México

Primer cría de lince rojo nace en Chapultepec: ¿Cómo es su alimentación y cuidados en el Centro de Conservación?

La cría nació en julio y permanece bajo el cuidado de su madre, con seguimiento permanente del equipo especializado

Un cachorro de lince yace de espaldas sobre la tierra cerca de las patas de un lince adulto.
Se trata del primer nacimiento de un ejemplar de esta especie registrado en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) Chapultepec registró por primera vez el nacimiento de una cría de lince rojo, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema). El alumbramiento ocurrió durante julio y fue resultado del manejo especializado de la fauna silvestre que permanece bajo resguardo de la dependencia.

La cría es descendiente de una pareja de linces rojos de 10 años. La madre nació en el CCVS Los Coyotes, mientras que el padre es originario del CCVS San Juan de Aragón. Ambos habitan actualmente en un recinto localizado dentro del Bioma Árido del CCVS Chapultepec.

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Desde su nacimiento, el nuevo ejemplar permanece bajo observación constante de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores, quienes vigilan su crecimiento, comportamiento, alimentación y estado general de salud.

¿Cómo se alimenta la cría de lince rojo de Chapultepec?

Durante sus primeras semanas de vida, las crías de lince rojo (Lynx rufus) dependen completamente de su madre. Al nacer mantienen los ojos cerrados, tienen una movilidad limitada y se alimentan exclusivamente de leche materna.

Esta etapa resulta fundamental para su desarrollo, debido a que la madre le proporciona alimento, protección y cuidados mientras comienza a adaptarse al entorno. Conforme transcurren los días, la cría abre los ojos, adquiere mayor movilidad y empieza a explorar el recinto, aunque siempre permanece cerca de su progenitora.

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A medida que avance su crecimiento, el personal del centro iniciará una transición gradual hacia el consumo de alimentos sólidos. La dieta especializada para los linces rojos en Chapultepec contempla:

  • Pollo, como fuente de proteína animal.
  • Codorniz, incluida en la alimentación de diversos felinos bajo cuidado profesional.
  • Alimento formulado para cachorros, utilizado como complemento nutricional durante su desarrollo.

La incorporación de estos alimentos se realizará de acuerdo con la edad, condición física y evolución de la cría. Los especialistas determinarán el momento adecuado para cada cambio, con el objetivo de garantizar que reciba los nutrientes necesarios sin afectar su bienestar.

¿Qué cuidados recibe el primer lince rojo nacido en Chapultepec?

El nacimiento representa un hecho relevante para el CCVS Chapultepec, ya que se trata de la primera cría de esta especie registrada en sus instalaciones. Por ello, el equipo especializado mantiene un seguimiento permanente de su evolución.

Los cuidados incluyen la vigilancia de su alimentación, peso, movilidad, conducta y relación con la madre. También se supervisan las condiciones del recinto para asegurar que cuente con un ambiente apropiado durante las diferentes etapas de su crecimiento.

La participación materna es especialmente importante durante las primeras semanas, por lo que el personal permite que el proceso de crianza transcurra de forma natural, acompañado de observación profesional. La intervención humana se mantiene bajo criterios médicos y de bienestar animal.

La pareja de linces adultos vive en el Bioma Árido, una zona del centro diseñada para albergar especies adaptadas a ecosistemas con características particulares. El nacimiento, de acuerdo con la Sedema, refleja el trabajo de manejo, atención veterinaria y conservación realizado en el lugar.

¿Qué come el lince rojo en vida silvestre?

En su entorno natural, el lince rojo es un depredador carnívoro cuya alimentación está compuesta principalmente por conejos, liebres, roedores y otros vertebrados pequeños. Sin embargo, su dieta puede cambiar dependiendo de las presas disponibles en cada región.

Este felino cumple una función ecológica importante, debido a que ayuda a regular las poblaciones de los animales que consume. Su presencia forma parte de las relaciones naturales que permiten conservar el equilibrio de los ecosistemas.

El lince rojo destaca además por su capacidad de adaptación a diferentes ambientes, desde zonas boscosas hasta regiones áridas y montañosas. Esa característica ha favorecido su distribución en distintas partes de América del Norte.

¿Dónde habita el lince rojo en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México se han documentado ejemplares principalmente en zonas boscosas y montañosas pertenecientes al suelo de conservación. Entre los sitios donde se ha registrado su presencia se encuentran:

  • El Desierto de los Leones.
  • La Sierra de las Cruces.
  • La región del Ajusco-Chichinautzin.

Su hábitat comprende áreas de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. Su distribución también alcanza espacios naturales del Estado de México que forman parte de la región del Valle de México.

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al lince rojo dentro de la categoría de “Preocupación Menor”, algunas poblaciones enfrentan riesgos locales. Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida y fragmentación del hábitat, la reducción de presas, los atropellamientos y los conflictos relacionados con las actividades humanas.

Protección del hábitat, clave para conservar al lince rojo

La conservación del Lynx rufus no depende únicamente de la protección directa de cada ejemplar. También requiere preservar la vegetación, las fuentes de alimento y los corredores naturales que le permiten desplazarse y reproducirse.

Mantener ecosistemas sanos y conectados ayuda a garantizar la supervivencia del lince rojo y de otras especies que integran el patrimonio natural de la capital. La fragmentación de los bosques puede limitar sus movimientos, reducir la disponibilidad de presas e incrementar el riesgo de encuentros con zonas urbanizadas.

La Sedema invitó a la ciudadanía a visitar los centros de conservación de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, donde es posible conocer especies nativas de México y de otras regiones. En estos espacios, veterinarios, biólogos, cuidadores y otros especialistas trabajan diariamente para procurar el bienestar de los animales, impulsar la educación ambiental y contribuir a la protección de la biodiversidad.

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