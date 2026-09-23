Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada

'El Flaco', operador de Ismael 'El Mayo' Zambada en la Ciudad de México. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

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Durante años, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue una de las piezas más valiosas de la red criminal de Ismael “El Mayo” Zambada. Tras la caída de su hermano, Jesús “El Rey” Zambada, ese control quedó en manos de un hombre llamado José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco” o “Don Flaco”, un operador señalado por coordinar el ingreso de precursores químicos desde Asia y mover cargamentos de droga a través de la capital mexicana.

Después de años de evadir a las autoridades, la suerte de “Don Flaco” llegó a su fin este martes 22 de septiembre, cuando fue capturado en la alcaldía Cuauhtémoc por fuerzas federales, en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de precursores químicos.

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La detención, anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue resultado de un operativo conjunto entre la FGR, la SSPC, el FBI y la DEA.

Anuncia Harfuch detención de "Don Flaco", buscado en Washington por traslado de precursores químicos de China a México y EEUU. @OHarfuch

Controlaba el AICM con sobornos de hasta 2,000 dólares por kilo

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, autora de La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, la tarea principal de Rivera Zazueta consistía en controlar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el ingreso y salida de precursores químicos y narcóticos, al menos desde 2020.

Hernández sostiene que el operador sobornaba con miles de dólares mensuales a miembros de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades aduaneras presentes en el aeródromo. Según su relato, se pagaban entre mil y 2,000 dólares por cada kilo de cocaína.

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La autora afirma que Rivera Zazueta hacía las entregas de dinero de forma personal, en lugar de delegarlas, para consolidar relaciones de confianza con las autoridades que protegían las operaciones. La droga que llegaba al aeropuerto se distribuía después en bodegas dentro de la capital, entre ellas una ubicada en la colonia Roma, según la misma investigación.

"El Flaco" o "Don Flaco" movía los negocios de "El Mayo" Zambada en el AICM, según Anabel Hernández. Credito:cuartoscuro

Vivió en Taiwán para coordinar el envío de precursores desde China

Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project señala que Rivera Zazueta llegó a residir en Kaohsiung, ciudad portuaria de Taiwán, desde donde coordinaba el envío de precursores químicos para “El Mayo” Zambada. Esa base le permitió mantener contacto directo con proveedores del este de Asia.

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Desde ahí gestionaba la compra de sustancias utilizadas en la fabricación de fentanilo, metanfetaminas, MDMA, 2C-B y ketamina, de acuerdo con registros del Departamento del Tesoro estadounidense. Los cargamentos partían con destino final en México y Estados Unidos.

La Operación Halcón reveló su identidad tras un error en Sicilia

"El Flaco" intentó operar rutas para el Cártel de Sinaloa desde Italia.

En 2019, “El Mayo” Zambada envió a Rivera Zazueta a Italia con el objetivo de abrir una ruta aérea de tráfico de cocaína hacia Europa desde el aeropuerto de Catania, en Sicilia, un punto que el cártel consideraba menos vigilado.

El plan contemplaba un primer envío de 1.5 toneladas de cocaína destinadas a la ‘Ndrangheta, organización que según el investigador Michele Riccardi, de Transcrime, controla cerca del 80% de la cocaína que ingresa a Europa y factura más que McDonald’s y Deutsche Bank juntos.

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Un informante alertó al Grupo de Investigación del Crimen Organizado, la unidad antimafia de la policía financiera italiana en Catania. En menos de tres meses, el capitán Pablo Leccese identificó a las principales figuras de la célula: los guatemaltecos Luis Fernando Morales Hernández, alias “El Suegro”, Daniel Esteban Ortega Úbeda y Félix Rubén Villagrán López.

La OFAC sancionó en el 2023 a José Ángel Rivera Zazueta. (Foto: OFAC)

El esquema dependía de un funcionario del aeropuerto Catania-Fontanarossa identificado solo como “Don Señor”. Rivera Zazueta aterrizó en Catania el primero de junio de 2019 y se registró con su pasaporte real y el de su pareja, Karla Daniela Ramírez Pérez, en el hotel Roman Palace, un establecimiento de 104 habitaciones de lujo ubicado frente al mar. Ese registro permitió a las autoridades italianas ponerle rostro y nombre al líder de la operación.

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La Dirección Central Antidrogas infiltró a dos agentes encubiertos, identificados como Rodríguez y “El Cholo”, junto con un oficial colombiano apodado “Lucas”. El 16 de enero de 2020, Ortega y Villagrán volaron a Verona para reunirse con Salvador Ascensio Chávez, alias “El Arquitecto”, enviado desde México para supervisar la venta. Ahí la policía financiera italiana los arrestó y les decomisó 385 kilos de cocaína y 35,000 euros.

Rivera Zazueta logró evadir esa detención. También intentó abrir una fábrica de jabón en Italia como empresa fachada, plan que no llegó a concretarse, según La historia secreta.

Constituyó un centro cambiario en Mexicali en 2011

El "Flaco" también era buscado por la justicia de Italia.

Hernández documenta que el 15 de noviembre de 2011 Rivera Zazueta constituyó en Mexicali, Baja California, una empresa identificada como Mia Centro Cambiario o Centro Cambiario California, junto con Miriam Anahid Ramos Santana, originaria de Mazatlán, Sinaloa.

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Un centro cambiario puede realizar operaciones de compraventa de divisas, monedas, metales y documentos pagaderos en moneda extranjera.

La autora señala que esa estructura habría podido facilitar el ingreso de dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos a la economía formal, incluso después de que autoridades italianas y estadounidenses lo identificaran en investigaciones de narcotráfico.

Estados Unidos lo sancionó en 2023 por tráfico de fentanilo

Don Flaco conseguía precursores al Cártel de Sinaloa desde China. Foto: Infobae México

El 30 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a Rivera Zazueta conforme a la Orden Ejecutiva 14059. La dependencia lo señaló por colaborar de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada previamente en diciembre de 2021 por enviar precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones mexicanas.

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La misma medida sancionó a sus presuntos socios Nelton Santiso Águila, de nacionalidad mexicana, y Jason Antonio Yang López, de nacionalidad guatemalteca, por colaborar en la obtención e importación de precursores del fentanilo con destino final en Estados Unidos. El Tesoro también lo responsabilizó de mover cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.

“El fentanilo ilegal ha provocado una cantidad sin precedentes de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y la mayoría de estas drogas proceden de cárteles mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa, que usan precursores químicos de Asia Oriental”, declaró el entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según el comunicado de la OFAC.

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Yang López fue detenido en febrero de 2024 en inmediaciones del aeropuerto de Tapachula, Chiapas, y entregado a la Fiscalía de ese estado.

Usaba una segunda identidad con nombre y CURP distintos

Registros de la OFAC muestran que Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad con el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con fotografía distinta a la de sus registros oficiales.

Ese cambio de identidad generaba una CURP diferente y le permitió moverse por América, Asia y Europa mientras trasladaba entre 500 y 800 kilos de cocaína a la semana, de acuerdo con la investigación de Hernández.