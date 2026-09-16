El director de Coyote vs. Acme visitará CDMX tras el éxito de la película: fecha, horario y sede

Dave Green presentará Coyote vs. Acme ante el público de Ciudad de México el lunes 21 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El director Dave Green llegará a Ciudad de México el próximo lunes 21 de septiembre para presentar una función especial de Coyote vs. Acme y convivir con los asistentes.

La actividad fue anunciada por Zima Entertainment, distribuidora de la película en el país. El cineasta viajará para agradecer la recepción que tuvo la producción entre los espectadores mexicanos, tras un recorrido comercial marcado por el interés del público y por el antecedente de una cancelación que estuvo cerca de dejar al filme sin estreno.

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Dave Green estará en la Cineteca Nacional el 21 de septiembre

La visita del director de Coyote vs. Acme se realizará el próximo lunes 21 de septiembre. La convocatoria establece que la función comenzará a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional de Xoco, en Ciudad de México.

La sede se encuentra en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez. La película forma parte de la programación vigente del recinto, según la información difundida por la distribuidora.

El encuentro permitirá que Green acompañe una exhibición de la cinta ante el público mexicano. La actividad tendrá lugar en un momento de alta recaudación para la producción híbrida de acción real y animación.

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La empresa responsable de la distribución nacional no informó si habrá firma de autógrafos, sesión de fotografías o un mecanismo independiente de acceso al director.

Los interesados deberán consultar la cartelera y los canales oficiales de la Cineteca Nacional para conocer la disponibilidad de localidades.

La convocatoria llega pocos días después de que el largometraje afianzara su presencia en las salas mexicanas.

La película logró una asistencia que la ubicó por encima de varios lanzamientos internacionales durante sus primeras semanas de exhibición.

La visita del director de Coyote vs. Acme se realizará el próximo lunes 21 de septiembre. La convocatoria establece que la función comenzará a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional de Xoco, en Ciudad de México. REUTERS/Mario Anzuoni

Zima Entertainment informó que la película superó los 12 millones de dólares en México

La distribuidora Zima Entertainment sostuvo que Coyote vs. Acme ya acumuló más de 12 millones de dólares en la taquilla mexicana. El resultado convirtió al país en uno de los territorios de mayor rendimiento comercial para la película.

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De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, el acumulado rondaba los 224 millones de pesos mexicanos. La cifra reflejó la permanencia del filme en cartelera desde su llegada a los cines el 27 de agosto.

El primer impulso comercial se produjo durante el fin de semana inicial. Entre el 27 y el 30 de agosto, la producción reunió 73,8 millones de pesos mexicanos y convocó a cerca de 1,17 millones de espectadores.

Ese desempeño permitió que la cinta se instalara en el primer puesto del Top 10 nacional. Los registros de asistencia señalaron una presencia sostenida de familias y seguidores de los personajes de los Looney Tunes.

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En el mismo periodo, Spider-Man: Un Nuevo Día reunió 37 millones de pesos mexicanos y superó los 500.000 asistentes. La diferencia dejó a la historia protagonizada por el Coyote con una recaudación y una convocatoria superiores.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica elaboró el informe correspondiente a esos primeros días de exhibición. El organismo también registró que la película mantuvo su presencia entre las opciones más elegidas del público en los complejos del país.

La distribuidora Zima Entertainment sostuvo que Coyote vs. Acme ya acumuló más de 12 millones de dólares en la taquilla mexicana. (BF Distribution)

La primera semana de Coyote vs. Acme alcanzó 100 millones de pesos

El rendimiento de la cinta se amplió tras el estreno. En su primera semana, Coyote vs. Acme recaudó 100 millones de pesos mexicanos y llevó a las salas a casi 1,6 millones de espectadores, según la información comunicada por Zima Entertainment.

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La diferencia entre el registro del primer fin de semana y el saldo semanal responde a cortes distintos de la taquilla. El primero abarcó cuatro días, mientras que el segundo incorporó el rendimiento posterior de la película en las salas mexicanas.

La respuesta local se sostuvo con una programación amplia en distintos complejos cinematográficos. Las funciones combinaron versiones en inglés y español para atender a públicos con preferencias diferentes.

La versión doblada sumó voces reconocidas de la industria nacional. Entre ellas figura Arturo Mercado, quien interpretó a Bugs Bunny y fue la cuarta voz oficial del personaje entre 1976 y 1995.

