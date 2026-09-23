Se le va “dedazo” a Marcelo Ebrard: reporta ingresos por más de 4 mdp y aclara que su casa vale 17 millones

Marcelo Ebrard aumenta sus ingresos en administración de Sheinbaum, declara más de 4 millones pesos. (Foto: redes sociales)

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Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el secretario de Economía, quien actualmente encabeza las negociaciones en materia de comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), registró ingresos que superan los 3 millones de pesos en su primer año completo como funcionario en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que, su carrera al interior de la administración pública no empezó este sexenio, su perfil destaca por haber ocupado múltiples cargos públicos, incluso, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México (2006-2012). También se ha posicionado en la esfera pública como cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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En mayo de este año, el político morenista realizó su “Declaración de Modificación”, la cual fue registrada en el sistema de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el pasado 30 de mayo de 2026. El documento registra desde su actual cargo y su desempeño en otras instituciones, así como su ingreso anual, la posesión de inmuebles y vehículos, joyas y obras de arte.

Entre diputado, senador y secretario de Estado, la trayectoria de Ebrard

Marcelo Ebrard lleva más de cuatro décadas dentro del servicio público y ha ocupado posiciones en distintos niveles de gobierno. Su trayectoria comenzó en la administración del entonces Distrito Federal y posteriormente pasó por cargos como secretario general de Gobierno y secretario de Seguridad Pública. También fue diputado federal entre 1997 y 2000, antes de regresar a la administración capitalina.

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Marcelo Ebrard lleva casi 40 años en diferentes cargos de la administración pública. (Foto: redes sociales)

El punto más alto de su carrera en la capital llegó en 2006, cuando asumió como jefe de Gobierno del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 2012. Años después regresó al ámbito federal como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que encabezó entre diciembre de 2018 y junio de 2023.

Tras dejar la Cancillería, Ebrard tuvo un breve paso por el Senado de la República. Ingresó como senador plurinominal el 29 de agosto de 2024, pero dejó el cargo apenas unos días después, el 5 de septiembre, para incorporarse al gabinete federal. Un puesto que ocupa tras no haber rotó relación con Morena luego de que no ganara la contienda interna y abrir paso a la candidatura de Sheinbaum.

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Desde el 1 de octubre de 2024, Ebrard ocupa la Secretaría de Economía, posición que mantiene actualmente, la cual le ha valido criticas por no lograr la firma del T-MEC. Entre sus escándalos más recientes se encuentra la estancia de su hijo en la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido, ubicada en Londres, quien vivió seis meses en el lugar.

Ingresos por más de 4 millones de pesos

El secretario de Economía reportó ingresos netos por 3 millones 499 mil 363 pesos en su más reciente declaración patrimonial, el documento precisa la composición del monto total obtenido durante 2025:

Registró un millón 899 mil 445 pesos por remuneración neta de su cargo público.

En el apartado “otros ingresos del declarante” agregó un millón 599 mil 918 pesos.

Por actividad financiera recibió 193 mil 490 pesos.

En “Otros ingresos no considerados a los anteriores” se ubica un total de un millón 406 mil 428 pesos.

Marcelo Ebrard declara ingresos por más de 4 millones de pesos durante 2025. (Declaranet)

El excanciller recibió fondos de inversión que en total suman 193 mil 490 pesos, además de regalías por “derechos de autor” por 28 mil 690 pesos. En el rubro de arrendamiento, el funcionario registró un millón 377 mil 738 pesos.

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La cifra representa un incremento frente a los 2 millones 128 mil 447 pesos de ingresos netos que aparecen en la declaración anterior, donde también había registrado una cifra inferior en el apartado de arrendamiento. En suma, sus ingresos equivalen a un incremento del 60 por ciento solo en el primer año como secretario de Economía en la administración de Sheinbaum.

Ebrard corrige valor de su casa, supera los 17 millones de pesos

En el documento revisado por Infobae México, el secretario registró desde hace unos años la adquisición de una casa, la cual obtuvo el 15 julio de 2017 a través de donación, el dato curioso es que el “dedazo” en el documento oficial no fue menor, sino que incrementó 10 veces su valor.

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En anteriores declaraciones, la casa que cuenta con una superficie de 362 metros cuadrados de terreno, estaba registrada con un “valor de adquisición” de un millón 750 mil pesos. En la declaración de modificación se encuentra una nota aclaratoria con el siguiente mensaje “En caso de baja del inmueble incluir motivo: corrección del valor de adquisición” el cual quedó en 17 millones 500 mil pesos.

Marcelo Ebrard corrige valor de su casa, pasó de 1.7 mdp a 17 millones. (Declaranet)

El secretario también cuenta con un vehículo Volkswagen Sedán, modelo 1992 eléctrico, con un valor aproximado de 197 mil 200 pesos. Cuenta con obras de arte, joyas y colecciones obtenidas a través de herencia.

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