México

Cuánto millones de pesos dejaría de recibir Galilea Montijo tras terminar su contrato de exclusividad en Televisa

La conductora de ‘Hoy’ y ‘La Casa de los Famosos México’ anunicó que en diciembre de este 2026 se temrina su contrato actual

Cuánto millones de pesos dejaría de recibir Galilea Montijo tras terminar su contrato de exclusividad en Televisa (RS)
Cuánto millones de pesos dejaría de recibir Galilea Montijo tras terminar su contrato de exclusividad en Televisa (RS)
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Galilea Montijo dejaría de percibir al menos 12,000,000 pesos en un año si su contrato de exclusividad con Televisa concluye en diciembre de 2026 y no se renueva, bajo la versión de que recibe un sueldo base de 1,000,000 de pesos mensuales.

La conductora de Hoy sostiene que su vínculo vigente con la empresa termina ese mes, en medio de versiones en redes sociales sobre una posible salida hacia otra televisora.

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La cifra anual parte de una especulación difundida desde hace varios años por periodistas de espectáculos: un pago mensual de 1,000,000 de pesos por la exclusividad. El monto no ha sido confirmado de manera pública por Televisa ni por la conductora de La Casa de los Famosos México.

Si esa versión fuera correcta, el fin del acuerdo en diciembre de 2026 no significaría que la presentadora deje de cobrar de inmediato durante este año. El cálculo de 12,000,000 de pesos corresponde a los ingresos que ya no tendría durante 2027 en caso de que no firme una renovación.

La protagonista de La Verdad Oculta también participa en espacios como Hoy y La Casa de los Famosos México. Las versiones señalan que sus menciones publicitarias podrían generar comisiones adicionales, aunque tampoco existe una cifra pública que permita calcular esos ingresos.

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Galilea Montijo confirma contrato con Televisa hasta diciembre de 2026

Galilea Montijo
Galilea Montijo confirma contrato con Televisa hasta diciembre de 2026 FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La conductora habló sobre los rumores de una posible salida de Televisa y aseguró que su relación contractual con la televisora se mantiene vigente. Montijo señaló que su acuerdo tiene una fecha definida.

Estoy con Televisa de aquí a diciembre”, contó la conductora a varios medios de comunicación al ser cuestionada sobre las versiones que la colocan fuera de la empresa.

La también actriz explicó que los contratos de exclusividad han cambiado dentro de la industria. De acuerdo con su declaración, los acuerdos que antes podían durar 10 o 15 años ahora suelen tener una vigencia menor.

Ahora ya los contratos suelen ser de uno a dos años; entonces mi contrato ya se vencería en diciembre”, dijo Montijo. La presentadora no adelantó si ya existe una negociación para extender el vínculo con Televisa.

La declaración abre la posibilidad de que Montijo continúe en la empresa bajo un nuevo acuerdo o con condiciones distintas. También mantiene abiertas las versiones sobre proyectos fuera de San Ángel, aunque ninguna otra televisora ha confirmado una contratación.

Un sueldo de 1,000,000 de pesos mensuales sostiene el cálculo

La estimación de 12,000,000 de pesos se desprende de una versión que circula desde 2017. En ese año, Televisa atravesaba un periodo de ajustes financieros y comenzaron los reportes sobre una reducción o eliminación de contratos de exclusividad para figuras de su pantalla.

En ese contexto, el conductor Horacio Villalobos afirmó en el programa radiofónico Dispara Margot, Dispara que Galilea Montijo tenía una exclusividad de 1,000,000 de pesos mensuales y que la empresa habría retirado ese beneficio.

Galilea Montijo, conductora de Hoy.
Un sueldo de 1,000,000 de pesos mensuales sostiene el cálculo (Instagram)

La versión provocó especulaciones sobre una salida de Montijo de Televisa y un posible interés de cadenas como Univisión o Telemundo. El supuesto fin de su exclusividad no se concretó entonces, pues la conductora continuó al frente de programas de la televisora.

Nueve años después, el monto vuelve a ser tema de conversación a partir de la fecha de vencimiento que la propia Montijo reconoce. La diferencia es que ahora ella confirma que su contrato concluye en diciembre de 2026.

El cálculo es directo: 1,000,000 de pesos por 12 meses equivale a 12,000,000 pesos al año. Esa cantidad sólo representa el salario fijo que se le atribuye por exclusividad y no contempla pagos por conducción, campañas, eventos o menciones comerciales.

Hoy y La Casa de los Famosos México sumarían ingresos publicitarios

Periodistas de espectáculos como Flor Rubio y Ana María Alvarado han sostenido que Montijo tendría un contrato de al menos 1,000,000 de pesos mensuales. Las versiones no detallan el periodo del acuerdo ni las condiciones laborales pactadas con Televisa.

A ese supuesto sueldo se sumarían pagos variables por pautas publicitarias en los programas donde participa. Las menciones comerciales en Hoy y La Casa de los Famosos México podrían aumentar el ingreso total de la conductora.

No existe información pública sobre el porcentaje de comisión que recibiría Montijo por cada integración comercial ni sobre el número de campañas en las que participa. Por esa razón, no es posible establecer cuánto dinero adicional dejaría de percibir si no continúa como talento exclusivo.

El monto de 12,000,000 de pesos debe entenderse como una proyección anual basada en el salario mensual que ha sido difundido por comentaristas de espectáculos. Televisa y Montijo no han dado a conocer documentos, cifras oficiales ni términos de su contrato.

Jorge Ortiz de Pinedo destaca el valor humano de Galilea Montijo al reconocer la importancia de acompañar a los veteranos del espectáculo.
Hoy y La Casa de los Famosos México sumarían ingresos publicitarios Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La Granja VIP 2 impulsa versiones sobre TV Azteca

La conversación sobre el futuro de Montijo tomó fuerza por un episodio ocurrido durante una gala de La Granja VIP 2. En redes sociales circuló un fragmento en el que Adal Ramones pide a Julio Camejo no mencionar a la conductora durante una discusión con Rafa Mercadante.

Camejo habría aludido a Montijo durante el intercambio. Ramones intervino y le pidió no involucrar a una tercera persona. “Aquí no se menciona ya”, expresó, de acuerdo con el video compartido en plataformas digitales.

Usuarios interpretaron la intervención como una posible prohibición para hablar de la conductora dentro de TV Azteca. Hasta ahora, TV Azteca no ha emitido una postura pública que confirme un veto contra Montijo o restricciones relacionadas con su nombre.

Montijo tampoco ha dicho que tenga impedimentos para trabajar con otras cadenas. La conductora ha señalado que seguirá en Televisa mientras su contrato esté vigente y que permanece disponible para los proyectos que la empresa le proponga.

Las versiones sobre una eventual llegada a TV Azteca, Telemundo o Univisión siguen sin confirmación. La única fecha expuesta por Montijo es diciembre de 2026, cuando vence el contrato que mantiene con Televisa.

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