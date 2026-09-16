México

Sismo de 4.9 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico sucedió a las 21:45 horas, a una distancia de 127 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.7 km

La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.9 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 horas de este 15 de septiembre a 127 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 10.7 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 13.652 grados de latitud y -92.673 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información anunciada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un movimiento sísmico, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Movimientos sísmicos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 15 de septiembre: se registra sismo de 4.9 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 15 de septiembre: se registra sismo de 4.9 en Chiapas

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 15 de septiembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 15 de septiembre

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

El púgil estadounidense de origen mexicano acepta que JC Chávez es una leyenda pero Canelo es el máximo referente histórico

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confiesa que lamenta no haber “robado” algo del Estadio Azteca

El alemán recordó con pesar la eliminación de México en el Mundial 2026, en un duelo de alta tensión que dejó grandes aprendizajes para ambas selecciones

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confiesa que lamenta no haber “robado” algo del Estadio Azteca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: estación Zócalo/ Tenochtitlán permanecerá cerrada por fiestas patrias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: estación Zócalo/ Tenochtitlán permanecerá cerrada por fiestas patrias
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no está dentro de una prisión ni se conoce su paradero

Policías Estatales usan un dron para detener a seis personas armadas tras persecución en Ensenada, Baja California

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Cazzu: ¿por qué el cantante busca impedir fotos de su hija?

Christian Nodal y Cazzu: ¿por qué el cantante busca impedir fotos de su hija?

Gala Montes revela el motivo de su ruptura con Emiliano Aguilar y asegura que aún se aman

Gala Montes presume ser socia de exclusivo restaurante en la CDMX: “Yo me drogo, pero hago dinero”

El director de Coyote vs. Acme visitará CDMX tras el éxito de la película: fecha, horario y sede

Alex Fernández cancela su concierto de las Fiestras Patrias en Sinaloa tras ingresar a un hospital de urgencia

DEPORTES

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confiesa que lamenta no haber “robado” algo del Estadio Azteca

Sin reconocimiento de cancha y con pocas horas de descanso, las desventajas con que Cruz Azul llega a la final del Campeones Cup

David Faitelson anuncia fin de una etapa periodística por nuevos emprendimientos

Heriberto Murrieta exige a Pumas suspender a Pedro Vite por ignorar el Himno de México previo al partido vs Chivas