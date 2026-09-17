Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de septiembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,73 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,27% con respecto al precio de cierre anterior de 19,78 pesos, según informes de<i> Dow Jones</i>.
En la última semana, los euros registraron un leve avance del 0,05%, aunque en términos interanuales, el activo ha experimentado una caída del 7,11%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de descenso. La volatilidad actual del 4,39% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 17 de septiembre
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 17 de septiembre
La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país
¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 17 de septiembre en Nuevo León?
La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país
Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este jueves 17 de septiembre
El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado
MÁS NOTICIAS