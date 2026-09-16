México

Julieta Ramírez se impone como aspirante de la 4T en BC: arrastra polémica con EEUU y presuntos audios contra Sheinbaum

Pese a los señalamientos, la dirigencia de Morena y el Verde Ecologista han mostrado su respaldo a la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

Julieta Ramírez se impone como aspirante de la 4T en BC: arrastra polémica con EEUU y presuntos audios contra Sheinbaum. (X/@JulietaRamirezP)
Julieta Ramírez se impone como aspirante de la 4T en BC: arrastra polémica con EEUU y presuntos audios contra Sheinbaum. (X/@JulietaRamirezP)
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El nombre de Julieta Ramírez ha trascendido en medios de comunicación este 15 de septiembre al convertirse en la décima coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. La senadora con licencia ha pasado a ser la candidata virtual en Baja California, en el marco del arranque del proceso electoral rumbo a los comicios de 2027, después de que Morena diera a conocer el nombramiento.

Una senadora con dos frentes abiertos antes de asumir la coordinación

El ascenso de Ramírez dentro del partido llega marcado por un episodio de septiembre que puso en duda su papel dentro de la contienda interna de 2024: la difusión de audios y videos atribuidos a ella durante el proceso en el que Adán Augusto López Hernández compitió contra Claudia Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena.

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Los materiales muestran, de acuerdo con la información difundida, una voz que correspondería a la entonces diputada solicitando la elaboración de un video con una encuesta favorable a López Hernández y pidiendo modificar elementos gráficos para hacer más visible el contenido mostrado en un teléfono celular. La autenticidad de esos audios no ha sido acreditada de forma pública.

Ese material se suma a un antecedente documentado: en 2023 Ramírez expresó abiertamente su respaldo a Adán Augusto López para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación, antes de que Sheinbaum ganara el proceso interno y posteriormente la Presidencia en 2024.

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La visa estadounidense, un tema que reapareció tres veces en 2026

Antes de que emergiera la controversia de los audios, Ramírez ya arrastraba otro conflicto relacionado con Estados Unidos. En enero circularon versiones sobre una supuesta cancelación de su visa, que ella misma desmintió tras un cuestionamiento público durante un recorrido en Tijuana, donde un comunicador la retó a viajar a Disneylandia para probar que el documento seguía vigente. Ramírez no aceptó el reto y calificó los señalamientos como ataques políticos.

En agosto, la política mostró físicamente su visa durante una entrevista, en respuesta directa a las versiones que insistían en una cancelación. El episodio, sin embargo, no cerró el tema: en septiembre surgieron señalamientos sobre un supuesto proffer agreement, mecanismo que usan autoridades estadounidenses para recibir información de una persona vinculada a una investigación.

La información ubicó a Ramírez como presunta firmante de ese documento y señaló una eventual reunión para evaluar datos que pudiera entregar a autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora no se ha precisado públicamente qué delito estaría bajo investigación ni existe una declaración de culpabilidad en su contra.

Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)
Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)

El respaldo de Morena y la respuesta de Ramírez a las acusaciones

Ramírez negó haber firmado un acuerdo para convertirse en testigo colaborador y exigió pruebas de los señalamientos. “Las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio”, sostuvo la legisladora, según su propia versión difundida en medios.

La dirigencia nacional de Morena respaldó públicamente a la senadora con licencia. Ariadna Montiel rechazó los señalamientos y expresó que cree en la versión de Ramírez, en un respaldo que llega justo cuando el partido le entregó la responsabilidad de organizar los trabajos rumbo a 2027 en Baja California.

Una carrera construida desde Mexicali hasta el Senado

Julieta Andrea Ramírez Padilla inició su trayectoria en 2014 en la Secretaría de Desarrollo Social de Mexicali y en 2018 se desempeñó como coordinadora de Proyectos Estratégicos del gobierno municipal, mismo año en que se integró a Mujeres Morena en Mexicali.

Morena, Alito Moreno, PRI, Cámara de Diputados, Comisión de Gobernación
Foto: Twitter/@JulietaRamirezP

Su llegada a la Cámara de Diputados ocurrió en 2021, dentro de la LXV Legislatura, y en 2024 alcanzó un escaño en el Senado de la República. Cuenta con estudios de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, una maestría en Administración Pública y estudios en la UNAM y en la Universidad Complutense de Madrid.

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