto en 2021

Azalia Ojeda
La conductora, conocida por el video viral de 2011 en Polanco, se suma a las 20 celebridades que compiten en la nueva temporada del reality de TV Azteca. (Facebook Azalia Ojeda)
Guardar

La participante Azalia Ojeda enfrenta exigencias de expulsión en el programa La Granja VIP tras agredir físicamente a un compañero, un hecho que revive su antecedente penal por la tentativa de cobro de documentos robados en el Estado de México.

El público del programa transmitido por TV Azteca demanda su salida inmediata después de que las cámaras captaron el momento en que propinó una cachetada al comediante Kevyn Contreras.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió mientras ambos organizaban ropa dentro del inmueble donde se realiza la competencia, generando tendencia en redes sociales para solicitar la sanción de la producción.

Este comportamiento violento reactivó la memoria sobre el expediente judicial que la mantuvo tras las rejas durante 24 horas en mayo de 2021.

El incidente ocurrió mientras ambos organizaban ropa. (Captura de pantalla)
El incidente ocurrió mientras ambos organizaban ropa. (Captura de pantalla)

La detención en 2021 por cheques robados

En aquella ocasión, agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la aprehendieron dentro de una sucursal bancaria en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Reportes detallan que Azalia Ojeda acudió al banco con la intención de ingresar un cheque por 350,000 pesos, el cual contaba con reporte de robo vigente.

PUBLICIDAD

El documento pertenecía a una caja fuerte sustraída días antes durante un atraco a una vivienda ubicada en Ciudad Satélite, de acuerdo con la información brindada por la abogada Berenice Romero.

La representación legal de las víctimas afirmó que las revisiones de seguridad permitieron hallar otros cheques pertenecientes a distintas personas ocultos en el calzado de la conductora.

Registros de cámaras de vigilancia mostraron un vehículo conducido por Azalia Ojeda afuera del domicilio donde se consumó el atraco el 10 de mayo de aquel año.

A pesar de los señalamientos, la fiscalía mexiquense determinó su liberación al no existir un reconocimiento directo por parte de los afectados ni la ratificación de la denuncia por intento de extorsión.

La conocida como “La Negra” aseguró tras abandonar las instalaciones ministeriales que el documento cobrado formaba parte de un pago legítimo por la venta de un inmueble.

Azalia La Negra Ojeda quedó en libertad
La fiscalía mexiquense determinó su liberación al no existir un reconocimiento directo por parte de los afectados (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El historial de altercados públicos de la exintegrante de Big Brother

La trayectoria pública de Ojeda inició en 2002, cuando integró la primera generación del formato Big Brother México producido por Televisa y Endemol.

Durante su participación en la emisión televisiva fue expulsada en la quinta gala de nominación, caracterizándose por discusiones constantes con el resto de los habitantes.

Años después de su incursión en la pantalla chica, se graduó como licenciada en idiomas e intentó consolidar una carrera musical mediante el lanzamiento del álbum titulado Farsante.

Azalia Ojeda (Foto: Twitter @azalialanegra)
La trayectoria pública de Ojeda inició en 2002, cuando integró la primera generación del formato Big Brother México. (Archivo)

Su nombre volvió a los titulares informativos en agosto de 2011, cuando se difundió una grabación en la red social YouTube que derivó en el apodo de “Lady Polanco”.

El video registró los insultos de la actriz hacia elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México sobre la avenida Presidente Masaryk durante una revisión vehicular.

Las investigaciones posteriores de la Procuraduría de Justicia capitalina revelaron que la imputada perteneció con anterioridad a la Policía Bancaria e Industrial en el Estado de México.

En esa etapa laboral mantuvo la clave de plaza 290588 asignada a la región de Tlalnepantla de Baz, según reportó la autoridad ministerial.

Meses antes de su encarcelamiento en Atizapán, acusó públicamente a la organización del certamen Nuestra Belleza México de 1996 por maltrato y supuestas tentativas de extorsión.

