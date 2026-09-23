México Deportes

Países Bajos vs Alemania: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

Este duelo marcará el debut tanto de Xavi Hernández como el de Jurgen Klopp con sus respectivas selecciones

Este duelo marcará el debut tanto de Xavi Hernández como el de Jurgen Klopp con sus respectivas selecciones. (Infobae México: Jovani Pérez)
Este duelo marcará el debut tanto de Xavi Hernández como el de Jurgen Klopp con sus respectivas selecciones. (Infobae México: Jovani Pérez)
Guardar

Países Bajos se enfrentará a Alemania este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Johan Cruyff Arena en un juego correspondiente a la Semana 1 de la UEFA Nations League.

Ambas selecciones se enfrentan después de haber quedado eliminados en los dieciseisavos de final del pasado Mundial 2026, por lo que buscarán dar vuelta a la página en este proceso de cara al 2030.

PUBLICIDAD

Xavi Hernández busca devolverle el protagonismo a Países Bajos

Xavi Hernández busca devolver el nivel a la Naranja Mecánica
Xavi Hernández busca devolver el nivel a la Naranja Mecánica

Países Bajos llega a la UEFA Nations League después de quedar eliminado del Mundial 2026. El conjunto neerlandés cayó en penales ante Marruecos durante los dieciseisavos de final, en un partido disputado en el estadio de Rayados de Monterrey.

La selección había generado expectativas tras una fase de grupos en la que superó con claridad a Suecia y Túnez, luego de empatar en su debut ante Japón. Su capacidad ofensiva colocaba al equipo entre los protagonistas del torneo.

No obstante, Países Bajos no logró trasladar ese rendimiento al duelo contra Marruecos. Tras la eliminación, la directiva decidió terminar el ciclo de Ronald Koeman y nombrar a Xavi Hernández como nuevo entrenador.

PUBLICIDAD

El técnico español tendrá su primera prueba al frente del representativo neerlandés en la UEFA Nations League. Países Bajos integra el Grupo B, junto con Alemania, Serbia y Grecia, en el inicio de un proceso rumbo a la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030.

Jurgen Klopp llega al banquillo de Alemania

Alemania vive una nueva era bajo el mandato de Jurgen Klopp. (REUTERS/Heiko Becker)
Alemania vive una nueva era bajo el mandato de Jurgen Klopp. (REUTERS/Heiko Becker)

Alemania inicia la UEFA Nations League bajo el mando de Jürgen Klopp, después de quedar fuera del Mundial 2026 ante Paraguay en penales durante los dieciseisavos de final. El nuevo técnico asume el proceso con la exigencia de llevar al equipo al Final Four y encaminarlo hacia la Eurocopa de 2028 y la Copa del Mundo de 2030.

El cuadro alemán forma parte del Grupo B junto con Países Bajos, Grecia y Serbia. Su primer reto será enfrentar a la selección neerlandesa, en un duelo que puede marcar el rumbo de una zona con equipos que buscan recuperar protagonismo internacional.

Alemania llega a la competencia después de un torneo mundialista con resultados contrastantes. Debutó con una goleada de 7-1 frente a Curazao, marcador que proyectó al equipo como uno de los ofensivos de la fase inicial.

Las dudas aparecieron desde el segundo partido de la fase de grupos. Alemania perdía 1-0 ante Costa de Marfil hasta el minuto 68 y necesitó un doblete de Denis Undav en tiempo agregado para conseguir la victoria.

Esa falta de contundencia volvió a aparecer en el último encuentro de la primera ronda, donde cayeron de forma sorpresiva ante Ecuador, una derrota que modificó las expectativas después del inicio ante Curazao.

La eliminación llegó en los dieciseisavos de final frente a Paraguay. Alemania no logró resolver el partido durante el tiempo reglamentario ni en la prórroga, por lo que el pase se definió desde el punto penal.

La derrota provocó el fin del ciclo de Julian Nagelsmann. La directiva alemana decidió cerrar su etapa y apostar por Jurgen Klopp, un entrenador que ha ganado múltiples títulos en sus etapas con el Liverpool y el Borussia Dortmund.

Cuándo y dónde ver el partido en México

El encuentro entre Países Bajos y Alemania podrá verse este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports México.

Temas Relacionados

UEFA Nations LeaguePaíses BajosAlemaniaFecha FIFAPreviamexico-deportesFutbol europeomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pastel de tres leches con dulce de leche: el postre cremoso que hará que todos pidan otra rebanada

Una combinación irresistible de bizcocho esponjoso, mezcla láctea y un toque de caramelo que convierte cada porción en una auténtica tentación

Pastel de tres leches con dulce de leche: el postre cremoso que hará que todos pidan otra rebanada

Gobierno de México discutirá situación de desplazados en México: Hay 1.6 millones de mexicanos en esta situación, según Inegi

En los últimos cinco años, habitantes de más de 500 mil hogares tuvieron que dejar sus lugares de origen a causa de la violencia

Gobierno de México discutirá situación de desplazados en México: Hay 1.6 millones de mexicanos en esta situación, según Inegi

Alejandra Guzmán se burla de su luxación de cadera tras concierto en Veracruz y reacciona a la insólita recreación del accidente

La cantante tomó con humor el accidente que sufrió durante su presentación y reaccionó a una peculiar recreación que convirtió el incómodo momento en una escena de humor

Alejandra Guzmán se burla de su luxación de cadera tras concierto en Veracruz y reacciona a la insólita recreación del accidente

Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán de Zaragoza: mantienen operativo para más capturas

El presidente municipal fue arrestado en Ciudad Ixtepec por su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a delitos como extorsión, tráfico de personas y narcomenudeo

Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán de Zaragoza: mantienen operativo para más capturas

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? L4 del MB con servicio parcial

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? L4 del MB con servicio parcial
MÁS NOTICIAS

NARCO

450 multihomicidios en 24 meses: la cifra que contradice el discurso oficial de seguridad en México

450 multihomicidios en 24 meses: la cifra que contradice el discurso oficial de seguridad en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen al alcalde de Juchitán acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado

Detienen a objetivo prioritario de la CDMX: cae “El Irving”, líder de la célula de Los Tanzanios

Contactan a adolescente por TikTok, lo amenazan y pretenden llevarlo a Zacatecas: hay dos detenidos del CJNG

México envió mil 73 marinos a ejercicios militares en EEUU y Panamá: Senado oculta resultados

ENTRETENIMIENTO

Ella es Karen Coronado, la inspiración de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ de Aleks Syntek y hermana de Ingrid

Ella es Karen Coronado, la inspiración de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ de Aleks Syntek y hermana de Ingrid

León Larregui llama “Obra maestra” a canción de Natanael Cano y estallan las redes sociales

Alejandra Guzmán se burla de su luxación de cadera tras concierto en Veracruz y reacciona a la insólita recreación del accidente

Luis de Llano será el villano en serie de Timbiriche en Televisa: se verá caso Sasha Sokol y cómo El Tigre Azcárraga lo enfrentó

Quién es quién en la serie de Timbiriche: el elenco completo y sus personajes

DEPORTES

Emmanuel Benítez, medallista nacional e internacional, y las dificultades que enfrenta un atleta de combate en México

Emmanuel Benítez, medallista nacional e internacional, y las dificultades que enfrenta un atleta de combate en México

Así es el increíble estadio de los Ravens donde Rafa Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia

Comienza la UEFA Nations League: cómo ver cada uno de los partidos en México

Javier Aguirre le tomó “5 minutos” la negociación con Valencia para convencerse de regresar a LaLiga

Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays aseguran el liderato de División rumbo a los playoffs de la MLB