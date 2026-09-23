Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.

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Javier Aguirre vuelve a los banquillos de LaLiga. El entrenador mexicano, de 67 años, fue anunciado oficialmente como nuevo técnico del Valencia, club al que llega con la misión de cambiar el rumbo de una temporada que arrancó con serios problemas deportivos.

El “Vasco” firma hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula que contempla ampliar el vínculo por una temporada más de manera unilateral si consigue llevar al equipo, como mínimo, a puestos de Europa League.

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Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla.

El regreso del “Vasco” a España

El regreso supone la séptima aventura de Aguirre en el futbol español. Su recorrido comenzó en 2002 con Osasuna, donde dirigió 169 partidos. Después pasó por Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, su última experiencia en España.

Con el conjunto balear, el mexicano alcanzó la final de la Copa del Rey. Ahora tendrá un nuevo desafío en Mestalla, donde además se convierte en el entrenador de mayor edad en asumir el cargo en la historia del Valencia.

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Aguirre llega acompañado por Toni Amor y Pol Lorente, este último pieza central de una de las modificaciones que también impactarán al proyecto de la Selección Mexicana.

El entrenador mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol. (Instagram: Valencia)

¿Cómo marcha el Valencia en LaLiga?

El Valencia atraviesa un complicado inicio de campeonato. Después de siete jornadas suma apenas cuatro puntos de 21 posibles y ocupa posiciones de descenso.

El equipo únicamente consiguió una victoria y tampoco ha logrado ganar en Mestalla, pese a disputar cuatro encuentros como local. El panorama explica la urgencia con la que la directiva apostó por Aguirre, diez días después de la salida de Carlos Corberán.

El técnico tendrá dos semanas para trabajar antes del partido frente al Racing de Santander. Durante ese periodo deberá encontrar soluciones a una plantilla que ha mostrado carencias en distintas zonas, especialmente en la defensa, donde las lesiones y el rendimiento han dejado problemas en la posición de central.

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Aguirre también representa el primer fichaje de Braulio Vázquez como director deportivo del Valencia. El dirigente inicia así su segunda etapa en el club, mientras que el mexicano se convierte en el decimocuarto entrenador de la era de Peter Lim.

El regreso de Javier Aguirre a España también provoca movimientos en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Polémica con la Selección Mexicana

El regreso de Javier Aguirre a España también provoca movimientos en la Selección Mexicana. Pol Lorente, uno de sus colaboradores habituales, dejó el cuerpo técnico de Rafa Márquez para incorporarse al Valencia.

De acuerdo con diversos reportes, Lorente había establecido desde su llegada al proyecto del Tricolor que seguiría los pasos de Aguirre si el entrenador encontraba un nuevo club. La relación profesional entre ambos incluye distintas etapas en clubes y en la propia selección.

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El preparador físico permanecerá con México durante la actual fecha FIFA y después iniciará su transición hacia el Valencia. Su salida representa un ajuste para Márquez, ya que Lorente participaba en tareas que iban más allá de la preparación física y mantenía una relación cercana con los futbolistas.

El cambio se produce mientras el Tricolor continúa su preparación rumbo al Mundial de 2030. El primer compromiso de esta nueva etapa contempla el duelo ante Colombia, antes de que Lorente cierre su ciclo con la selección y se reúna nuevamente con Aguirre en España.