En declaraciones brindadas al programa Ventaneando, la concursante relató que la ex Miss Universo Lupita Jones ejercía presiones sobre su peso corporal y hábitos de alimentación.

Big Brother - Azalia - La Negra - Lady Polanco
Meses antes de su encarcelamiento en Atizapán, acusó públicamente a la organización del certamen Nuestra Belleza México por maltrato. (Foto: Twitter / @azalialanegra)

La tensión escaló dentro de La Granja VIP tras los choques con los granjeros

La agresión hacia Contreras forma parte de una cadena de enfrentamientos desarrollados durante las primeras semanas de grabación en el proyecto de TV Azteca.

Compañeros de la emisión como el participante Pascal cuestionaron la autenticidad del comediante regiomontano dentro de las dinámicas de convivencia diaria.

Por su parte, la comediante Mónica Escobedo calificó a la expolicía como una persona que genera conflictos entre los integrantes del grupo durante la entrega de insignias.

La agresión hacia Contreras forma parte de una cadena de enfrentamientos desarrollados durante las primeras semanas de La Granja VIP. (Captura de pantalla)
La agresión hacia Contreras forma parte de una cadena de enfrentamientos desarrollados durante las primeras semanas de La Granja VIP. (Captura de pantalla)

Las diferencias se extendieron hacia otros concursantes como el investigador paranormal Carlos Trejo, a quien cuestionó por su trato hacia el personal técnico de la producción.

Al respecto, Ojeda sostuvo frente a sus compañeros que el especialista en fenómenos paranormales muestra actitudes inadecuadas con los trabajadores del foro de grabación.

Pese a los roces reiterados con Niurka Marcos, solicitó al capataz del recinto evitar la eliminación de la artista cubana por considerar que aporta dinamismo al espectáculo.

Hasta el momento, la directiva del programa no emitió sanciones ni comunicados oficiales respecto al manotazo propinado por la competidora.

La decisión sobre la permanencia de la habitante continúa pendiente de evaluación por los productores durante las asambleas nocturnas del concurso.

Temas Relacionados

Azalia OjedaLa Granja VIP 2026La Granja VIP 2Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán

Los dichos de la alcaldesa de Uruapan se dan en un contexto donde a distintos políticos de Morena les han retirado el documento migratorio, incluido el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán

Receta de empanadas con tortilla de harina y rellenas de manzana: la versión fácil y deliciosa del chef José Ramón Castillo

Esta receta puede hacerse con freidora de aire para reducir calorías

Receta de empanadas con tortilla de harina y rellenas de manzana: la versión fácil y deliciosa del chef José Ramón Castillo

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Tras los recientes conflictos en Medio Oriente, la pelea del mexicano podría ser aplazada una vez más

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Mete una hoja de laurel en tu cartera antes de que acabe el mes y mira lo que pasa

Colocar una hoja de laurel en la cartera es una costumbre ligada a la prosperidad, la buena suerte y los nuevos comienzos

Mete una hoja de laurel en tu cartera antes de que acabe el mes y mira lo que pasa

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

Un juez desecha la contrademanda del cantante, quien buscaba una indemnización tras la denuncia de abuso sexual agravado en su contra

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU

“Fue el vaso que derramó el agua”: Gobernador de Oaxaca relaciona denuncia de la diseñadora de Sheinbaum con operativo en Juchitán

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

ENTRETENIMIENTO

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

Cynthia Klitbo exige frenar los ataques en redes contra su hija tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

DEPORTES

¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año

¿Selección Mexicana nominada al Premio Nacional del Deporte?: la reacción de Rommel Pacheco sobre los posibles candidatos al reconocimiento de este año

Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

Conade consigue touchdown con la NFL para impulsar al Flag Football en México

Rommel Pacheco niega que Conade tenga problemas con el Comité Olímpico Mexicano tras cambiar el nombre a la Olimpiada Nacional: “Trabajamos con todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”