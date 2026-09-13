México

Coordinador del IMSS Bienestar que insultó a médicos residentes en Veracruz culpa al “odio y envidia” por la polémica

Roberto Ramos Alor presumió su asistencia al evento de Claudia Sheinbaum en la entidad y, de paso, se excusó de sus dichos que lo exhibieron en redes

El coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, se defendió de la polémica que protagonizó con médicos residentes. Crédito: Meta / Roberto Ramos Alor
El coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, se defendió de la polémica que protagonizó con médicos residentes. Crédito: Meta / Roberto Ramos Alor
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Este sábado, Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, presumió su asistencia al informe de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la entidad e hizo un llamado a tener cuidado con “montajes” y “campañas de odio”.

Ramos Alor estuvo en medio de la polémica, después de que un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo ignoró los reclamos de los médicos residentes por la falta de medicamentos, insumos y equipo médico, lo que también derivó en la exigencia de partidos políticos de oposición para que deje su cargo.

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Coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz recuerda que fue electo como diputado

En una publicación que compartió en sus redes sociales, Ramos Alor recordó que fue electo diputado federal por el Distrito 11, en el sur de Veracruz, y, afirmó, que tuvo “la votación más alta en el estado: con 140 mil votos”.

Exigen renuncia de coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz por decir “¡no opere!” a médicos que reclamaban insumos.

También expresó que ahora, desde su responsabilidad al frente del IMSS-Bienestar en Veracruz, hace uso de las redes sociales para informar sobre sus actividades en la representación.

“Desde que fui electo Diputado Federal por el Distrito 11 en el Sur —por cierto, con la votación más alta en el estado: 140 mil votos— y hoy con el encargo de coordinar la salud desde IMSS-BIENESTAR en nuestro estado, por este medio me comunico con ustedes y doy a conocer mis actividades, como lo prometí”, publicó.

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Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.
Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.

Asiste al evento de Sheinbaum en Veracruz

Ramos Alor presumió su asistencia al estadio Beto Ávila, donde acompañó el jueves 10 de septiembre el evento encabezado por la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle García.

“Un informe lleno de realidades para el bienestar de la gente”, señaló Ramos Alor. El funcionario afirma que casi 50 mil personas acudieron al evento y sostuvo que el pueblo veracruzano “ratifica su respaldo total y absoluto” a sus mandatarias.

Ignora exigencia de insumos y exigen su destitución

Cabe señalar que la publicación se dio en medio de la polémica por la falta de insumos médicos en hospitales de Veracruz y luego de que se difundió un video en el que se observa al funcionario, en medio de una reunión con médicos residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, respondiendo a una residente que, si no tenía las herramientas para operar, no lo hiciera.

Tales declaraciones generaron diversas críticas de actores políticos como Manuel Huerta, quien calificó la respuesta como “antiética, inhumana y hasta ilegal”. Mientras que Movimiento Ciudadano anunció que presentará una denuncia y exigió su salida, al tiempo que Héctor Yunes Landa también pidió que deje el cargo.

La polémica ha escalado al grado de que este domingo 13 de septiembre se realizará una manifestación en la explanada del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. El personal médico convocó la protesta para exigir mejores condiciones en la realización de cirugías y en la atención a los pacientes.

Imss Bienestar

Ramos Alor se defiende de las críticas

El funcionario, en su publicación, no hace referencia directa a las exigencias antes descritas. Sin embargo, dedica parte de su mensaje a defender su actuación y a responder a las críticas de las que ha sido objeto en redes sociales.

“Ante cualquier malentendido en redes sociales, reafirmo mi compromiso absoluto con la formación médica y con el trabajo diario: recorrer los hospitales, fortalecer el IMSS-BIENESTAR y supervisar la atención médica en cada rincón del estado”, agregó.

Roberto Ramos Alor ofreció una disculpa pública a los médicos residentes tras la polémica generada por sus declaraciones.

Tras polémica, funcionario acusa “montajes”, “odio”, “envidia” y “mediocridad”

El funcionario pidió a sus seguidores tener cuidado con lo que calificó como “notas falsas y montajes llenos de odio, envidia y mediocridad”. Aseguró estar tranquilo porque se ha preparado académicamente, ha trabajado con honestidad y “no he cometido ningún delito”.

Al final del mensaje, el funcionario afirmó: “Con cargo y sin cargo, el Dr. Roberto Ramos Alor siempre está y estará cerca del pueblo”.

Ante el respaldo que recibió del gobierno de Rocío Nahle, Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, minimizó los reclamos por la falta de insumos médicos y consideró que la polémica en su contra fue por “odio” y “envidia”.

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