El aviso importante de la Coordinación de Becas del Bienestar sobre quiénes reciben el pago primero en el próximo depósito

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Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirma que el registro de la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior en planteles públicos abre este jueves 17 de septiembre y concluye el miércoles 30 de septiembre, para el ciclo escolar 2026-2027.

El apoyo entrega 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar, sin pagos en julio y agosto por el periodo vacacional. El beneficio puede recibirse hasta por 40 meses, siempre que el alumno permanezca inscrito en una escuela pública.

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Por su parte, el registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro inicia el 18 de septiembre, mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra abre su proceso el 21 de septiembre. Las tres convocatorias cierran el mismo 30 de septiembre.

La solicitud para la Beca Benito Juárez se realiza en línea mediante el portal becabenitojuarez.gob.mx. Antes de comenzar, los estudiantes deben acudir a la asamblea informativa de su plantel, donde reciben orientación sobre el procedimiento y la Clave de Centro de Trabajo necesaria para completar el registro.

La ubicación de estas asambleas se difunde mediante carteles y avisos de las escuelas, así como en los canales estatales de WhatsApp. Los enlaces correspondientes a cada entidad están disponibles en https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

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Las Becas Benito Juárez están dirigidas a jóvenes de nivel medio superior y superior, mientras que la Beca Rita Cetina beneficia a familias con hijos en secundaria, brindando un respaldo financiero adicional cuando hay más de un estudiante en el hogar.

Montos de las becas

El pago de las becas varía según el programa y nivel educativo:

Beca Benito Juárez (Media Superior) : mil 900 pesos por estudiante de preparatoria o bachillerato público.

Beca Benito Juárez (Educación Superior) : 5 mil 800 MXN bimestrales por estudiante inscrito en universidad o institución de educación superior.

Beca Rita Cetina (Secundaria) : mil 900 MXN por familia. Si hay más de un estudiante en secundaria, el apoyo aumenta: Dos estudiantes: 2 mil 600 pesos Tres estudiantes: 3 mil 300 pesos



Calendario tentativo de pagos de octubre

Si bien septiembre es mes de registros en diferentes becas, el mes de octubre será un periodo de pagos para diferentes becas, debido a que se llevarán a cabo los depósito bimestrales que corresponden al periodo de septiembre-octubre.

En este sentido, y a pesar de que aún nos se publican los calendarios oficiales, las fechas tentativas (tomando en cuenta calendarios de años anteriores) son los siguientes.

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Cabe mencionar que de acuerdo con los esquemas, los primeros en recibir su pago serían los beneficiarios de las becas Rita Cetina:

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B .

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C .

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre : apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez (incluye Jóvenes Escribiendo el Futuro)

Lunes 19 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre : apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Consejos que debo tener en cuenta para recibir mi pago de Becas del Bienestar sin contratiempos

El mes de octubre, y por lo tanto el periodo de pagos de las becas se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que es importante que estés preparado con todo lo necesario para evitar contratiempos en tu depósito.

Algunas recomendaciones que debes tener en cuenta son las siguientes:

Antes de ir por el pago

Consulta la fecha y el estatus de tu depósito en el Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez. Verifica que tu tarjeta ya esté lista para recibir el recurso.

Lleva tu tarjeta del Banco del Bienestar y memoriza tu NIP. No lo escribas en la tarjeta ni lo compartas.

Si recibiste la tarjeta hace poco, cambia el NIP en un cajero o en ventanilla. Evita fechas de nacimiento, números consecutivos o combinaciones como 0000.

Al usar el cajero

Procura acudir a un cajero o sucursal del Banco del Bienestar: ahí el retiro no genera comisión. Otros bancos pueden cobrarla.

Revisa la ranura del cajero antes de insertar tu tarjeta. Si notas piezas extrañas, no lo uses y repórtalo al personal de la sucursal.

Cubre el teclado al digitar el NIP. No aceptes ayuda de desconocidos, aunque digan que conocen el funcionamiento del cajero.

Antes de retirarte, guarda la tarjeta, el efectivo y el comprobante. Revisa que el cajero te devuelva la tarjeta antes de alejarte.

Para proteger tu beca

No compartas el NIP, código de seguridad, fotografías de la tarjeta ni datos personales por llamada, WhatsApp, redes sociales o enlaces sospechosos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no solicita por teléfono esos datos ni cobra por trámites. No hay gestores ni intermediarios.

No es obligatorio retirar todo el dinero el día del depósito. El recurso permanece en tu cuenta hasta que decidas utilizarlo.

Considera pagar en negocios formales con terminal bancaria y conserva los comprobantes para revisar movimientos o pedir una aclaración si es necesario.

Infografía que detalla las seis causas por las que un beneficiario puede perder de forma irreversible la Beca Benito Juárez, incluyendo entrega de documentación falsa y abandono escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si pierdes la tarjeta o detectas un cargo que no reconoces

Repórtala de inmediato a la Línea del Banco del Bienestar: 800 900 2000. Conserva el folio de atención y acude a una sucursal para solicitar orientación o reposición.

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