Pensiones del Bienestar 2026: todos los adultos mayores que cobran mañana lunes 14 de septiembre

Las Pensiones del Bienestar continuarán la próxima semana con la entrega de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para los adultos mayores. (gobierno de México)

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Las Pensiones del Bienestar continuarán la próxima semana con la entrega de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para los adultos mayores. Estos son los beneficiarios que recibirán el depósito el lunes 13 de septiembre.

Cabe recordar que los recursos comenzaron a entregarse desde el pasado martes 1 de septiembre de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes cobran las Pensiones del Bienestar el 14 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, los adultos mayores que reciben el pago de las Pensiones del Bienestar el próximo lunes 14 de septiembre serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con la letra M.

Las personas de 65 años o más incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, quienes estén registradas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad obtienen 3 mil 300 pesos durante ese periodo, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar, el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, perciben 3 mil 100 pesos por el bimestre.

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El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

¿Cómo van los pagos de las pensiones?

La distribución de pagos registra un avance parcial en septiembre. Hasta el viernes pasado, se entregaron 14 letras, desde la clave A hasta la L, en un primer tramo que abarcó del martes 1 al viernes 11 de septiembre.

El bloque restante comenzará el martes 15 de septiembre e incluirá 16 letras, de la M a la Z. El calendario contempla nueve días hábiles y finalizará el viernes 25, ya que el miércoles 16 de septiembre no se realizarán depósitos.

La jornada del viernes 25 reunirá cuatro pagos, correspondientes a las claves W, X, Y y Z. El jueves 17 y el jueves 24 de septiembre tendrán tres entregas cada uno.

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A - Martes 1 de septiembre (Entregado)

B - Miércoles 2 de septiembre (Entregado)

C - Jueves 3 de septiembre (Entregado)

C - Viernes 4 de septiembre (Entregado)

D, E, F - Lunes 7 de septiembre (Entregado)

G - Martes 8 de septiembre (Entregado)

G - Miércoles 9 de septiembre (Entregado)

H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre (Entregado)

L - Viernes 11 de septiembre (Entregado)

M - Martes 15 de septiembre (faltan por cobrar)

N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre (faltan por cobrar)

P, Q - Viernes 18 de septiembre (faltan por cobrar)

R - Lunes 21 de septiembre (faltan por cobrar)

R - Martes 22 de septiembre (faltan por cobrar)

S - Miércoles 23 de septiembre (faltan por cobrar)

T, U, V - Jueves 24 de septiembre (faltan por cobrar)

W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre (faltan por cobrar)

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

Formas de comprobar si ya llegó el depósito

Para comprobar si el apoyo de las pensiones ya fue depositado sin acudir a una sucursal, las y los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.