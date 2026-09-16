División Minúscula en el Palacio de los Deportes: fechas, boletos y preventa del concierto por sus 30 años

La banda mexicana de rock División Minúscula programa una presentación musical en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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División Minúscula celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México el 18 de diciembre, según confirmó la banda durante el Vans Warped Tour México.

La preventa arrancará desde este mes de septiembre a través de la página de Ticketmaster, y como es costumbre, los tarjetahabientes Banamex podrán adquirir los boletos un día antes de que inicie la preventa general.

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¿Cuándo inicia la preventa de los boletos para División Minúscula en el Palacio de los Deportes?

De acuerdo con el sitio oficial de Ticketmaster, los tarjetahabientes Banamex podrán adquirir sus boletos desde las 11:00 horas del viernes 18 de septiembre. Esta etapa antecede a la apertura general de la venta.

Cartel promocional de División Minúscula en el Palacio de los Deportes (Instagram)

La venta general de boletos comenzará el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, también a través de Ticketmaster, plataforma que maneja la comercialización oficial del evento en el recinto de la colonia Granjas México, en Iztacalco.

El anuncio se hizo en vivo durante el Vans Warped Tour México

División Minúscula reveló la fecha del concierto en las pantallas del Vans Stage, al cierre de su participación en la primera edición del Vans Warped Tour en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La banda cerró el segundo día del festival.

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En ese mismo festival, la agrupación de Matamoros, Tamaulipas, celebró dos aniversarios de su discografía: los 25 años de su disco debut Extrañando Casa y los 20 años de Defecto Perfecto.

Desde sus inicios pop punk hasta convertirse en íconos del rock alternativo, División Minúscula ha forjado un camino lleno de éxitos (División Minúscula)

¿Cuánto cuestan los boletos para División Minúscula en el Palacio de los Deportes?

División Minúscula confirmó una agenda de conciertos que se extiende hasta finales de 2026, con el show de aniversario en el Palacio de los Deportes como cierre de gira en México, programado para el 18 de diciembre a las 21:00 horas.

El precio de los boletos para el Palacio de los Deportes aún no ha sido revelado oficialmente por OCESA. Un estimado publicado por SDP Noticias ubica el rango entre 744 y 2,381 pesos, según la zona del recinto elegida.

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La gira de 30 años incluye fechas en Estados Unidos, Colombia y México

Antes de llegar a la capital mexicana, la banda de Matamoros tiene una agenda que abarca tres países. El 18 de septiembre se presentará en el Douglass Park Pool de Chicago, Illinois.

'Defecto Perfecto' marca el cambio de sonido de la banda, de happy punk a un estilo más rockero (División Minúscula)

El 4 de octubre tocará el mismo día en dos escenarios distintos de California: The Roxy Theatre, en West Hollywood, y el Garden Amphitheatre, en Garden Grove. Del 10 al 12 de octubre, la agrupación participará en Rock al Parque, en Bogotá.

División Minúscula vuelve al Vans Warped Tour en Florida en noviembre

División Minúscula regresará al Vans Warped Tour, esta vez en su edición de Orlando, Florida, programada para los días 14 y 15 de noviembre. La banda ya se había presentado en la primera edición mexicana del festival, realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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En ese festival celebró los 25 años de su disco debut Extrañando Casa y los 20 años de Defecto Perfecto.

Tres festivales mexicanos completan el calendario antes de diciembre

Javier Blake comparte el proceso de creación detrás de 'Sognare', gran éxito de División Minúscula (División Minúscula)

La agenda en territorio mexicano continúa con el Brujas Fest en Saltillo, el 7 de noviembre. Una semana después, el 15 de noviembre, la banda se presentará en el Pachuca Rock Fest.

El 28 de noviembre tocará en Tecate Comuna, en Cholula, penúltima parada antes del concierto de aniversario en la Ciudad de México.

El Palacio de los Deportes ha recibido a Rosalía y 5 Seconds of Summer este año

El recinto elegido para el show de aniversario ha reforzado su posición como uno de los espacios de conciertos más buscados de la capital en 2026, con presentaciones de artistas como Rosalía y 5 Seconds of Summer.

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Las cantantes Rosalía y Kenia Os comparten el escenario en el Palacio de los Deportes durante una presentación musical. (Instagram)

La gira de 30 años de División Minúscula ya llevó a la banda a presentarse en Madrid y Barcelona. Los integrantes Javier Blake, Kiko Blake, Alejandro Luque, Ricci Pérez y Eduardo Vela debutaron en 1996.

El grupo también prepara el estreno de una película documental

Como parte de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria, la banda participó en las Music Sessions de Amazon, que se transmitirán tras los partidos de Chivas, y prepara el estreno de la película Y que el mundo espere, centrada en su historia.

Al cierre de esta nota, ni la banda ni OCESA habían publicado los precios oficiales de los boletos para el concierto del 18 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

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