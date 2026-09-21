México

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 21 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Intervención en la estación e Intervención en la estación

Estación afectada: Río de Guadalupe y Deportivo Eduardo Molina

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Volcán de Fuego - Deportivo los Galeana

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús. (Twitter / @Capuano)
Estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús. (Twitter / @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La trampa de la botella de plástico en la rueda de los vehículos: por qué debes revisar tus neumáticos antes de arrancar

Si ves una botella cerca de una rueda, revisa el entorno antes de subir al coche o bajarte a retirarla

La trampa de la botella de plástico en la rueda de los vehículos: por qué debes revisar tus neumáticos antes de arrancar

Chiapas registra sismo de 4.6 de intensidad en Pijijiapan

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.6 de intensidad en Pijijiapan

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de septiembre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia de “El 03”, líder del CJNG: qué se sabe de la supuesta esposa e hijos de Juan Carlos Valencia González

Familia de “El 03”, líder del CJNG: qué se sabe de la supuesta esposa e hijos de Juan Carlos Valencia González

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Game Mex Sinfónico 2026: fecha, sede y todo sobre la segunda edición de música de videojuegos mexicanos

Game Mex Sinfónico 2026: fecha, sede y todo sobre la segunda edición de música de videojuegos mexicanos

Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia revelaron detalles del romance que tuvieron hace más de 20 años: “Hubo besos y coqueteo”

Diputado demandado por Nodal por Ley Cazzu le responde: “Es un tema de coraje que trae contra su expareja”

Cazzu denuncia ataques y lanza frase sobre la “parafernalia religiosa” tras mensaje de Ángela Aguilar

Con dos semanas de retraso, Pablo Montero llega a La Granja VIP como último habitante sorpresa

DEPORTES

El origen de “¿Y si sí?”, la frase que marcó el Mundial 2026 con narración de Andrés Vaca

El origen de “¿Y si sí?”, la frase que marcó el Mundial 2026 con narración de Andrés Vaca

Con gol de último minuto, Santos remonta y vence a Toluca en el Nemesio Díez

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”