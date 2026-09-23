México

Con gorra estilo Trump, diputado del PRI llama ‘morenarcos’ a bancada de Morena en San Lázaro

Con playera al estilo Trump, legislador retomó discurso ante la ONU durante debate por reforma de doble nacionalidad

El legislador tricolor mostró dos gorras con mensajes de seguridad desde la tribuna de San Lázaro, donde discutían una reserva para impedir candidaturas presidenciales y estatales de personas con otra ciudadanía
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El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, subió a la tribuna de San Lázaro portando una gorra con la leyenda “Make México Safe Again” —en referencia al estilo utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores del movimiento MAGA— y se refirió a legisladores de Morena como “morenarcos” durante el debate sobre la reforma que prohíbe la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a gubernaturas.

El legislador tricolor también exhibió una segunda gorra con el mensaje “México merece seguridad ahora”.

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Referencia al discurso de Trump ante la ONU

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

Durante su intervención, Gutiérrez Mancilla retomó las declaraciones que Donald Trump pronunció este martes ante la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las que el mandatario estadounidense se refirió a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles” y afirmó que el país debe recuperar el control de su territorio.

El diputado sostuvo coincidir con ese diagnóstico:

  • Señaló que Trump no hizo esas declaraciones “en un mitin” ni en una entrevista, sino ante la Asamblea General de la ONU.
  • Afirmó que la inseguridad “no es una gráfica”, sino que se traduce en comerciantes extorsionados, madres buscando a sus hijos y productores pagando cuotas.
  • Sostuvo que “con el PRI se topan” al presentarse como oposición frente a Morena.

En ese contexto, el legislador utilizó la expresión “morenarcos” para referirse a integrantes de la bancada oficialista, frase que ha generado señalamientos previos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia el PRI, de acuerdo con lo mencionado por el propio diputado en tribuna.

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Gutiérrez Mancilla también cuestionó al órgano electoral, al plantear que su función es garantizar elecciones libres y no, en sus palabras, “convertirse en la policía del lenguaje”.

Debate por la reforma de doble nacionalidad

La intervención de un diputado tricolor en San Lázaro, que invocó las palabras de Trump ante la ONU, revela hasta qué punto la narrativa sobre los cárteles y la violencia se ha instalado en el centro del debate legislativo mexicano
La intervención de un diputado tricolor en San Lázaro, que invocó las palabras de Trump ante la ONU, revela hasta qué punto la narrativa sobre los cárteles y la violencia se ha instalado en el centro del debate legislativo mexicano

La intervención del diputado priista se dio en el marco de la discusión de una reserva presentada al dictamen sobre la reforma que prohíbe la doble nacionalidad para contender por la Presidencia o gubernaturas, dictamen que había sido previamente aprobado en el pleno con el respaldo de la mayoría morenista.

Gutiérrez Mancilla planteó que la mexicanidad “no se reparte por categorías” y que no existen “mexicanos de primera ni de segunda”, en alusión al contenido de la reforma en debate.

Antecedente: enfrentamiento con vocero de Morena

El diputado priista había protagonizado, el pasado 12 de agosto, un altercado con el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila, según reportes previos sobre incidentes en el recinto legislativo. Ese episodio se suma a la serie de tensiones registradas entre ambas bancadas durante este periodo legislativo.

Contexto: impugnaciones del PRI ante el INE

El posicionamiento de Gutiérrez Mancilla se produce mientras el PRI mantiene una disputa con el INE, luego de que el organismo electoral ordenara borrar publicaciones del partido que vinculaban a Morena con actividades del crimen organizado. El partido tricolor impugnó dicha orden, de acuerdo con información difundida previamente.

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial de la bancada de Morena ni del INE respecto a las declaraciones más recientes del diputado priista.

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