México

Aarón Mercury responde a acusaciones de Ese Pérez sobre Bots y revive pleito con Rosa María Noguerón: “Son niñerías”

El famoso creador digital califica como niñerías las señalaciones por compra fraudulenta de votos en La Casa de los Famosos México y asegura que su comunidad siempre arrasa de forma legítima

Tres imágenes en paralelo muestran a un hombre joven con chaqueta negra, un hombre con gafas transparentes y una mujer de cabello oscuro.
“Pues son niñerías, hay gente que actúa muy bien”, afirmó Mercury al ser consultado sobre el repost que Noguerón compartió en Instagram y que lo vincula, junto con Masad Altamimi, a un presunto fraude en las votaciones. (Composición/Redes sociales)
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Aarón Mercury salió a responder públicamente a las acusaciones que lo señalan de haber comprado bots para ganar votos durante su paso por La Casa de los Famosos México. El influencer calificó la polémica como “niñerías” y apuntó tanto a Ese Pérez como a la productora Rosa María Noguerón por reavivar el tema en plena recta final de la temporada 2026.

“Pues son niñerías, hay gente que actúa muy bien”, afirmó Mercury al ser consultado sobre el repost que Noguerón compartió en Instagram y que lo vincula, junto con Masad Altamimi, a un presunto fraude en las votaciones.

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Aaron Mercury está enfocado en proyectos personales y su participación en la novela "Cruzando Destinos" (Historias/Instagram)

El origen del señalamiento: la confesión de Masad y el repost de la productora

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury (Redes Sociales)
Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury (Redes Sociales)

La controversia se reactivó el 17 de septiembre, cuando Noguerón compartió en su cuenta de Instagram una publicación original de La Radio Top que retomaba declaraciones de la periodista Ana Lu Salazar. Según esa versión, Altamimi habría concentrado más del 80% de la votación para permanecer en el reality, una cifra que llamó la atención del llamado “notario 184” y derivó en una auditoría interna que terminó por sacarlo de la competencia.

El mismo texto señalaba que algo similar habría ocurrido con Aarón Mercury durante la tercera temporada del programa, en 2025. La versión recordaba una confesión que el propio Masad hizo dentro de la casa, donde aseguró haber comprado 80 mil cuentas de ViX para inflar los votos a favor de su amigo.

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El señalamiento surgió después de que la productora Rosa María Noguerón repostara un video que vincula su eliminación de 2025 con la de Masad Altamimi en 2026, ambas atribuidas a irregularidades detectadas por un notario durante el conteo de votos. Ninguna de las dos salidas cuenta con una confirmación oficial de fraude por parte de Televisa o ViX.

El repost desapareció poco después de hacerse viral, pero no antes de que Mercury lo encontrara y respondiera con ironía en los comentarios: “Reposteado por la productora. Queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”.

Mario Bautista enciende la rivalidad con Aarón Mercury antes del Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (RS)
El repost desapareció poco después de hacerse viral, pero no antes de que Mercury lo encontrara y respondiera con ironía en los comentarios: “Reposteado por la productora. Queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”. (RS)

La respuesta de Aarón Mercury: “son niñerías”

Primer plano de Rosa María Noguerón, mujer de cabello oscuro, chaqueta verde brillante, aretes de aro, con una mano en la cabeza y fondo oscuro
El repost desapareció poco después de hacerse viral, pero no antes de que Mercury lo encontrara y respondiera con ironía en los comentarios: “Reposteado por la productora. Queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”. (Instagram: Rosa María Noguerón)

En la entrevista más reciente, Mercury retomó el tema y remarcó lo llamativo de la coincidencia entre el rumor y el repost de la producción. El repost desapareció poco después de hacerse viral, pero no antes de que Mercury lo encontrara y respondiera con ironía en los comentarios: “Reposteado por la productora. Queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”.

