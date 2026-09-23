Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,91 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,87% respecto al precio de cierre anterior de 19,74 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros han experimentado un avance del 0,68%, mientras que en términos interanuales, su valor ha descendido un -6,37%.

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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, acumulando una jornada de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,58%, superando la volatilidad de referencia de 5,4%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.