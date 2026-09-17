Sheinbaum responde a Trump tras pedir a México detener a funcionarios relacionados con el narco: “Me gustaría ver un reporte de lo que hace EEUU”

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Trump.

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió al presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, quien el pasado miércoles señaló, en un reporte, que aunque la administración de la mandataria se encontraba trabajando contra el narcotráfico, le faltaba hacer más para combatirlo, y pidió que se detuviera a funcionarios vinculados con el narco.

Ante esto, Sheinbaum dijo que le gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos contra el narcotráfico.

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Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

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Recordó que hace tiempo, se pasó en la mañanera una serie de cómo es que el consumo de opioides fue creciendo en Estados Unidos, producto de la autorización de drogas para el dolor y que se fue orientando hacia el fentanilo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante el desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)

“¿Dónde está esa visión? ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos?”, se preguntó la mandataria en la conferencia de prensa matutina de este jueves.

Dijo que en México se estaba actuando, y destacó que recientemente se detuvo al funcionario de un municipio que tenía vínculos con el crimen organizado, pero, preguntó qué pasaba del otro lado.

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“Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Que sí ha habido detenciones, sí ha habido incautaciones, pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país, sin el paso de las armas de Estados Unidos a México de manera ilegal, entonces, nosotros nos encargamos aquí en México”, enfatizó.

También recordó el caso que señaló que agentes de la DEA habían permitido el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días, y lo informamos”.

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Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

El presidente Donald Trump dijo que Sheinbaum hacía un buen trabajo contra el narcotráfico, sin embargo, mencionó que había cosas que mejorar. Crédito: AFP

Donald Trump pide que se detenga a funcionarios relacionados con el crimen organizado

El pasado miércoles, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia en México, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, señaló, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

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“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

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“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Sheinbaum mencionó que en Nuevo México, agentes de la DEA habían permitido el tráfico de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

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Trump también señaló a China en el documento, ya que, dijo, el país asiático sigue siendo el mayor productor mundial de muchos precursores químicos que son utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales.