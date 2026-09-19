Quiénes atacaron a Elvis Guerra: Fiscalía identifica a dos presuntos responsables e investiga extorsión

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La Fiscalía de Oaxaca informó que identificó plenamente a un hombre y una mujer como los presuntos responsables del ataque contra la vivienda de Elvis Guerra, diseñadora textil muxe de Juchitán relacionada con el atuendo que Claudia Sheinbaum usó en el Grito de Independencia.

Ambos habrían escapado a bordo de una motocicleta después de disparar contra la fachada.

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La dependencia estatal indicó que la primera línea de investigación apuntó a un caso de extorsión contra la artesana.

El ataque ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en el callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza.

Elvis Guerra había recibido atención nacional días antes por su participación, junto con integrantes del Taller Biulú, en el bordado de la chaqueta que la presidenta Claudia Sheinbaum portó durante la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre en Palacio Nacional.

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La FGEO precisó que ya mantenía un operativo con el Gabinete de Seguridad para ubicar y capturar a los dos presuntos agresores. Hasta el último reporte oficial no había información sobre detenciones.

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Fiscalía identificó a un hombre y una mujer por el ataque en Juchitán

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que los avances ministeriales permitieron establecer la identidad de las dos personas que habrían participado en la agresión contra el domicilio del diseñador.

(gobierno de mexico/IG)

De acuerdo con el informe, las imágenes obtenidas durante las primeras diligencias y los trabajos de inteligencia permitieron identificar plenamente a los presuntos responsables. La autoridad indicó que se trataba de un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió en una vivienda situada en el callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección de Juchitán. La zona forma parte del municipio del Istmo de Tehuantepec donde Elvis Guerra desarrolla su labor.

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La Fiscalía no difundió los nombres de las personas identificadas ni precisó si ya existían órdenes de aprehensión en su contra. La dependencia sostuvo que continuaba con los trabajos ministeriales para localizarlas y presentarlas ante la justicia.

La investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo. La institución afirmó que el caso avanzó desde la recopilación de testimonios, el procesamiento del lugar y el análisis de material visual obtenido durante las primeras horas posteriores a los disparos.

(Instagram/Morena)

Peritos aseguraron tres elementos balísticos en la vivienda

Tras recibir el reporte del ataque, la FGEO desplegó personal para inspeccionar el domicilio y procesar la escena. Como parte de esas labores, los peritos aseguraron tres elementos balísticos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

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Los indicios serán analizados dentro de las diligencias para determinar las características del arma o las armas que pudieron haberse utilizado. La Fiscalía no informó si los casquillos o elementos asegurados correspondían a un solo calibre.

La dependencia no reportó personas lesionadas a causa de los disparos. Los impactos dañaron la fachada de la vivienda de la diseñadora textil, quien había ganado proyección nacional por la participación de su colectivo en el atuendo presidencial.

El informe oficial tampoco detalló si Elvis Guerra se encontraba dentro de su domicilio cuando ocurrió la agresión. La autoridad señaló que brindaba acompañamiento integral a las víctimas directas y que garantizaba su seguridad institucional.

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Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

Ese acompañamiento se mantenía mientras se fortalecían las labores de investigación y se realizaban acciones para dar con el paradero de quienes habrían participado en el ataque armado.

La extorsión fue la primera línea de investigación de la FGEO

La Fiscalía de Oaxaca estableció como primera línea de investigación que la agresión derivó de un caso de extorsión contra el diseñador textil. La dependencia basó esa hipótesis en las denuncias recibidas y en las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

La FGEO señaló que el operativo se realizaba en coordinación con el Gabinete de Seguridad. El objetivo era localizar a las personas identificadas, obtener más elementos sobre el móvil y judicializar la carpeta cuando existieran datos suficientes.

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Elvis Guerra fundó el Taller Biulú y participó en el atuendo presidencial

Elvis Guerra López nació en Juchitán de Zaragoza y desarrolló una trayectoria como poeta, artesana, traductora y activista muxe zapoteco. Es fundadora de Creaciones Biulú, proyecto textil que reunió a mujeres artesanas y personas muxe de la región.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

Biulú significa “colibrí” en zapoteco. El taller surgió después del sismo de 2017 con la intención de sostener el trabajo de las bordadoras y mantener la elaboración de prendas vinculadas con el traje tradicional istmeño.

El colectivo participó en el bordado de la chaqueta negra con flores multicolores que Claudia Sheinbaum utilizó durante el Grito de Independencia de 2026. La prenda incluyó trabajos de Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

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Tras la ceremonia, Guerra compartió un mensaje en redes sociales para agradecer que la presidenta eligiera el trabajo de las bordadoras de Juchitán. Días después, su vivienda fue atacada a balazos y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por hechos relacionados con extorsión.

La dependencia sostuvo que mantendría las diligencias y el despliegue operativo hasta localizar a las dos personas identificadas como presuntas responsables del ataque.