Países Bajos vs Alemania: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

Este duelo marcará el debut tanto de Xavi Hernández como el de Jurgen Klopp con sus respectivas selecciones. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Países Bajos se enfrentará a Alemania este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Johan Cruyff Arena en un juego correspondiente a la Semana 1 de la UEFA Nations League.

Ambas selecciones se enfrentan después de haber quedado eliminados en los dieciseisavos de final del pasado Mundial 2026, por lo que buscarán dar vuelta a la página en este proceso de cara al 2030.

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Xavi Hernández busca devolverle el protagonismo a Países Bajos

Xavi Hernández busca devolver el nivel a la Naranja Mecánica

Países Bajos llega a la UEFA Nations League después de quedar eliminado del Mundial 2026. El conjunto neerlandés cayó en penales ante Marruecos durante los dieciseisavos de final, en un partido disputado en el estadio de Rayados de Monterrey.

La selección había generado expectativas tras una fase de grupos en la que superó con claridad a Suecia y Túnez, luego de empatar en su debut ante Japón. Su capacidad ofensiva colocaba al equipo entre los protagonistas del torneo.

No obstante, Países Bajos no logró trasladar ese rendimiento al duelo contra Marruecos. Tras la eliminación, la directiva decidió terminar el ciclo de Ronald Koeman y nombrar a Xavi Hernández como nuevo entrenador.

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El técnico español tendrá su primera prueba al frente del representativo neerlandés en la UEFA Nations League. Países Bajos integra el Grupo B, junto con Alemania, Serbia y Grecia, en el inicio de un proceso rumbo a la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030.

Jurgen Klopp llega al banquillo de Alemania

Alemania vive una nueva era bajo el mandato de Jurgen Klopp. (REUTERS/Heiko Becker)

Alemania inicia la UEFA Nations League bajo el mando de Jürgen Klopp, después de quedar fuera del Mundial 2026 ante Paraguay en penales durante los dieciseisavos de final. El nuevo técnico asume el proceso con la exigencia de llevar al equipo al Final Four y encaminarlo hacia la Eurocopa de 2028 y la Copa del Mundo de 2030.

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El cuadro alemán forma parte del Grupo B junto con Países Bajos, Grecia y Serbia. Su primer reto será enfrentar a la selección neerlandesa, en un duelo que puede marcar el rumbo de una zona con equipos que buscan recuperar protagonismo internacional.

Alemania llega a la competencia después de un torneo mundialista con resultados contrastantes. Debutó con una goleada de 7-1 frente a Curazao, marcador que proyectó al equipo como uno de los ofensivos de la fase inicial.

Las dudas aparecieron desde el segundo partido de la fase de grupos. Alemania perdía 1-0 ante Costa de Marfil hasta el minuto 68 y necesitó un doblete de Denis Undav en tiempo agregado para conseguir la victoria.

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Esa falta de contundencia volvió a aparecer en el último encuentro de la primera ronda, donde cayeron de forma sorpresiva ante Ecuador, una derrota que modificó las expectativas después del inicio ante Curazao.

La eliminación llegó en los dieciseisavos de final frente a Paraguay. Alemania no logró resolver el partido durante el tiempo reglamentario ni en la prórroga, por lo que el pase se definió desde el punto penal.

La derrota provocó el fin del ciclo de Julian Nagelsmann. La directiva alemana decidió cerrar su etapa y apostar por Jurgen Klopp, un entrenador que ha ganado múltiples títulos en sus etapas con el Liverpool y el Borussia Dortmund.

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Cuándo y dónde ver el partido en México

El encuentro entre Países Bajos y Alemania podrá verse este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports México.