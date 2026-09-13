Secretario de la Defensa pide “unidad nacional” en el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Claudia Sheinbaum saluda desde un vehículo abierto junto a los mandos de las Fuerzas Armadas de México durante una ceremonia oficial.

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El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a fortalecer la unidad nacional y transmitir a las nuevas generaciones el amor por México, durante la ceremonia por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada este domingo 13 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Altar a la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec, el general recordó la defensa del Castillo ocurrida en 1847 frente a la invasión estadounidense y destacó el sacrificio de los soldados y cadetes que participaron en uno de los episodios más representativos de la historia nacional.

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Ante integrantes de los poderes de la Unión, funcionarios federales, mandos militares, cadetes y estudiantes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sostuvo que la conmemoración no debe limitarse a recordar el pasado, sino servir para reafirmar la confianza en México, sus instituciones y las generaciones que conducirán su futuro.

Ricardo Trevilla llama a fortalecer la unidad nacional

En la parte final de su discurso, Ricardo Trevilla Trejo planteó que las conmemoraciones de septiembre permiten recordar el origen de la nación, pero también reflexionar sobre el rumbo que debe seguir el país ante los desafíos del presente.

El secretario señaló que los momentos decisivos ponen a prueba el carácter de los pueblos y pueden dar lugar a acciones capaces de definir el futuro de las naciones. En ese contexto, pidió recuperar el ejemplo de los defensores de Chapultepec y de los protagonistas de la Independencia.

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“Que el ejemplo de los héroes de Chapultepec y de la Independencia nos inspiren a fortalecer nuestra unidad nacional, a transmitir a nuestras niñas, niños y jóvenes el amor por México y a trabajar juntos por una nación cada vez más fuerte, más justa y más unida”, expresó.

El general enfatizó que la enseñanza de estos acontecimientos históricos debe llegar a las niñas, niños y jóvenes, con el propósito de mantener vigente el sentido de pertenencia, la defensa de la soberanía y el compromiso colectivo con el país.

Defensa refrenda su lealtad a Claudia Sheinbaum y al pueblo de México

Durante el acto encabezado por Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Trevilla Trejo refrendó el compromiso de las instituciones militares con la nación.

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El titular de la Defensa aseguró que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y las demás instituciones armadas continuarán colaborando en las tareas relacionadas con la seguridad y el bienestar de la población.

“Bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, manifestó el general al dirigirse a la mandataria federal.

Asimismo, afirmó que las Fuerzas Armadas actuarán con “lealtad absoluta” hacia el pueblo mexicano y las instituciones emanadas de este. Agregó que preservar la soberanía nacional constituye tanto un deber constitucional como una responsabilidad histórica.

“Las Fuerzas Armadas, fieles a nuestro origen y nuestro mandato constitucional, seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones que de él emanan”, indicó.

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Trevilla Trejo resumió la responsabilidad de las instituciones armadas en tres principios: el cumplimiento del deber, la defensa de la nación y la preservación de la herencia histórica de quienes combatieron por México.

La soberanía nacional permanece como un mandato constitucional

El secretario de la Defensa sostuvo que la soberanía de México no representa únicamente una aspiración histórica o una expresión de patriotismo, sino un mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordó que en la Carta Magna se encuentra depositada la voluntad soberana del pueblo, así como el deber de proteger la independencia, la integridad territorial y los intereses nacionales.

“La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”, sentenció durante la ceremonia.

De acuerdo con el general, la convicción que impulsó a los defensores del Castillo de Chapultepec en 1847 continúa vigente porque México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para protegerla.

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También señaló que cada 13 de septiembre el pasado dialoga con el presente, pues la ceremonia permite renovar el orgullo nacional y recordar que la fortaleza de México debe construirse y transmitirse de una generación a otra.

¿Quiénes fueron los seis Niños Héroes de Chapultepec?

En su discurso, Ricardo Trevilla Trejo recordó a los seis cadetes del Heroico Colegio Militar cuyos nombres quedaron asociados a la defensa del Castillo de Chapultepec:

Juan de la Barrera

Agustín Melgar

Vicente Suárez

Juan Escutia

Francisco Márquez

Fernando Montes de Oca

El general afirmó que los jóvenes cadetes enfrentaron al ejército estadounidense con honor, valor y sentido del deber, hasta entregar la vida en defensa de la bandera y la soberanía mexicana.

Indicó que la batalla ocurrió cuando México todavía era una nación joven, cuya identidad y unidad se encontraban en proceso de consolidación. Sin embargo, consideró que la resistencia mostrada en Chapultepec ayudó a fortalecer la conciencia nacional y sembró en posteriores generaciones un profundo sentido de pertenencia.

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“La grandeza de una nación no solo se mide por sus recursos, sino principalmente por la determinación de quienes están dispuestos a defenderla”, afirmó.

El Altar a la Patria, símbolo permanente de la defensa de México

Trevilla Trejo recordó que el actual Altar a la Patria fue inaugurado en 1952 como complemento del primer obelisco construido en 1882 para honrar a quienes participaron en la defensa de Chapultepec.

Desde entonces, el monumento se convirtió en uno de los principales símbolos de dignidad, patriotismo y entrega a la nación, así como en el escenario de la ceremonia celebrada cada 13 de septiembre.

Para el secretario, recordar la Gesta Heroica de los Niños Héroes no constituye solamente un ejercicio de memoria histórica. También representa una afirmación de confianza en la fortaleza del pueblo mexicano y en la capacidad de las instituciones para preservar la independencia del país.

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“Mientras exista un mexicano en uniforme militar dispuesto a servirla y a honrarla, la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía”, concluyó Ricardo Trevilla Trejo.