Revelan qué propone la iniciativa del Senado que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso

El decreto reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar el mérito deportivo como principio obligatorio y exigir un mecanismo de ascenso y descenso en todas las categorías profesionales del país. (CUARTOSCURO)

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El Senado de la República conocerá este miércoles 23 de septiembre una iniciativa que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte para obligar a las asociaciones deportivas nacionales, incluida la Federación Mexicana de Futbol, a garantizar mecanismos de ascenso y descenso entre categorías con base en el mérito deportivo.

El texto, impulsado por el senador emecista Clemente Castañeda, contaría con la firma de diez legisladores de distintas bancadas, según reveló en sus redes sociales el abogado Joseph Olid Aranda, quien compartió un par de capturas del documento a presentar.

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El decreto obliga a crear un mecanismo de ascenso y descenso “sin excepción alguna”

El documento adiciona el artículo 50 de la ley vigente para incorporar el mérito deportivo como principio rector, junto con la democracia, la transparencia y la igualdad sustantiva que ya regulan a las federaciones. La reforma no se limita al futbol: aplicaría a todas las disciplinas deportivas del país.

Ya estaría lista la iniciativa y se presentaría este miércoles. (Captura de pantalla)

La fracción IV del artículo reformado establece que cuando existan dos o más categorías dentro de una misma estructura competitiva profesional, las asociaciones deportivas deberán establecer un mecanismo que permita y garantice la promoción del ascenso y el descenso de equipos, “considerando todas las divisiones, sin excepción alguna”.

El texto fija dos criterios obligatorios para ese mecanismo: que el mérito deportivo sea el criterio principal para determinar el derecho de un club a ascender, descender o permanecer en una categoría, y que las disposiciones para aplicarlo sean objetivas, claras, transparentes y públicas. Una vez aprobadas, no podrán modificarse hasta que concluya su vigencia.

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El decreto también prohíbe de forma expresa que las federaciones establezcan “barreras de acceso injustificadas” que impidan la participación de nuevos competidores o que generen ventajas permanentes para los clubes que ya forman parte de una categoría profesional.

Vistazo de la iniciativa de ley que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso. (Tomada de X/@j_olar)

El ascenso y el descenso, señala la fracción V, deberá determinarse al final de cada campeonato, torneo o temporada con base en los resultados deportivos.

Las asociaciones tendrán 90 días para ajustar sus reglamentos

Los artículos transitorios del decreto marcan los tiempos de aplicación. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las asociaciones deportivas nacionales tendrán un plazo de 90 días para armonizar sus estatutos y reglamentos con la nueva ley.

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Los torneos en curso al momento de la entrada en vigor concluirán con las reglas con las que iniciaron, pero el mecanismo de ascenso y descenso deberá operar, a más tardar, desde la primera temporada completa que arranque una vez vencido ese plazo.

Vistazo de la iniciativa de ley que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso. (Tomada de X/@j_olar)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte quedará encargada de verificar que los estatutos de las federaciones se ajusten al decreto, y las asociaciones deberán rendir un informe anual tanto a esa comisión como a las comisiones legislativas de deporte de ambas cámaras.

Castañeda dice que Arriola e Iturbide guardaron silencio ante la invitación

En entrevista con Marion Reimers para Cancha Completa, transmitida el martes 22 de septiembre, Castañeda relató que personalmente cursó la invitación a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y a Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, para participar en el foro “Fuera de Lugar” del lunes 21 de septiembre.

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“No obtuve respuesta, lo tengo que decir con absoluta franqueza. No hubo ningún razonamiento de por medio, ninguna explicación”, dijo el senador al programa.

Castañeda explicó que el argumento que trascendió entre los asistentes al foro fue que la Liga MX y la Federación evitaron participar por la investigación que ya abrió la Comisión Nacional Antimonopolio. “Hubiera sido muy distinto que ellos nos comunicaran oficialmente qué era el argumento para no estar”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano insistió en que la propuesta no busca administrar el futbol ni sustituir a las autoridades deportivas, sino fijar principios legales de competencia, mérito y oportunidades. “México es un país que requiere oportunidades y el deporte es una puerta extraordinaria para que muchos jóvenes, hombres y mujeres encuentren en el deporte una vida de desarrollo profesional”, explicó.

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Castañeda cuestiona los criterios de certificación que exige la Liga MX

José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, acusó que los clubes de la Liga de Expansión que recurrieron al TAS enfrentaron represalias económicas (VisualesIA ScribNews)

En la misma entrevista, Castañeda cuestionó los requisitos de infraestructura, seguridad y finanzas que la Liga MX exige a los clubes de la Liga de Expansión MX para poder ascender.

Puso como ejemplo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara: “Creo que la UDG está acreditada de sobra para cumplir con todos estos requisitos por encima de algunos otros clubes que hoy están en la primera división”, afirmó.

El senador pidió que los criterios de certificación sean transparentes y objetivos, y advirtió que temas como el dinero ilícito y las apuestas, mencionados durante el foro del lunes, no deben usarse como pretexto para evitar el proceso de ascenso y descenso. “Lo que no puede hacerse es poner esos dos temas de pretexto para entonces no entrar a un proceso de ascenso y descenso y sacrificar el mérito deportivo”, dijo.

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La disputa legislativa corre en paralelo a una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), abierta el 14 de septiembre por posible abuso de poder de mercado en el futbol profesional mexicano. El procedimiento se dio un mes después de que Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, enviara una carta a la CNA cuestionando la eliminación del ascenso y descenso.

La investigación también podría tocar el tema de la multipropiedad en el futbol mexicano, práctica que permite a un mismo grupo empresarial controlar más de un club, como ocurre con Pachuca y León. Si la CNA acredita una conducta anticompetitiva, podrá imponer sanciones de hasta 10% de los ingresos anuales de los responsables, en un proceso que puede durar de 30 a 120 días hábiles con hasta tres ampliaciones.

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