El influencer insistió en que no existe nada que deba aclarar, más allá de reconocer la fortaleza de su base de seguidores. “¿Qué hay que poner en duda? ¿Qué hay que aclarar? No hay nada más que aclarar”, aseguró. También planteó una hipótesis sobre el mecanismo de seguridad del reality: si en verdad se usaron bots durante su participación, dijo, la responsabilidad recaería sobre el propio notario encargado de vigilar el proceso. “Por algo está ahí el notario. Pero si no, ahí tenemos que hablar sobre la seguridad del notario. Entonces no está haciendo bien su trabajo si es que se inmiscuyen bots”, planteó.

Mercury pidió centrar la atención en los datos que sí puede verificar sobre su comunidad digital. “Honestamente mi fandom es superactivo, es de los que más presencia tiene, cuando hay votos arrasan”, explicó.

El conflicto con Ese Pérez y el rumor sobre Wendy Guevara

Ese Pérez
Mercury dedicó buena parte de la conversación a marcar distancia de Ese Pérez, a quien atribuyó publicaciones previas en su contra. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Mercury dedicó buena parte de la conversación a marcar distancia de Ese Pérez, a quien atribuyó publicaciones previas en su contra. Según su relato, en una ocasión anterior Pérez compartió contenido que insinuaba que Mercury se había involucrado sentimentalmente con Wendy Guevara, ganadora de una edición anterior del reality.

“Una vez compartió que yo me había acostado con Wendy, un poco así. Se me hace muy fuerte, más delicado”, relató Mercury, quien aseguró haber dejado pasar ese episodio en su momento.

El influencer explicó que su postura general es evitar conflictos directos con otros exparticipantes. “Yo trato de llevarme bien con todos hasta que llega el punto. Por ejemplo, yo con Rossi, habla bien de mí; con Fox, hablamos bien, nos llevamos bien”, señaló como ejemplo de vínculos que sí funcionan.

Sin embargo, consideró que la insistencia de Pérez cambió su disposición a mantener el contacto. “Ya vimos cuál es su actitud y su presencia ahí. Ya no quiero tener contacto con ese lado”, afirmó Mercury, quien calificó la situación como “ridículo” entre personas adultas.

Sobre si buscaría aclarar la situación públicamente en cuanto Ese Pérez salga de la competencia, Mercury fue tajante: descartó cualquier necesidad de dar explicaciones adicionales, ya que, según su argumento, no existe una acusación comprobada que responder.

Antecedentes entre Aarón Mercury y Rosa María Noguerón

Noguerón agregó que también lo habían invitado a otros programas sin que pudiera asistir, y planteó una posibilidad inversa: “A lo mejor es él el que nos tiene vetados”. (Composición/Redes sociales)
Noguerón agregó que también lo habían invitado a otros programas sin que pudiera asistir, y planteó una posibilidad inversa: “A lo mejor es él el que nos tiene vetados”. (Composición/Redes sociales)

El repost de septiembre no fue el primer cruce entre Mercury y la productora. En agosto, Noguerón ya había respondido públicamente a insinuaciones del influencer sobre un supuesto veto en su contra que le impedía asistir a las galas para apoyar a Masad Altamimi.

En un live junto a Wendy Guevara, la productora negó esa versión: “Estuvo invitado, Aarón estuvo invitado para venir este domingo; primero nos había dicho que sí y después nos canceló, entonces no entiendo por qué puede pensar eso él”, declaró en ese momento.

Noguerón agregó que también lo habían invitado a otros programas sin que pudiera asistir, y planteó una posibilidad inversa: “A lo mejor es él el que nos tiene vetados”.

La tensión entre ambos se remonta incluso a la eliminación de Mercury en la tercera temporada, en 2025, cuando la palabra “fraude” se volvió tendencia en redes tras su salida. En ese momento circuló un video de Noguerón y Mercury tomados de las manos, en el que la productora le decía: “Acuérdate que Nicola ganó el segundo lugar y hoy día ha ganado mucho más”, mientras el influencer aseguraba no sentirse triste por su expulsión.

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