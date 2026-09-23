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Gobernador de Puebla lamenta fallecimiento de joven Hugo Alejandro Hernández, promete investigación ‘exhaustiva’ de la FGE

El joven permaneció 17 días desaparecido hasta que su cuerpo fue hallado el pasado 22 de septiembre

Alejandro Arnenta lamentó el fallecimiento del joven universitario
Alejandro Arnenta lamentó el fallecimiento del joven universitario
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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lamentó el fallecimiento del joven Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien permanecía desaparecido desde el 5 de septiembre. El funcionario expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte.

A través de una publicación en redes sociales, Armenta envió sus condolencias a los familiares y personas cercanas al joven de 25 años, cuyo cuerpo fue localizado en el río Alseseca, en la colonia Lomas de San Miguel de la capital poblana, durante la tarde del 22 de septiembre.

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“A los familiares y seres queridos del joven Hugo Alejandro Hernández Tello, les expresamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa pérdida. Sepan que estamos con ustedes en esta difícil circunstancia”, señaló en un mensaje.

Un joven sonriente con gafas y camiseta deportiva a la izquierda y personas inspeccionando una zona arbolada a la derecha
La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el hallazgo sin vida del estudiante Hugo Alejandro Hernández Tello en el río Alseseca. (Facebook / X)

El gobierno estatal mantuvo contacto con la familia y la BUAP

El gobernador aseguró que, desde que se reportó la desaparición de Hugo Alejandro, su administración mantuvo comunicación con la familia del estudiante y con autoridades de la BUAP.

También indicó que el gobierno estatal trabajó en coordinación con las instancias involucradas en la búsqueda para contribuir a su localización. El joven había salido de su domicilio el 5 de septiembre para acudir a jugar futbol al Parque Ecológico.

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Después, sus familiares perdieron contacto con él. Durante los días posteriores, autoridades estatales y federales realizaron recorridos en distintos puntos de Puebla capital, además de inspecciones en barrancas, zonas urbanas y tramos del río Alseseca.

Las labores incluyeron el uso de drones, trabajos terrestres, revisiones de cámaras de videovigilancia y acciones de geolocalización. En los operativos participaron cuerpos de seguridad, personal de Protección Civil, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Marina y miembros de la comunidad universitaria.

El último punto identificado durante la investigación se ubicó cerca de una cañada relacionada con el río Alseseca. En esa área también fue localizada la mochila del estudiante.

El gobernador de Puebla prometió que la FGE investigará el caso
El gobernador de Puebla prometió que la FGE investigará el caso

La FGE confirmó la identidad mediante estudios periciales

La FGE confirmó que el cuerpo encontrado en el río Alseseca correspondió a Hugo Alejandro Hernández Tello después de realizar estudios periciales a través del Instituto de Ciencias Forenses.

La identificación se efectuó luego de que el cuerpo fue localizado en inmediaciones de la calle Xóchitl, en la colonia Lomas de San Miguel. Las condiciones en que fue hallado obligaron a realizar análisis especializados antes de determinar su identidad.

De acuerdo con los datos integrados en la investigación, el cuerpo correspondió a un hombre de entre 25 y 39 años, con una estatura aproximada de 165 centímetros. Entre los elementos considerados para establecer la identidad estuvieron una deformidad en la uña del dedo índice izquierdo y la ausencia de terceros molares.

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial. Las lesiones resultaron compatibles con un mecanismo de caída y no se identificaron otras heridas en el cuerpo, de acuerdo con los primeros resultados.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer cómo ocurrió el fallecimiento del estudiante. La dependencia no descartó líneas de investigación durante la búsqueda y continuó con las diligencias tras la identificación del cuerpo.

Ficha de búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello. (FGE Puebla)
Ficha de búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello. (FGE Puebla)

El gobernador pidió esclarecer las circunstancias de la muerte

Ante la confirmación del fallecimiento, el gobernador de Puebla sostuvo que la familia de Hugo Alejandro tenía derecho a conocer lo ocurrido desde su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo.

“Confiamos en que la FGE realizará una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento y brinde a su familia las respuestas que merece”, expresó.

El mensaje colocó la atención en las investigaciones ministeriales y periciales que permanecieron en curso. La expectativa del gobierno estatal fue que las diligencias permitieran reconstruir los últimos movimientos del estudiante y definir si existieron elementos adicionales relacionados con su muerte.

Hugo Alejandro cursaba el tercer semestre de Administración en modalidad semiescolarizada en la BUAP. Tras conocerse la confirmación de su identidad, la universidad expresó su acompañamiento a la familia y señaló que colaboraría con las autoridades en las investigaciones.

La FGE continuó con las actuaciones para esclarecer el fallecimiento de Hugo Alejandro Hernández Tello y determinar las circunstancias en que terminó en el río Alseseca.

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