Sin reconocimiento de cancha y con pocas horas de descanso, las desventajas con que Cruz Azul llega a la final del Campeones Cup ( REUTERS/Raquel Cunha)

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Cruz Azul se prepara para pelear por un título más bajo la dirección de Joel Huiqui, el Campeones Cup. La final que se disputa entre el campeón de la MLS y el de la Liga MX ha generado expectativa por los duelos que protagonizan los mejores equipos de ambas ligas, sin embargo, para esta edición 2026 los problemas de logística provocaron polémica.

La Máquina Cementera afrontó una serie de complicaciones para llegar a Florida, pues afrontaron la cancelación de su vuelo por cuestiones de logística y equipaje, lo que cambió su organización para afrontar el partido, ya que llegaron a Estados Unidos con menos horas de descanso y preparación.

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Fue hasta la tarde de este martes 15 de septiembre que los cementeros llegaron al Fort Lauderdale, Florida, después de los problemas logísticos que retrasaron su viaje a Estados Unidos para disputar este miércoles la Campeones Cup ante Inter Miami.

Las desventajas con las que Cruz Azul enfrentará a Miami

Además de los retrasos que tuvieron por el cambio del vuelo, el equipo de Huiqui afrontó otra dificultad, no pudo realizar el reconocimiento de cancha en el Estadio Nu, sede donde se jugará el Campeones Cup.

De acuerdo con reportes de Récord, luego de que La Máquina aterrizó en la ciudad, comenzó el traslado hacia el Chase Stadium donde llevó a cabo su única sesión de entrenamiento previa al partido. El equipo capitalino trabajó en una sede alterna, por lo que ya no tuvo oportunidad de conocer la cancha en la que se enfrentarán a Lionel Messi. El Chase Stadium está ubicado aproximadamente a 30 minutos del aeropuerto al que llegó el club.

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Erik Lira atiende a los medios de comunicación durante la rueda de prensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación del equipo mexicano quedó condicionada por el retraso en el viaje y por la decisión de realizar el entrenamiento en una sede distinta a la del partido. De esta manera, La Máquina enfrentará al Inter Miami sin haber pisado previamente la cancha del Estadio Nu.

El entrenamiento en el Chase Stadium será la única práctica de Cruz Azul en territorio estadounidense antes del duelo por la Campeones Cup, lo que representa una preparación atípica para el equipo dirigido ante el compromiso contra el conjunto de Florida.

Joel Huiqui ignora problemas de logística previo a enfrentar a Inter Miami

Los problemas en el viaje quedaron atrás para Cruz Azul, que ya se encuentra en Miami para disputar la Campeones Cup frente al Inter Miami de Lionel Messi. Pese a los cambios de planes previos al partido, el técnico Joel Huiqui y el capitán Erik Lira descartaron que el plantel llegue desgastado. Ambos aseguraron que el equipo está descansado, concentrado y con la ilusión de conquistar otro título.

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“Más que una odisea, al final es parte del compromiso. A veces pasan estos casos, accidentes, y hay que darle vuelta a la página”, explicó Huiqui. El entrenador detalló que los jugadores tuvieron la posibilidad de descansar en México antes de abordar el vuelo hacia Estados Unidos y sostuvo que el foco del grupo está puesto en el encuentro. “Estamos tranquilos, conscientes de que mañana va a ser un gran partido y, sobre todo, enfocados”, afirmó.

Huiqui reconoció que Inter Miami representa un desafío distinto por la calidad de sus futbolistas, aunque descartó modificar por completo la propuesta de Cruz Azul. “No cambiará mucho el plan de partido. Habrá algunos matices y unas ideas diferentes, pero veo un partido complejo”, explicó. La intención del equipo, según el técnico, será mantener el orden, mejorar su desempeño defensivo y respetar una idea colectiva que mostró avances en los últimos encuentros.

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La presencia de Lionel Messi concentra buena parte de la atención previa a la Campeones Cup, pero Huiqui aseguró que Cruz Azul no preparó el partido con el único objetivo de neutralizar al delantero argentino. “Leo es un gran jugador, todos sabemos quién es, pero nos importa mucho la forma, el sistema y lo que el rival puede proponer a la ofensiva o a la defensiva”, señaló.