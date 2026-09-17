Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de septiembre

Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,73 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,27% con respecto al precio de cierre anterior de 19,78 pesos, según informes de<i> Dow Jones</i>.

En la última semana, los euros registraron un leve avance del 0,05%, aunque en términos interanuales, el activo ha experimentado una caída del 7,11%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de descenso. La volatilidad actual del 4,39% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado cambiario.