Jeremy Márquez vuelve a la Selección Mexicana con un sueño claro: “Me veo en el próximo Mundial”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Jeremy Márquez volvió a aparecer en una convocatoria de la Selección Mexicana después de un periodo en el que tuvo que trabajar para recuperar protagonismo y volver a ganarse un lugar en el Tricolor. El mediocampista de Cruz Azul aseguró que toma este llamado como una gran oportunidad para demostrar su nivel.

“Estoy contento por estar de nuevo acá. Es una oportunidad grandísima y la realidad es que estoy convencido del por qué estoy aquí”, explicó el futbolista en entrevista con Claro Sports.

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El regreso de Márquez también se da después de una etapa en la que tuvo que adaptarse a una nueva posición con Cruz Azul. Aunque reconoció que al principio le costó, con el paso de los partidos consiguió sentirse más cómodo y aportar desde otro sector de la cancha.

Jeremy Márquez encontró el momento para volver al Tricolor

(REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante el tiempo en el que estuvo fuera de las convocatorias, Márquez decidió mantener el foco en su trabajo con el club y esperar una nueva oportunidad con la selección. El jugador aseguró que nunca perdió la tranquilidad y entendió que debía continuar trabajando para que el llamado llegara.

“Me gusta trabajar en silencio y cuando tenga que llegar va a llegar”, comentó.

Una de las experiencias que más le exigió durante su etapa reciente con La Máquina fue jugar como lateral. Márquez reconoció que al principio tuvo dificultades para adaptarse, aunque con el paso de los partidos consiguió sentirse más cómodo en esa función.

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“Al principio me costó un poquito esa posición, pero con el tiempo, conforme los partidos, la Liguilla y todo el campeonato, me fui adaptando. Donde me pongan, creo que somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos”, explicó.

Esa versatilidad también forma parte de los recursos que el futbolista busca poner al servicio de la Selección Mexicana durante esta nueva etapa.

Rafa Márquez representa una oportunidad de aprendizaje

(Cortesía FMF)

La llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana representa para Jeremy una posibilidad de aprender de una figura que conoce desde distintos ámbitos del futbol. Ambos tienen además un vínculo con Atlas, club en el que se formaron.

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Para el mediocampista, compartir este proceso con Márquez tiene un significado especial por la trayectoria que construyó como jugador y por la experiencia que ahora aporta desde la dirección técnica.

(Erik Williams-USA TODAY Sports)

“Venimos de la misma cantera y es un orgullo también salir de Atlas. Sabemos la calidad de Rafa como jugador y ahora como entrenador. Le puede aprender demasiado con solo verlo, con solo un ejemplo de un trabajo”, señaló.

Más allá de la relación con Atlas, Márquez también destacó la posibilidad de convivir con otros referentes dentro del combinado nacional y aprovechar cada entrenamiento para seguir creciendo.

Jeremy Márquez ya piensa en el próximo Mundial

Aunque el objetivo de llegar a una Copa del Mundo está presente, el futbolista de Cruz Azul aseguró que no quiere adelantarse al proceso. Su intención es aprovechar cada convocatoria y competir por mantenerse dentro de los planes de la Selección Mexicana.

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“Me gusta ir paso a paso, convocatoria a convocatoria. No me gusta adelantarme, pero me veo en un Mundial el próximo”, afirmó.

Para conseguirlo, Márquez sabe que primero tendrá que mantener un buen nivel con su club y responder cada vez que tenga la oportunidad de vestir la camiseta del Tricolor. El mediocampista busca convertir esta convocatoria en un punto de partida para consolidarse dentro del proyecto.

Competencia interna, una clave para crecer con México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El jugador también valoró la competencia que existe actualmente dentro de la Selección Mexicana, particularmente por la presencia de jóvenes que buscan hacerse de un lugar en el equipo.

Márquez considera que esa disputa interna puede elevar el nivel de todos los futbolistas y ayudar al crecimiento colectivo del Tricolor, especialmente cuando el equipo se enfrenta a selecciones con jugadores que militan en Europa.

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“Hay demasiados jóvenes que vienen apretando fuerte y demasiada competencia interna. Eso nos hace mejores como jugadores y como selección. Es importante jugar contra ese tipo de equipos, chocar contra esos rivales. A la larga te ayudan demasiado”, comentó.

La familia, otro impulso para Jeremy Márquez

El regreso a la Selección Mexicana también representa un momento especial fuera de la cancha. Márquez contó que su familia fue una de las primeras en celebrar su nueva convocatoria con el Tricolor.

“Mi familia está muy contenta, mi mamá, mis hermanos, todos muy contentos de que esté en la selección”, compartió.

Ahora, el mediocampista tiene claro que deberá aprovechar cada oportunidad para mantenerse en el proceso. Su objetivo está puesto en aprender de esta etapa, competir por un lugar y construir, paso a paso, el camino que pueda llevarlo a disputar una nueva Copa del Mundo.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

(@miseleccionmx / X)

La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Rafael Márquez con una gira de cuatro partidos amistosos en Estados Unidos. El primer compromiso será frente a Colombia, el sábado 26 de septiembre en Baltimore.

El calendario de encuentros de preparación quedó de la siguiente manera:

Sábado 26 de septiembre: México vs. Colombia , a las 19:00 horas, en el M&T Bank Stadium de Baltimore .

Martes 29 de septiembre: México vs. Perú , a las 19:00 horas, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey .

Sábado 3 de octubre: México vs. Estados Unidos , a las 20:00 horas, en el State Farm Stadium de Arizona .

Martes 6 de octubre: México vs. Chile, a las 20:30 horas, en el Los Angeles Memorial Coliseum de California.

El duelo contra Colombia marcará además el debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.