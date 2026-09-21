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“He visto a Galilea Montijo desnuda”: la frase que provocó una fuerte pelea entre Julio Camejo y Rafa Mercadante en La Granja VIP 2

Una discusión frente a los granjeros elevó la tensión cuando salió a relucir una conversación sobre la conductora y un supuesto encuentro que el actor habría contado

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La segunda noche de eliminación de La Granja VIP 2 terminó con una confrontación que cambió por completo el ambiente entre Julio Camejo y Rafa Mercadante. Lo que comenzó como un reclamo sobre estrategias dentro del reality terminó centrado en una fuerte acusación relacionada con Galilea Montijo.

Rafa quiso cuestionar el supuesto acuerdo que, según su versión, Julio le habría planteado antes: que los actores debían mantenerse unidos para enfrentar a los influencers. “Compadre, somos actores, tenemos que cubrirnos los actores”, recordó Rafa frente a los demás participantes.

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La respuesta de Camejo fue inmediata y llevó la discusión hacia otro terreno. El actor acusó a Rafa de tener una conducta irrespetuosa hacia las mujeres y recordó que, según él, habría dicho que vio desnuda a Galilea Montijo, a quien Julio identificó como su amiga.

La estrategia de los actores terminó en reclamo

Julio Camejo, primer capataz de la segunda temporada. (La Granja VIP 2026)
Julio Camejo, primer capataz de la segunda temporada. (La Granja VIP 2026)

Rafa aseguró que, pese a no haber hablado con Julio durante un tiempo, recibió de él una propuesta para formar un frente entre los actores. “Yo llegué aquí sin estrategia y me llamaste”, afirmó antes de preguntarle directamente: “¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?”.

Julio respondió afirmativamente. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando señaló que no estaba dispuesto a sumarse al supuesto plan debido a la manera en que, según su acusación, Rafa habría hablado de algunas mujeres.

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“Usted trata a las mujeres como una basura”, lanzó Camejo durante la discusión. Después mencionó directamente a Galilea: “Usted dijo que Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía”.

La acusación provocó que Rafa intentara detener la intensidad del intercambio. “Tranqui, tranqui”, respondió, mientras Julio insistía en que estaba dispuesto a enfrentarlo directamente: “Contigo sí, contigo sí me voy a poner de tú por tú”.

“Tú eres un puto misógino de mierda”

El incidente de Rafa Mercadante en La Isla 2012 ocurrió cuando se golpeó la cabeza con una cubeta por la frustración durante una prueba. (Captura de video)
El incidente de Rafa Mercadante en La Isla 2012 ocurrió cuando se golpeó la cabeza con una cubeta por la frustración durante una prueba. (Captura de video)

Julio elevó todavía más el tono al explicar por qué rechazaba cualquier alianza con Rafa. “Por eso no me monto en tu barco, porque yo no me monto en los barcos de los hombres que tratan mal a las mujeres”, afirmó.

En medio del enfrentamiento, también mencionó a Manelyk y a Kunno, asegurando que Rafa había hecho el comentario sobre Galilea cuando él pasó cerca de ellos. “Como trataste a Manelyk, como le dijiste a Kunno cuando yo pasé: ‘He visto a Galilea Montijo desnuda’”, sostuvo Julio.

Rafa negó inicialmente haberlo dicho, pero después respondió: “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso”. Ante esa explicación, Julio cuestionó que pudiera considerarse simplemente un comentario y lanzó una de las frases más contundentes de la discusión.

“Eso no es comentario, porque ese comentario sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre. Silencio que usted no tiene”, sentenció.

Galilea Montijo quedó en el centro de la polémica

Galilea Montijo
La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La discusión terminó colocando el nombre de Galilea Montijo en el centro del conflicto entre ambos participantes. Julio insistió en que el supuesto comentario había sido inapropiado, mientras Rafa sostuvo que no pretendía burlarse y que únicamente lo estaba comentando.

“Lo estaba comentando”, explicó Rafa durante el intercambio. La respuesta de Camejo fue tajante: “Ah, pues”, antes de reiterar su postura sobre la forma en que, según él, deben manejarse este tipo de situaciones.

El enfrentamiento dejó en segundo plano la discusión inicial sobre las alianzas dentro de La Granja VIP 2. Lo que comenzó con una disputa sobre actores e influencers terminó convertido en un choque personal en el que ambos expusieron posiciones distintas frente a los demás granjeros.

Por ahora, lo que quedó registrado en la confrontación es el intercambio verbal entre Julio y Rafa: una discusión marcada por acusaciones, una defensa sobre lo que supuestamente ocurrió y una frase que resumió el reclamo de Camejo: “La dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre”.

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