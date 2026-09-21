Morena expone a ‘Alito’ Moreno jugando golf mientras Sheinbaum abarrota plazas

Los dirigentes políticos mexicanos Claudia Sheinbaum y Alejandro Moreno realizan declaraciones en actos públicos independientes. (Infobae México )

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En una nueva confrontación digital, Morena encendió las redes sociales este fin de semana al publicar una imagen que contrasta directamente las agendas y el estilo de vida que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el dirgiente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

A través de sus cuentas oficiales en plataformas como ‘X’ e Instagram, el partido oficialista difundió un montaje fotográfico dividido en dos paneles que rápidamente se volvió viral.

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En la parte superior de la imagen, bajo la leyenda “Claudia Sheinbaum en fin de semana”, se observa a la mandataria encabezando un evento masivo. La fotografía muestra a la presidenta en un temple frente a una multitud abarrotada, donde los simpatizantes se protegen del sol con decenas de sombrillas de colores, proyectando una imagen de trabajo territorial.

En un agudo y sarcástico contraste, la parte inferior de la composición muestra al líder priista en un campo de golf, a punto de dar un golpe a la pelota frente a un paisaje verde, Esta segunda fotografía está acompañada del texto “Alito Moreno en fin de semana”.

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La publicación tiene una clara y contundente intención política: reforzar la narrativa de la Cuarta Transformación al presentar a su líder trabajando de cerca con las bases populares, mientras exhibe a la cabeza de la oposición disfrutando de pasatiempos considerados elitistas.

Una publicación del partido Morena contrapone a Claudia Sheinbaum en un acto público masivo con Alejandro Moreno jugando al golf durante el fin de semana. (morena_partido )

El “dardo” mediático desató un intenso debate en el mundo digital. Mientras los simpatizantes de Morena aplaudieron la comparativa y la utilizaron para lanzar duras críticas contra los “privilegios” de la dirigencia del tricolor, otros sectores señalaron que la publicación busca polarizar y desviar la atención de temas de la agenda nacional.

Hasta el momento, ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni Alejandro Moreno han emitido una respuesta oficial frente a esta burla directa por parte del partido en el poder.

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Sheinbaum sin convocatoria en Querétaro

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Querétaro, el viernes 18 de septiembre, la asistencia de simpatizantes y ciudadanía no fue la que proyectaban los organizadores.

De acuerdo con reportes periodísticos, una cuarta parte del auditorio del Centro de Congresos en la ciudad de Querétaro se quedó vacío, por lo que los organizadores tuvieron que retirar sillas

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