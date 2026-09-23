Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales

Con mensajes que mezclan sarcasmo y referencias a Liverpool, el cantautor continúa la cadena de publicaciones que inició tras el altercado con el público en su show de septiembre. (Aleks Syntek)

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Aleks Syntek rifó su peluquín en redes sociales durante la madrugada de este miércoles y anunció que donará lo recaudado al desarrollo musical de un niño de la calle, en un nuevo episodio de la serie de mensajes que el cantante ha publicado tras la polémica por su concierto del 15 de septiembre.

“Rifo mi peluquín, con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle. Info. mensaje directo y así salvar al verdadero talento de México”, escribió el cantautor junto a una fotografía de la prótesis capilar, pasadas las 4:00 horas.

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Después de la publicación de la rifa, el cantautor mexicano compartió otra fotografía de sí mismo con un mensaje que remite a su ciudad natal y a un viaje: “Aleks Syntek 1969, Mérida Yucatán. Desease 2026, Liverpool Strawberry Fields Forever”.

La referencia repite la conexión que el músico ha establecido en días recientes con The Beatles. La rifa se dio en medio de una madrugada de publicaciones en la que el cantante compartió también fotografías de amigos, fans y familiares.

El cantante ofrece su prótesis capilar a cambio de donativos para el desarrollo musical de un niño en situación de calle, en medio de una serie de publicaciones. (@syntekoficial)

El pasado 18 de septiembre, Aleks ya había anticipado su intención de alejarse del país. “México, pronto te dejaré en paz”, escribió entonces, y describió el distanciamiento como una etapa de “evolución mental”. No precisó destino, fecha de salida ni duración de su ausencia.

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Syntek defendió su reacción durante el concierto del Grito de Independencia

En ese mismo mensaje del 18 de septiembre, el cantante justificó su comportamiento durante el show de la alcaldía Benito Juárez, donde detuvo la función para encarar a asistentes que lo abucheaban. Aseguró que hubo “vándalos tirándole elotes y cervezas” a sus seguidores.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, escribió el músico. Cerró el mensaje con una promesa y una advertencia: volver “con excelentes noticias” y, en caso de no ser comprendido, buscar “algún lugar donde sí” se hable español.

“Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, remató en esa misma publicación, en la que también habló de una “evolución mental” como motivo de su distanciamiento del país.

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La rifa llegó después de aparecer sin el peluquín

El cantautor mexicano publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece sin cabello, pero la eliminó segundos después. (Captura de pantalla )

El episodio de la rifa se produjo tras una secuencia de publicaciones en las que el cantante apareció sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostenía la prótesis capilar frente a la cámara. Esa imagen quedó registrada el 22 de septiembre incluso como foto de perfil de su cuenta oficial de TikTok, @alekssyntek.oficial.

En esa publicación original, Syntek escribió: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”.

Minutos después, el músico subió capturas de pantalla de notas periodísticas sobre el rapero Dani Flow con el mensaje “Te amo grandísimo genio confundido”, además de una imagen relacionada con el guitarrista Jimi Hendrix.

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Antes de esta cadena de publicaciones, Syntek había protagonizado un momento tenso en su presentación por las fiestas patrias. “Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música… defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”, pidió a los asistentes en ese show.

La tensión creció esa noche cuando un asistente le pidió una canción de Marco Antonio Solís, “El Buki”. El cantante respondió con molestia: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?”.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de representación emitieron un comunicado oficial sobre los mensajes publicados.