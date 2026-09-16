México

Gala Montes presume ser socia de exclusivo restaurante en la CDMX: “Yo me drogo, pero hago dinero”

La actriz aseguró ser accionista de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México para responder a los señalamientos sobre adicciones y presumir su estabilidad financiera

La actriz mexicana Gala Montes aseguró poseer un porcentaje accionario de la franquicia restaurantera Fogo de Chão en la Ciudad de México. X: @GalaMontes2

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La actriz mexicana Gala Montes aseguró poseer un porcentaje accionario de la franquicia restaurantera Fogo de Chão en la Ciudad de México para responder a las acusaciones de adicción formuladas por Tristán Othón, hijo del cantante Yahir.

Durante un video compartido en sus plataformas digitales, la intérprete rechazó atravesar un problema de salud mental tras su salida voluntaria de La Casa de los Famosos México.

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Gala Montes emitió declaraciones directas contra Othón, quien días antes cuestionó su estabilidad emocional y sostuvo que la artista consumía sustancias ilícitas.

En la grabación, la actriz mostró su postura sobre sus ingresos económicos para desacreditar la versión del hijo del cantante.

“Les voy a enseñar cómo yo no soy una drogadicta. Para los que no saben, yo soy dueña de un porcentaje de esta cadena que se llama Fogo de Chão, en México, Alejandro Dumas. Por eso tú y yo, Tristan, nunca vamos a ser iguales, bebé, porque yo me drogo, pero hago dinero”, afirmó Montes en el video.

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El video compartido desde su cuenta oficial de X Gala se encuentra en el exterior de un establecimiento de la cadena en Estados Unidos.

Aunque la actriz nombró la sucursal de la calle Alejandro Dumas en Polanco, ella no acudió al inmueble de la capital mexicana y utilizó la fachada estadounidense únicamente como ejemplo visual.

La publicación de la cantante incluyó la leyenda “FOGO DE CHAO ALEJANDRO DUMAS #100”, acompañando la toma que grabó en el extranjero.

Las declaraciones se sumaron a una serie de descalificaciones personales donde la intérprete arremetió contra las actividades de Othón en plataformas de contenido exclusivo.

Montes cuestionó el físico del joven de 28 años y aseguró que mantenía una relación cordial con su padre, el cantante Yahir.

La actriz aseguró ser accionista de un restaurante en la Ciudad de México.
La actriz aseguró ser accionista de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. (Captura de pantalla )

Fogo de Chão nació en Brasil y se expandió de forma global

La historia de la cadena gastronómica comenzó en 1979 en las montañas de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, por iniciativa de los hermanos Arri y Jair Coser.

El concepto surgió a partir del método tradicional del churrasco gaúcho, caracterizado por cocinar lentamente cortes de carne a fuego abierto sobre el suelo.

Tras su consolidación en ciudades como Porto Alegre y São Paulo, la empresa inició su expansión internacional con la apertura de su primera sucursal en Estados Unidos en 1997.

La franquicia llegó a la Ciudad de México en 2015 con la inauguración de su sede en la calle Alejandro Dumas 105, en la colonia Polanco.

A nivel internacional, la firma quedó bajo la propiedad del fondo de inversión Bain Capital, el cual adquirió la totalidad del grupo restaurantero en 2023.

En México, la churrascaría opera mediante esquemas corporativos que no incluyen registros ni actas constitutivas a nombre de la actriz.

La representación comercial de la marca en el país no emitió ningún comunicado que validara la participación accionaria de Montes.

El establecimiento de Polanco mantiene costos por persona que superan los 1,000 pesos por el servicio de buffet de cortes finos.

Entrada al Wynwood Marketplace con letreros y banners de vinilo. Anuncian "Fire Meets Futebol" y Fogo de Chão, con un botín de fútbol amarillo, verde y azul
La representación comercial de la marca en el país no emitió ningún comunicado que validara la participación accionaria de Montes. (Fogo de Chão)

Tristán la acusó de consumo de sustancias y defendió a su padre

La confrontación entre ambas figuras públicas inició cuando Montes recriminó al cantante Yahir por la distribución de alimentos dentro del reality show La Casa de los Famosos México.

La actriz acusó al exparticipante de La Academia de acaparar los víveres de la casa, mencionando que ella no fue la que se comió el jamón dentro de la casa.

Ante las críticas hacia su padre, Tristán difundió un video en redes sociales para frenar los ataques contra la disciplina física del músico.

En la grabación, el joven sostuvo que la actriz padecía adicciones severas y sugirió el uso de drogas sintéticas como cristal.

“Tú eres una niña pepenche, maleducada y malcriada que no acepta que se droga. Y ese es el primer paso”, señaló Othón en el video.

Tristán Othon publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a Gala Montes.

El desacuerdo escaló tras el abandono de La Casa de los Famosos México 2026

El cruce de acusaciones ocurrió días después de que Montes abandonó voluntariamente el programa La Casa de los Famosos México 2026.

La artista ingresó como la decimonovena habitante del show este 6 de septiembre de 2026, pero decidió retirarse tan solo 48 horas después.

Othón aprovechó la corta estancia de la actriz para comparar su proceso personal de rehabilitación con la permanencia de ella en el encierro.

El desacuerdo escaló tras el abandono de La Casa de los Famosos México 2026.
El desacuerdo escaló tras el abandono de La Casa de los Famosos México 2026.

El joven recordó que pasó 35 meses internado en un centro especializado para lograr su recuperación física y emocional.

“Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años. O sea, ubícate, mija”, declaró Othón al medio Infobae.

La salida de Montes representó la cuarta baja no determinada por votación del público en la edición 2026 del reality.

El choque verbal continúa en redes sociales, con constantes respuestas por ambas partes.

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