Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

La actriz mexicana Karyme Lozano aparece en un video grabado compartiendo un testimonio sobre un presunto fraude tras utilizar un servicio de transporte tipo taxi en la Ciudad de México. En la grabación, la intérprete explica el método donde le hicieron un cobro de 12 mil pesos a su cuenta

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La actriz y conductora Karyme Lozano alertó a sus seguidores sobre un presunto fraude ocurrido después de abordar un taxi de sitio en la Ciudad de México, pues aseguró que una operación que debía ser de 57 pesos terminó convirtiéndose en un movimiento de 12 mil pesos.

A través de un video publicado en redes sociales, Lozano explicó que el incidente ocurrió hace unos días, después de salir del Museo de Arte Moderno, ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde tomó un taxi junto con una acompañante.

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Según su relato, se trataba de un vehículo blanco con detalles en color rosa, mientras que el conductor era un hombre de aproximadamente 50 años, con bigote y vestido de manera formal.

El viaje comenzó con un pago de 57 pesos

Lozano contó que, debido a que era de noche y parecía que iba a llover, decidió utilizar el taxi para trasladarse unas cuadras.

Al llegar a su destino, el conductor le indicó que debía pagar con tarjeta porque se trataba de un taxi de sitio. La actriz dijo que intentó utilizar una tarjeta American Express, pero la operación fue rechazada.

Después utilizó una tarjeta de crédito HSBC. En la terminal, según su testimonio, aparecía la cantidad de 57 pesos, por lo que introdujo la tarjeta y su PIN para completar la operación.

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La situación llamó su atención horas más tarde, cuando recibió una notificación de American Express en la que se le informó que una operación por alrededor de 12 mil pesos había sido identificada como posiblemente fraudulenta.

Al revisar su cuenta de HSBC, confirmó que esa cantidad aparecía entre sus movimientos. Lozano señaló que el establecimiento relacionado con la operación estaba vinculado con la compra de refacciones, algo que no tenía relación con el traslado que acababa de realizar.

Rechazan su reclamación, según la actriz

Karyme Lozano﻿ denuncia fraude tarjeta de crédito CDMX

La conductora explicó que se comunicó inmediatamente con HSBC para reportar lo ocurrido y proporcionó información sobre el taxi, el trayecto y la operación.

Sin embargo, afirmó que el banco determinó que el movimiento era procedente debido a que la tarjeta había sido utilizada junto con el PIN.

Lozano cuestionó esta determinación al señalar que ella realizó la operación pensando que estaba autorizando únicamente el pago correspondiente al viaje. Por ello, adelantó que escalará la reclamación ante HSBC para buscar una solución.

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La actriz también destacó que American Express detectó la operación como sospechosa y la rechazó, situación que, dijo, esperaba que ocurriera también con la otra institución bancaria.

Karyme Lozano presentará una denuncia

Lozano aseguró que presentará una denuncia ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido

Además de continuar con el proceso ante HSBC, Lozano aseguró que presentará una denuncia ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido.

La actriz afirmó que conserva las placas del taxi y otros datos que podrían contribuir a identificar al conductor y la unidad.

Hasta ahora, se trata de la versión pública de Lozano y no se ha informado sobre una investigación oficial, detenidos o una resolución de las autoridades relacionada con el caso.

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La conductora aprovechó su mensaje para pedir a sus seguidores que tengan precaución al utilizar terminales de pago y que revisen los movimientos de sus cuentas después de realizar compras o contratar servicios.

También adelantó que posteriormente compartirá otros casos en los que, según afirmó, han intentado engañarla o acceder a su información financiera, aunque aseguró que en esas ocasiones logró evitar las posibles estafas.