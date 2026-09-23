México

Michael Bublé conquista el Coliseo GNP de Guadalajara con carisma y talento: “Yo soy Miguel Burbujas”

El cantante inauguró el estadio tras su remodelación

El cantante inauguró el recinto y encendió el ánimo de más de 30 mil fans de todo el país. (Crédito: Ignacio Izquierdo)

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Este 22 de septiembre el Coliseo GNP Seguros por fin abrió sus puertas y lo hizo a lo grande: con un espectacular concierto de Michael Bublé. Guadalajara recibió con gusto al canadiense quien, como casi todos los artistas internacionales, quedó fascinado con el cariño de los mexicanos.

El cantante inauguró el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara (Foto: Ignacio Izquierdo)
El cantante inauguró el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara (Foto: Ignacio Izquierdo)

El show, de más de hora y media de duración fue, además de un recorrido por la carrera del artista, un despliegue de su talento vocal e interpretativo. Junto a Bublé, un grupo de músicos que destacó por la presencia de varias mujeres mexicanas al violín, hicieron vibrar a los más de treinta mil fans que se dieron cita en el recinto.

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El concierto dio inicio con Feeling Good, uno de los temas más emblemáticos de Michael Bublé que además ha ganado notoriedad en las nuevas generaciones debido a su viralización en TikTok

Es un honor estar inaugurando este lugar esta noche, muchas gracias, vamos a convertir esto en una fiesta”, fueron las palabras con las que el canadiense saludó a los espectadores. También, bromeó con la traducción al español de su nombre: “Yo soy Miguel Burbujas. A los gringos que no entendieron, soy Michael Bublé y muy buenas noches.”

Michael abrió el show con "Feeling Good" (Foto: Ignacio Izquierdo)
Michael abrió el show con "Feeling Good" (Foto: Ignacio Izquierdo)

Y es que las risas fueron constante durante la hora y media de show, pues en más de una ocasión, el artista aprovechó para hacer gala de su carisma y su habilidad para conectar con las personas.

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Haven’t Met You Yet, L-O-V-E, Sway, Such a Night, Moondance, fueron las canciones que siguieron y que animaron a la enamorada multitud. Home, Everything, To love somebody fueron interpetadas antes del clásico Fly Me.

El cantante se mostró cercano a su público durante toda la noche (Foto: Ignacio Izquierdo)
El cantante se mostró cercano a su público durante toda la noche (Foto: Ignacio Izquierdo)

Durante un momento del espectáculo, Michael Bublé bromeó con la belleza del cielo y la presencia de una brillante luna, diciendo que se preguntaba genuinamente si aquel astro era real o parte de su producción.

Como fan de Elvis que es, Michael Bublé no desaprovechó la oportunidad para interpretar un medley inspirado en el icónico rey del rock and roll.

“Qué gran noche. No puedo creerlo. Hoy será noche de hacer muchos bebés. ¿Cuál es la población de Guadalajara? Porque sin duda va a crecer”, fue otra de las frases con las que hizo son reír a más de uno en el público.

El show tuvo una duración de hora y media (Foto: Ignacio Izquierdo)
El show tuvo una duración de hora y media (Foto: Ignacio Izquierdo)

El canadiense no es un artista que se aleja de sus fans, todo lo contrario: en más de una ocasión se animó a bajar del escenario para estar más cerca de las personas de las primeras filas, a las que abrazó, besó e hizo cantar; una de las fans, de hecho, demostró tener muy buena voz.

El cantante inauguró el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara (Foto: Ignacio Izquierdo)
El cantante inauguró el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara (Foto: Ignacio Izquierdo)

El concierto terminó con Cry me a river y Always on my mind, canción con la no pudo evitar emocionarse. Tras las últimas notas de su voz y dar las gracias, Michael Bublé dejó el escenario para permitir que un espectáculo de fuegos artificiales iluminaran el cielo.

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