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También participó Octavio Rojas, vinculado al personaje de Gallo Claudio. La presencia de esas voces formó parte de la propuesta presentada al público mexicano durante la exhibición del largometraje.

El respaldo de los espectadores coincidió con una recepción favorable entre la crítica internacional. La producción mantenía 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, a partir de más de 260 reseñas recopiladas por el sitio.

La versión doblada sumó voces reconocidas de la industria nacional. Entre ellas figura Arturo Mercado, quien interpretó a Bugs Bunny y fue la cuarta voz oficial del personaje entre 1976 y 1995. (BF Distribution)

Warner Bros. había archivado la película en 2023

El recorrido de Coyote vs. Acme antes de su estreno contrastó con el actual desempeño comercial. Warner Bros. Discovery decidió archivar el proyecto en 2023, cuando la producción ya se encontraba prácticamente terminada.

La compañía buscaba declarar la película como una pérdida total por motivos tributarios. Esa decisión habría impedido su llegada a cines y plataformas, pese a que el largometraje contaba con un elenco definido y una historia concluida.

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La empresa pretendía utilizar el filme como una deducción fiscal de 30 millones de dólares. La medida generó rechazo entre realizadores, artistas y seguidores de los Looney Tunes.

La controversia impulsó protestas públicas y una campaña en redes sociales bajo el lema #ReleaseCoyoteVsACME. Los reclamos exigían que la película encontrara una vía de distribución en lugar de quedar archivada de manera permanente.

La reacción de la comunidad audiovisual llevó a que el proyecto saliera a la venta. Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales de distribución para llevar la película a los cines.

La operación fue reportada en torno a 50 millones de dólares. Con ese acuerdo, una obra que había quedado fuera del calendario de estrenos volvió a entrar en circulación comercial.

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La trama de Coyote vs. Acme sigue la demanda del Coyote contra la empresa ficticia

La historia toma como punto de partida una de las situaciones habituales de los Looney Tunes: los productos que Wile E. Coyote compra para atrapar al Correcaminos fallan y terminan por dañarlo a él.

En esta ocasión, el personaje decide llevar su reclamo ante la justicia. El Coyote demanda a ACME, la compañía ficticia que fabricó durante décadas los artefactos defectuosos utilizados en sus intentos por capturar a su rival.

El actor Will Forte interpreta a Kevin Avery, un abogado de oficio que acepta representar al personaje animado. Durante el proceso, el protagonista humano descubre las fallas de fabricación que rodean los productos vendidos por la corporación.

Del lado de la empresa aparece John Cena como Buddy Crane, el abogado defensor de ACME. El enfrentamiento judicial convierte las trampas fallidas y los accidentes del Coyote en elementos de prueba ante el tribunal.

La actriz Lana Condor interpreta a Paige Avery y completa el grupo central de la trama. El reparto también incluye a Tone Bell y P. J. Byrne, junto con personajes clásicos como Bugs Bunny, Porky, el Pato Lucas y el Correcaminos.

Dave Green dirige esta combinación de animación tradicional en dos dimensiones y escenarios de acción real.

La película retoma el universo de los Looney Tunes, pero organiza el relato alrededor de una disputa legal contra una compañía ficticia.

En la película, el Coyote demanda a ACME, la compañía ficticia que fabricó durante décadas los artefactos defectuosos utilizados en sus intentos por capturar a su rival. (BF Distribution)

México se consolidó como uno de los principales mercados de la película

La visita a Ciudad de México tendrá un valor simbólico para el equipo de la producción. El director llegará a un país donde la película obtuvo una respuesta comercial superior a la de varios títulos de gran escala.

El público mexicano mantiene una relación sostenida con los personajes de los Looney Tunes, cuya difusión en televisión abierta los acercó a distintas generaciones.

Ese vínculo se sumó a la propuesta de comedia familiar y al interés que despertó la historia de la cancelación.

El éxito local también tuvo eco en otros países de la región. En Argentina, la consultora Ultracine ubicó al largometraje entre las alternativas preferidas durante sus primeros días de exhibición.

La llegada de Green a la Cineteca Nacional cerrará una etapa particular para la película. El filme pasó de estar archivado por decisión de un gran estudio a convocar al director a un encuentro con los espectadores de uno de los países que más asistieron a verlo.