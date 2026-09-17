Sheinbaum estalló contra funcionarios de Pemex por caída en producción, según Reuters

Según fuentes citadas por Reuters, el reclamo ocurre a finales de julio en Palacio Nacional, tras los datos del segundo trimestre con bajas en gasolina y diésel y mayor dependencia de compras externas. REUTERS/Daniel Becerril

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ltos funcionarios de su gabinete por la caída en la producción de la petrolera estatal Pemex, de acuerdo con fuentes consultadas por Reuters. El hecho ocurrió pese a que la mandataria había promovido durante meses el avance de México hacia la llamada “soberanía energética”.

Una reunión tensa en Palacio Nacional

Según el reportaje, a finales de julio Sheinbaum confrontó a sus principales funcionarios de energía y finanzas durante una reunión en Palacio Nacional. En ese momento, los datos del segundo trimestre mostraban una disminución en la producción de gasolina y diésel de Pemex, mientras el país aumentaba su dependencia de importaciones costosas.

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Fuentes consultadas por la agencia —que hablaron bajo condición de anonimato por la delicadeza del encuentro— señalaron que la presidenta se habría sentido “engañada” ante los resultados, luego de que el gobierno inyectara miles de millones de dólares en la empresa mediante apoyo financiero y exenciones fiscales.

Accidentes en refinerías, otro punto de tensión

El reporte atribuye el salto a la reducción en el abasto nacional durante el segundo trimestre y a compras al extranjero que en valor alcanzan USD 1,510 millones, en medio de precios más altos por tensiones en Medio Oriente. REUTERS/Luis Manuel López

De acuerdo con las mismas fuentes, Sheinbaum también habría cuestionado a sus funcionarios sobre 12 accidentes ocurridos este año en refinerías de Pemex, que dejaron 6 muertos y 10 heridos. Entre los señalados estarían la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, a quienes la mandataria habría pedido “poner las cosas en orden”.

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Un portavoz de la presidencia indicó a Reuters que Sheinbaum se reúne frecuentemente con el sector energético, sin abundar más. Pemex, la Secretaría de Energía y la de Hacienda no respondieron a las solicitudes de comentario de la agencia.

Las cifras del segundo trimestre

De acuerdo con Reuters, el balance incluye 10 lesionados y cuestionamientos a Luz Elena González y a Juan Carlos Carpio, mientras un portavoz de la presidencia señala que las reuniones con el sector son frecuentes

Reuters detalla que el trimestre representó un revés relevante para la petrolera:

La producción de diésel cayó 11% respecto al trimestre anterior.

La producción de gasolina cayó 13% .

Las importaciones de diésel aumentaron 134% .

Las importaciones de gasolina aumentaron 45%.

En valor, las compras de gasolina al extranjero habrían llegado a 4 mil 550 millones de dólares y las de diésel a 1,510 millones de dólares, en parte por el encarecimiento de combustibles durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Refinerías por debajo de su capacidad

El reportaje señala que ninguna refinería de Pemex opera a su capacidad de diseño. La refinería Olmeca, en Tabasco —proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, ha registrado fallas eléctricas e incendios, incluido uno en marzo que dejó cinco muertos. Por su parte, Minatitlán, en Veracruz, convirtió apenas 39% del petróleo procesado en julio, muy por debajo de su meta de 75%.

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Analistas citados por Reuters atribuyen los problemas a la falta de mantenimiento, escasez de personal capacitado y de refacciones, así como a la injerencia política en decisiones operativas.